В рамках ответа на экзистенциальные угрозы, исходящие от геополитических конкурентов, Соединенные Штаты начали использовать доллар в качестве оружия, чтобы сохранить свои экономические и геополитические позиции, пишет Сатьяджит Дас в статье для американского издания Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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На долю США приходится около 20% мирового производства, более половины глобальной торговли и мировых валютных резервов опираются на доллар. Это результат Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, действие которого было усилено, когда в 1971 году США в одностороннем порядке отказались от привязки курса доллара к золоту, что в итоге позволило Вашингтону контролировать поставки валюты.

Как заявил в 1965 году бывший министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен, важнейшая роль доллара в мировой валютной системе — это «чрезмерная привилегия», поскольку США получают возможность легко финансировать свои торговые и бюджетные дефициты. Нация защищена от кризисов платежного баланса, поскольку она импортирует и заимствует услуги в собственной валюте. Американская денежно-кредитная политика может влиять на стоимость доллара, чтобы получить конкурентное преимущество.

Валери Жискар д’Эстен

Но реальная сила доллара проявляется в рамках санкционных программ. Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций США, закон о запрещении торговли с вероятным противником, закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля, закон о борьбе с терроризмом в США позволяют Вашингтону использовать денежные потоки в качестве оружия. Санкции в сочетании с доступом к данным через Swift — межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — позволяют США установить беспрецедентный контроль над глобальной экономической деятельностью.

Санкции могут вводиться против отдельных лиц, организаций или всей страны. Вторичные санкционные ограничения вводятся против корпораций, финансовых учреждений и отдельных лиц, ведущих бизнес с организациями или странами, подпавшими под американские санкции. Любой долларовый платеж, проходящий через американский банк или американскую платежную систему, может быть заблокирован США в случае необходимости. Это позволяет Вашингтону получить экстерриториальный доступ к средствам неамериканцев, которые ведут бизнес или финансируют организации, включенные в санкционные списки США.

Долларовые санкции дяди Сэма

Риск реален. Например, французскому банку BNP Paribas пришлось выплатить США $9 млрд штрафа за нарушение режима санкций против Ирана, Кубы и Судана. HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, Commerzbank AG и Clearstream Banking SA также выплатили крупные штрафы за аналогичные нарушения. Вторичные санкции нанесли серьезный ущерб китайской корпорации ZTE из-за нарушений режима санкций против КНДР и Ирана. Корпорация ZTE не могла купить основные компоненты у своих поставщиков из-за американских санкций. Во всех перечисленных случаях ни одна организация не нарушила своих национальных законов, а нарушения имели место за пределами США, что еще раз указывает на экстерриториальный характер американских санкций.

Китай, Россия и многие европейские страны задумываются о создании альтернативной резервной валютной системы, однако проблема заключается в том, что этого нельзя сделать в одночасье. Во-первых, евро, йена, юань и рубль не готовы стать альтернативой доллару. Долгосрочное стабильное будущее евро не гарантировано, политические и экономические системы Китая и России являются непрозрачными, а юань не обладает полной конвертируемостью.

Доллары

Во-вторых, требуемые изменения в инфраструктуре очень сложны. Валютно-обменные рынки, где доллар является валютой отчетности, должны быть реструктуризированы. В-третьих, большинство кандидатов не готовы взять на себя роль глобальной резервной валюты из-за напряженности между национальной и глобальной экономической политикой. Экономист Роберт Трифин отметил, что страна, валютой обмена которой является глобальная резервная валюта, должна соответствовать внешнему спросу на валюту. Это связано с огромными торговыми дефицитами, которые привели бы к фундаментальным изменениям в меркантилистской политике Германии, Японии и Китая.

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Это означает, что США продолжат использовать доллар для достижения своих торговых, экономических и геополитических целей, в основном вне рамок международных законов и институтов. Использование доллара в качестве оружия позволяет избежать беспорядочных и непредсказуемых военных кампаний. Как заявил в 1971 году бывший министр финансов США Джон Конналли, занимавший свою должность при экс-президенте США Ричарде Никсоне, «доллар — наша валюта, но ваша проблема».