Первый глава Украинской народной республики и затем советский академик Михаил Грушевский, посвятивший всю свою жизнь проблеме украинизации Малой России, однажды пришел к выводу, что «Украиной управляют те, кому она не нужна». Подлое убийство лидера ДНР Александра Захарченко 31 августа ещё раз подтвердило этот факт.

Михаил Грушевский на современной украинской банкноте номиналом 50 гривен

Нацистам по пути с глобалистами?

Идеология украинского национализма кроме страданий за всю свою историю ничего украинцам не принесла. Это всего лишь короткий путь к власти фашиствующих политиков и авантюристов без всякой перспективы государства на процветание экономики и социальную справедливость по-европейски. К тому же нынешняя западная идея глобализации отвергает всякое понятие нации и национализма.

Руководство всех уровней и структур киевской власти предпочитает, если говорить образно, не искать пути мирного урегулирования внутреннего политического конфликта и консолидации украинского народа в нацию, а следовать бандеровским методам политического мордобоя ради европейского самоутверждения, поведению «навпакы (наперекор) москалям». По сути, у власти в Киеве в результате «майдана-2» снова оказались политические авантюристы и гопники-нацисты, считающие страну своим ресурсом, собственностью типа стада баранов, бессознательным быдлом, каким были украинцы для старой панской Польши. А это уже историческая традиция, у которой нет иной перспективы, кроме саморазрушения, повторения исторического периода Руины.

spoilt.exile Майдан

Неужели власти в Киеве взаправду верят, что обстрелы Донбасса и убийство Захарченко укрепят единство Украины? Что шахтеры после этого доверят свою судьбу киевским нацистам? Кто разваливает страну на самом деле?

Современные люди в России и на Украине никак не могут понять, почему украинские нацисты, называемые бандеровцами, такие жестокие и безрассудные в своих действиях даже по отношению к своему народу. А в политике их цели настолько радикальные, что сравнимы с маниакальными фантазиями. Может быть, есть какие-то этнопсихологические и исторические факторы, влияющие на сознание современных людей в той области, которая называется мировоззренческой основой поведенческого психотипа? Ведь говорят же психологи, что истоки поведения человека закладываются в детстве, в юности и даже с рождения. А разве у этнических групп, у народов не может быть таких ранних исторических истоков характера применительно к массовой психологии или национальному архетипу? Что породило бандеровцев на Украине?

Рискну утверждать, что бандеровцы показательно копируют именно европейский агрессивный характер или стиль политических отношений, взятый из прошлого. Ученые также называют подобное явление в сознании человека или этноса и социальной группы комплексом неполноценности, который выражается в самоутверждении своей субъектности через отрицание общих правил.

Наверное, здесь есть о чем поговорить. Но это дело специалистов этнопсихологов по профессии. Историческая память у всех народов играет определенную роль в формировании психотипа в виде подосновы идейных наслоений, мировоззренческих и морально-психологических установок в жизни многих поколений.

Украинцы против малороссов

В древности на территории Западной Украины примерно в тех же границах существовало русское княжество, называемое Галицким или Галицией по имени своей столицы города Галича. Язык в княжестве был русским, вероисповедание православное, князья назывались русскими и называли себя галичане тоже русскими. История княжества насыщена ключевыми событиями, определившими общую русскую историю. В дальнейшем по тексту будем упрощенно называть эту землю Галицией.

В начале XIII века Галицкое княжество объединилось с другим древнерусским княжеством, Волынским, и конкурировало по значимости с Великим Владимиро-Суздальским и Великим Новгородским княжествами.

Междоусобица на Руси не утихала. Особую роль в истории русского Галицко-Волынского государства сыграл князь Даниил Романович Галицкий (1204−1264). Даниил претендовал на престол польского короля, австрийского эрцгерцога, венгерского короля. То есть рвался в Европу, где также не утихали междоусобные войны за власть и земли, продолжая политику своего отца князя Романа Мстиславовича. Столкнувшись с татаро-монголами, князь Даниил надеялся на помощь папы римского Иннокентия IV в организации крестового похода против Орды. Папа обещал это сделать в обмен на обращение православных галичан в католичество. Даниил был не против.

Укрпочта Даниил Галицкий

Однако католическая церковь считала православие ересью, и папа свое обещание просто не выполнил, хотя в 1255 году Даниил все же получил от папы желанный королевский титул. Но Галицко-Волынское княжество или уже королевство при короле Данииле продолжало оставаться православным из-за протестов на грани восстания.

К 60-м годам XIII века образовалось два центра древней Руси с уже разным видением перспективы русской государственности. Одна с опорой на свои силы и православие, другая ориентированная на католическую Европу. Впереди было 700 лет эволюции Руси с накоплением исторической практики и той информации, которая со временем станет основой раздвоения русской идентичности.

После смерти Даниила в 1264 году Галицко-Волынское королевство стало приходить в упадок из-за династических распрей внутри государства.

В начале XIV века греки различали Малую (Галич) и Великую (Киев) Русь, а с 1361 года византийский патриарх учредил две самостоятельные митрополии — Малорусскую, с центром в Новогрудке и Галиче, и Великорусскую, с центром уже не в Киеве, а в Суздале и Владимире. Топоним Малая Русь не означал её подчиненность Великой Руси. Смысл был совсем обратный: Малая Русь считалась греками изначально Русью, её ядром, а Великая Русь означала земли, ставшие русскими в результате русской экспансии. У греков тоже были Малая Греция (метрополия) и Великая Греция (провинции-колонии).

Само название Россия или Russia тоже греческого происхождения. Росами или русами в Греции называли рыжебородых, светловолосых людей из северных земель. Греческая буква омега произносилась и как О, и как У. Славяне эти земли называли Русью.

В 1349 году согласно польским историческим хроникам Галиция или Малороссия была присоединена к Польше. Потом по воле польско-венгерского монарха Галиция-Русь перешла Венгрии, поскольку в истории Галиции были периоды, когда в Галиче княжили венгры. Затем по воле дочери этого же монарха, считавшей себя полькой, галичане-русины в 1387 году снова стали подданными польского короля.

Эти игры переросли в затяжную войну между Литвой и Польшей с участием Венгрии за галицко-волынское наследство, которая закончилась в 1392 году переделом земель великого княжества. Галицко-Волынское княжество или королевство перестало существовать. В 1434 году основная часть его стала Русским воеводством Польши, то есть польской административной территорией. А в сознании униженных православных галичан поляки и венгры, католики по вере, остались смертельными врагами, разрушившими их государство. И это припомнится им в будущем.

Поляки это чувствовали и знали. Поэтому принимали все меры по ополячиванию или полонизации населения Русского воеводства. В первую очередь необходимо было покончить с православием и сделать галичан католиками. А там можно было бы завоевывать остальную Русь, лишенную духовного материнского ядра — Малороссии.

По Люблинской унии в 1569 году было образовано конфедеративное государство Королевства Польского и Великого княжества Литовского под названием Речь Посполитая, буквально Республика. Никаких привилегий галичане от конфедерации не получили, хотя те же литовцы сохранили право на родной язык — русский, равный по значению польскому. Прямыми наследниками той Литвы сегодня являются белорусы.

Ян Матейко. Люблинская уния

В 1596 году была подписана Брестская церковная уния, согласно которой православные галичане и волыняне сохраняли все православные обряды, но в лоне католической церкви. Таким образом, они как бы уравнивались с католиками, и формально устранялась одна из причин непримиримой вражды на религиозной почве между католиками и православными, а по сути между русскими и поляками внутри Речи Посполитой.

Но это формально. А в реальной системе отношений галичане были людьми низшего сорта по сравнению с поляками и литовцами, теряли свою идентичность. Это вызывало определенный синдром холопского стремления к вольнице, бунтарского самоутверждения, что веками закреплялось в обыденном сознании русских галичан. Да и сами войны за покорение галичан поляками и венграми были запредельно жестокими, что вызывало такую же ответную реакцию.

Польский топоним Украина, официально внедренный Польшей в средине XVII века, хождения тогда еще не имел. Название украинец оставалось символом польского холопства в Русском воеводстве Речи посполитой. Сами же галичане называли себя русинами и русняками, то есть русскими, и так же спустя сто лет называли их в Австро-Венгерской империи после разделов Польши. Сама Галиция для русских продолжала оставаться православной Малороссией до конца XIХ века, а её жители — малороссами.

После первого раздела Польши и включения части Западной Руси (Южной Галиции) в состав Австрии в 1772 году в судьбе малороссов также мало что изменилось, хотя их земля и получила название Коронное Королевство Галиция и Лодомерия под управлением наместника австрийского эрцгерцога. Лодомерией австрийцы называли Волынь от Владимира Волынского — древней столицы Волынского княжества.

Несмотря на возвращение исторического названия, положение галичан-русинов было по-прежнему трагичным. Их культура и язык, историческое самосознание насильственно изменялись теперь уже в процессе онемечивания. Но галичане с русским упорством стремились к своей государственности, к независимости сначала от поляков, а потом и от австрийцев. Эту идею вынашивали поколения малорусских магнатов Потоцких в XIX веке, которым даже удалось добиться некоторой автономии для Королевства Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии на примере царства Польского в России.

Украинизация сознания малороссов началась в Австрии к концу первой половины XIX века. Это был грандиозный политический проект по дальнейшему расколу русских на враждующих между собой великороссов и малороссов. Австрийскими наместниками и русскими либералами всячески подчеркивалось, что быть малороссом унизительно перед великороссами. Ведь прилагательное великий в русском языке означает главный, а уж потом большой. А малый значит меньший, подчиненный и угнетаемый. А вот «жалкий несчастный украинец» достоин сочувствия и лучшей жизни. Произошло смещение понятий. Великороссы тоже стали зазнаваться, высокомерно относиться к малороссам.

Общество Малороссии поделилось на две части — русинов, бережно и упорно хранивших русскую идентичность, и украинцев-галичан с польско-австрийской идентичностью и характерной русофобией, возбуждаемой противостоянием Российской и Австро-Венгерской империй. Украинцы-галичане принимали активное участие в репрессиях со стороны австрийского правительства против галичан-русинов перед Первой мировой войной. Очень похоже на современную ситуацию раскола на Украине.

Русины. 1920

Накануне и во время Первой мировой войны галицкое русское общество, оставшись без лидеров из-за жестоких репрессий австрийского правительства, раскололось. В результате стравливания двух частей одного народа — русофобов против русофилов — русины уничтожались физически галичанами-австрийцами или украинцами при прямом попустительстве властей. Русинов заключали в тюрьмы и в концлагеря, бессудно казнили. На этот счет имеется достаточно фактического материала в исторических архивах.

Сейчас мы видим повторение такого стравливания Западной и Восточной Украины, а также Украины против России подстрекателями ЕС и США, а фактически в их лице мировой финансовой олигархией.

Украинизация малороссов в Российской империи и СССР

В XIX веке в Галиции помимо традиционных русских школ и кружков появились новые, в которых разговаривали только на малорусском диалекте. На основе этого же диалекта стал искусственно создаваться литературный язык с подчеркнуто не киевским или петербургским великорусским лексическим наполнением. Появились украинские писатели, писавшие на этом языке, но привычно говорившие в обиходе на польском или русском и даже немецком. Началось массовое промывание мозгов, которое затем продолжится в советское время под названием украинизации или коренизации украинского населения. Этот прием давно известен из истории малых и великих завоеваний. Сейчас его называют этноинженерией.

Конечно, это были не обособленные, независимые от общеевропейской истории перемены. Военный деятель, дипломат, премьер-министр Великобритании лорд Генри Джон Пальмерстон (1784−1865) в своей политике уделял самое пристальное внимание России, польскому вопросу, проблемам Австро-Венгрии и был искушенным в международных и дворцовых интригах. В его бытность премьером Великобритании была развязана Крымская или Восточная по европейской историографии война.

Генри Джон Пальмерстон

Так что все те перемены в Малороссии перед Крымской войной вписываются в стратегию политических интриг Пальмерстона по разложению конкурирующих государств. Напомним, что термин информационная война придуман англичанами как раз в то время. Название английской разведки Интеллидженс сервис, созданной при МИД, по смысловому значению весьма закономерно и красноречиво. Интеллигенция — страшная сила.

Ключевыми направлениями деформации национального самосознания русинов стали не только новый украинский язык на основе малорусского диалекта, но и антироссийская трактовка исторических преданий, религиозное отчуждение униатов от русского православия, закрепление отличий бытовой культуры и обычаев в качестве особых признаков национальной самобытности. Как видим на сегодняшних примерах, финансист Сорос не является оригинальным в подобной стратегии и методах информационной интервенции в зоне своих интересов, включая РФ. Как говорится, ничто не ново под луной.

Первые результаты украинизации появились к средине XIX века, когда польский топоним Украина стал вытеснять из обращения византийский и русский топоним Малая Русь или Малороссия. К началу ХХ века в Российской империи Галицию Западной Русью уже не называли. Малороссов стали называть украинцами.

Этим воспользовался историк и политик, польский подданный по рождению и украинский националист по убеждениям, австриец по духу Михаил Грушевский (1866−1934), разрабатывая свою концепцию украинизации Малой Руси в Львовском университете (Австрия) и затем в австрийской эмиграции, где руководил Украинским социологическим институтом.

Он утверждал, что Малая Русь или Малороссия с присоединением к Польше перестала существовать и возникли предпосылки формирования украинского этноса, населявшего Украину. При этом Грушевкский умалчивает, что тогда топонима Украина не было. Он появится лишь 200 лет спустя в польском языке при описании восточных кресов (окраин) или земель Речи Посполитой, как синоним слова окраина. Описание было издано на латыни французским географом Гийомом де Бопланом в 1651 году по заказу польского короля за три года до Переяславской Рады и присоединения правобережной части Украины к России. В испанском и португальском языках сохранилась боплановская транскрипция Uсrania, а в других языках это слово гораздо позже было исправлено на Uсraina или Ukraina.

Сподвижники Богдана Хмельницкого, восставшие против поляков в это время, по-прежнему называли себя русскими православными, а свою землю — Малороссией.

Тут стоит упомянуть, что к галицкой теме украинские историки-националисты примешивают историю Запорожской Сечи и запорожского казачества, как историю зарождения украинской государственности и особенного слоя украинского этноса. Но достоверной истории Сечи не существует. Известно лишь, что Запорожская Сечь в статусе казачьего войска — это проект 1550-х годов по созданию засечной полосы на южной границе Речи Посполитой. Отсюда и название Сечь или Сич. Запорожское войско создавалось по образцу католического рыцарского ордена с жестокими обычаями и поначалу с обетом безбрачия, хотя оставалось православным по вере. Сами себя запорожцы называли «лыцарями русской веры», то есть рыцарями православия.

Казачья община Сечи формировалась по предложению магната Вишневецкого из буйных холопов и бунтарей, желавших воли больше жизни. Засечная (пограничная, сичевая) служба придавала им некий государственный сословный статус. Таким же образом европейцы заселяли свои заморские колонии уголовниками и бродягами, снижая преступность в метрополии и покоряя аборигенов в колониях агрессивными колонистами.

Юзеф Брандт. Запорожские казаки

Запорожцы промышляли разбоем, грабежами и работорговлей. Об этом пишет в своих трудах упомянутый выше Гийом де Боплан. Не гнушались они союзом с крымскими татарами, турецкими военачальниками в войне с поляками и в военных походах за добычей. Несмотря на содержание казачьей старшины за счет польской казны и предоставление привилегий, запорожское казачество не проявляло верноподданнических чувств к польскому королю и государственными заботами не заморачивалось.

Никакие соглашения с запорожцами даже в форме конституции (соглашения по-русски) не меняли сути отношений с властью. По этой причине императрица Екатерина II была вынуждена упразднить ненадежное запорожское войско и часть его переселить на Кубань уже в новом качестве и с новыми порядками. Запорожцы даже не пытались сопротивляться царской воле. О каких истоках украинской государственности здесь можно говорить?

Кстати, общенациональный украинский костюм был изобретен в советское время, мужской — на запорожский казачий манер, заимствованный у турок, а женский — по образу незамужней девушки Прикарпатья, о чем говорит венок из цветов на голове вместо платка-хустки. Что касается пресловутых рубах-вышиванок, якобы национальной одежды исключительно украинцев, то вышитые рубахи издревле распространены среди самых разных народов от Адриатики до Урала.

Украинский нацинализм как инструмент подрывной политики

С распадом Австро-Венгрии в начале ХХ века в Галиции, возвращенной Польше, образовалось националистическое движение за независимость Украины. Об исторической Малороссии или Западной Руси речи уже не было. Историко-идеологическую основу этого движения создал упомянутый историк и националист Михаил Грушевский, с марта 1917 года первый председатель (президент) Центральной рады Украинской народной республики (УНР), сначала входившей в состав Федеративной Республики Россия после отречения царя. Затем после Октябрьской революции объявившей полную автономию при поддержке Ленина. Это Грушевский лукаво разделил этногенез русских и украинцев, а потом призвал в обстановке политической свободы и национального самоопределения народов Российской империи 1917−1920 годов форсировать национально-политический процесс украинизации Малороссии, чем он сам и занимался в радикальной форме на Украине и в эмиграции.

Из истории Галиции австрийского имперского периода Грушевским была взята и государственная символика УНР. Желто-голубой флаг по преданию когда-то был вручен австрийской императрицей галичанам в знак признательности им за подавление венгерского восстания 1849 года, угрожавшего распадом Австрийской империи. Этот флаг является точной копией флага Нижней Австрии — столичной земли и вотчины Габсбургов.

Флаг Нижней Австрии

После образования УССР Грушевский в 1924 году вернулся из Австрии в СССР по приглашению советского правительства, чтобы участвовать в программе советской украинизации в качестве ученого. В этом виделась мирная перспектива единства расколотой Руси. В 1929 году Грушевский даже был избран действительным членом АН СССР. В Советском Союзе того времени идеология национального самоопределения была одним из принципов официальной политики. Галицкий проект стал республиканским, но с позиций насаждения украинства остался по-прежнему антирусским.

К началу Второй мировой войны украинский национализм перерос в нацизм гитлеровского толка. Галичане-бандеровцы отличались садистской жестокостью при проведении террористических и карательных операций под контролем абвера на территории УССР и Белоруссии. Многочисленные факты их преступлений против человечности документированы и хранятся в исторических архивах разных стран. Можно сказать, что галицкий нацизм бандеровцев — это уродливый, вывернутый наизнанку вульгарный украинский патриотизм, который и сейчас проявляется в форме крайней ксенофобии и истеричной рефлексии маргиналов, пусть даже образованных.

После разгрома Германии в 1945 году галицкий нацизм не был ликвидирован окончательно, и его подпольные организации действовали на западной территории советской Украины и за рубежом под крылом американских союзников. С националистами западных регионов послевоенной УССР поддерживалась агентурная оперативная связь. Из-за рубежа велось радиовещание на украинском языке и засылалась историко-идеологическая пропагандистская литература для формирования общественного сознания определенной направленности, создавались нелегальные националистические организации.

Нюрнбергский суд признал эсэсовцев преступной организацией, но по настоянию союзников не осудил ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавших в составе войск СС. Со стороны Запада они получили поддержку, которая продолжается до сих пор.

Это стало некой правовой основой для героизации украинских националистов и их лидеров на постсоветской Украине. А по существу всего замысла — политическим приемом запланированной консервации внутреннего конфликта на будущее, как это всегда делали англосаксы в своих колониях, предоставляя им формальную независимость.

Сомнительное украинское наследство

После распада СССР каждая республика в наследство от общего союзного государства получила свою территорию, экономику и основы государственности с гарантией стартовых условий для будущего развития. Очевидный факт, что УССР прирастала территориально и экономически благодаря политике и бюджету СССР. Однако Украина от этого наследства стала последовательно отказываться и даже осуждать свою советскую историю «навпакы москалям». Так поступали пришедшие к власти украинские националисты по совету своих зарубежных организаций.

В августе 1992 года в Верховной раде Украины состоялось торжественное событие. Глава правительства УНР в изгнании Николай Плавьюк официально передал свои полномочия и символические регалии УНР первому президенту Украины Леониду Кравчуку, а также вручил ему специальную грамоту о том, что Республика Украина является преемницей УНР. Одновременно Плавьюк был и оставался президентом Всемирного конгресса украинцев, учрежденного за рубежом в 60-х годах. Он до самой своей смерти в 2012 году возглавлял существующую до сих пор Организацию украинских националистов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), легализованную на Украине. Ныне эту организацию возглавляет Николай Кохановский, который прогнозирует продолжение погромов русских на Украине. Украина показательно отказывается быть преемницей УССР.

Николай Плавьюк передает регалии УНР Леониду Кравчуку

Что ж, следуя этой логике, Украина должна была выйти из СССР в границах УНР, а не УССР. На всех ранее приобретенных территориях в составе СССР Леонид Кравчук и Верховная рада должны были бы провести референдум о возвращении их тем государствам и союзным республикам, у которых эти территории были изъяты по решению «преступного» советского правительства. Это была бы честная и настоящая десоветизация Украины как наследницы УНР. Поскольку это не сделано своевременно, то у каждой такой территории есть право на самоопределение. В критической для себя ситуации этим законным правом воспользовался Крым, причем в полном соответствии с международными нормами. Такое же право сохраняется и за другими территориями, присоединенными к Украине в советское время. Националисты бездумно сами создали такие правовые условия, угрожающие распадом государства.

Сейчас власти Киева обвиняют ДНР и ЛНР в сепаратизме, что якобы вынудило Киев пойти на крайние меры в форме АТО. Но это ложь. Протестные волнения против госпереворота по сценарию «майдан-2» начались с Харькова в конце февраля и марте 2014 г. и были поддержаны в других промышленных городах. На их подавление были направлены отряды добровольцев-националистов. Харьков сдался. В мае с протестующими жителями Одессы националисты жестоко по-бандеровски расправились. А шахтеры Донбасса сумели себя защитить даже тогда, когда ВСУ реактивной артиллерией и авиацией поддержали разбой националистов по приказу Турчинова в апреле 2014 года вопреки украинской конституции, запрещающей применять армию против своего народа.

С самого начала лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР не высказывали каких-либо намерений о выходе из государства Украины. Они выступали за законность в отношении русского языка и культуры, советской истории, чтобы каждый регион решал сам свои проблемы на принципах федерализма, а не за счет передела собственности между олигархами и активистами майдана. Но республикам приписали то, в чем их вины нет.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Как и майдан, война на Украине развязана теми, кто претендовал на передел активов изгнанного Януковича в промышленно развитых областях Новороссии, Донбасса. США и Европа не могли пройти мимо дележа, в котором принимают прямое участие.

Несмотря ни на что, Петр Порошенко был признан Россией, у которой своих грехов немало, законным президентом. По инициативе В. В. Путина и при его содействии украинскому президенту был предоставлен шанс установить мир в своей стране, начав переговоры в Минске с протестующим народом. Ведь субъектами двух Минских соглашений являются правительство Украины и правительства ДНР и ЛНР, а остальные всего лишь свидетели. Что происходит на самом деле?

На самом деле Киевом проводится саботаж этих мирных инициатив России, Германии и Франции. Президенту Порошенко и его властям нужна полная победа в Донбассе, пусть даже беспредельно кровавая. И на это у него есть, как он считает, и силы, и решимость с опорой на идеологию украинского нацизма при поддержке США.

Украинские СМИ и всякого рода политические аналитики распространяют ложь, что в Донбассе против ВСУ воюют регулярные части РФ. Иначе бы доблестные воины ВСУ, как говорят украинские политики, давно бы провели зачистку территорий от «сепаратистов-террористов». Но никаких доказательств этому не приводят. Им даже в голову не приходит, что рядовые, сержанты и офицеры запаса в ДНР и ЛНР подготовлены не хуже украинских военных. Что они знают, за что воюют в ополчении и какую судьбу им готовят радикальные националисты при так называемой «зачистке территорий». Потому их боевой дух крепче. А ради какого будущего и ради чьей выгоды воюют в Донбассе украинские солдаты?

Россию обвиняют в агрессии против Украины. Но ведь много раз было сказано на самом высоком уровне официально и публично, что Россия выступает за целостность Украины и не дает никаких оснований и надежд ДНР и ЛНР на присоединение их к РФ.

Случай с Крымом был особым, потому что Киев готовился заключить договор с США на размещение в Крыму американской военной базы. Подготовка к этому уже велась в течение нескольких лет, чему есть прямые подтверждения самих американцев. Крымчане сами приняли своё решение о возвращении Крыма в состав России, и Россия дала согласие, не нарушив никаких международных норм. Киев своей безрассудной политикой сам оттолкнул Крым от Украины и повторяет то же самое с другими регионами.

Та украинская нация, которую рисуют киевские власти миру, не сформировалась. У правящей элиты нет общенациональной идеи, кроме застарелой оуновской ненависти к москалям и жажды поживиться на переделе собственности. Экономика с её старыми союзными связями разрушается вопреки всякой рациональной логике, ЕС урезает квоты на украинские товары, внешние долги растут без пользы для страны. Можно ли тут говорить о демократии и государственном строительстве, о формировании украинской нации — культурно-экономической общности людей на исторической территории, как это определяется формулой международного права?

Украинские националисты — это потерявшая себя часть великого русского народа в результате насильственной ассимиляции или этноинженерии на пространстве Малой Руси — матери Великороссии. Теперь идейные потомки бандеровцев-нацистов самоутверждаются так же, как поступали с их предками малороссами европейские завоеватели: унижением образного врага через крайнюю жестокость, геноцид, глумление и садизм в отношении сограждан с иным мировоззрением, будь то русины Западной Украины-Галиции сто лет назад или же русские других регионов в более поздние времена. Они как раз и пытаются диктатом толпы определять судьбу русинов-малороссов и всего населения Украины при корыстной заинтересованности западных финансовых групп.

Искаженная русская пассионарность малороссов, загнанная глубоко в сознание новых поколений украинцев, вдруг вырывается на поверхность, как разрушительная стихия рабов, увидевших в разрушении и бунте признак своей воли. Это предтеча и повторение Руины из украинской истории — результат междоусобицы и бунта без ясной цели и замысла. Это тот самый «русский бунт бессмысленный и беспощадный», о котором писал великий Пушкин. Бунт или майдан от отчаяния, безысходности, утраты наивных прежних иллюзий и появления новых. Общенациональная, искусственно навязанная малороссам украинская идея по-прежнему не сложилась, как и сама украинская нация.