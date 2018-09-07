По данным отраслевого издания Flotprom, компания — поставщик судового оборудования «Морские пропульсивные системы» (МПС) предложила российским верфям приобрести китайские дизельные двигатели для оснащения ими малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22 800 «Каракурт». Насколько целесообразен такой подход и чем он вызван?

Иван Шилов ИА REGNUM Военное судно

Почему ощущается необходимость в иностранных двигателях?

Согласно опубликованной информации, МПС предложили пропульсивную установку, состоящую из трёх дизельных двигателей китайского производства CHD622V20CR мощностью 3600 кВт каждый, трех реверс-редукторов Rejnes WVS2240 и системы управления. Надо отметить, что источники как среди производителей, так и в ЦМКБ «Алмаз» (компания, спроектировавшая корабль) отмечают, что использование китайской силовой установки потребует внесения изменений в проект корабля и некоторой его перестройки. Тем не менее теоретически это осуществимо.

Машинное отделение

Что касается причин сложившейся ситуации, то дело в том, что производитель российских дизельных двигателей М-507Д-1 (ими планируется оснащать «Каракурты») АО Научно-производственный концерн «Звезда» срывает сроки по поставкам, вынуждая кораблестроителей присматриваться и к другим вариантам. Сам этот двигатель, хоть и является достаточно простым в эксплуатации и надёжным, разработан очень давно и начинает устаревать. Кроме «Звезды», двигатели этой модели хочет производить и Кингисеппский машиностроительный завод, относящийся к концерну «Калашников».

Во многом именно по этим причинам до 2014 года ставка была сделана на немецкие дизельные двигатели производства компании MTU. Теперь они более недоступны из-за западных антироссийских санкций. Первыми без немецких силовых установок остались МРК проекта 21 631 «Буян-М», сторожевые корабли проекта 22 460 и противодиверсионные катера проекта 21 980. Именно тогда было принято решение обратить взор на китайские дизельные двигатели, которыми и стали оснащать эти корабли. Надо сказать, что это решение хоть и выглядело очевидным и оптимальным, вызвало в дальнейшем достаточно много проблем.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Серпухов» проекта «Буян-М»

Так, проблемы с китайским дизельным двигателем привели к срыву сроков (почти на год) ввода в строй ВМФ России МРК «Вышний Волочёк» проекта 21 631. В конце августа 2018 года на новом сторожевом корабле «Безупречный» произошла поломка двигателя, требующая его полной замены. В 2016 году произошла поломка сразу двух двигателей во время ходовых испытаний противодиверсионного катера проекта 21 980 «Грачонок». Всё это указывает на явное несоответствие китайских двигателей по уровню надёжности, да и в целом их характеристики уступают немецким.

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что продолжение закупок китайских дизельных двигателей, тем более оснащение ими наиболее современных МРК «Каракурт», не лучшее решение. С другой стороны, «приведение в порядок» российского производства аналогичных дизелей может занять некоторое время, что приведёт к дальнейшим срывам сроков поставок кораблей, что уже становится печальной традицией для военного кораблестроения. К такому тупику, вероятно, привел изначально взятый курс на закупку дизелей за рубежом, без оглядки на развитие собственных возможностей.