В сети появляется всё больше книжных блогов, которые ведут как профессионалы, так и простые любители литературы. ИА REGNUM составило список блогов, каналов и пабликов, которые помогут следить за главными событиями в мире литературы и всегда подскажут, что почитать.

Abhi Sharma Книги

«Книги — хлеб наш насущный»

Блог Ани в Instagram — это не только авторские посты, но и подборка различных материалов других блогеров. Еще одна особенность профиля — книжные марафоны, к которым может присоединиться любой желающий. Аня даёт задания, которые подписчики должны выполнить в течение сезона. Популярностью у подписчиков блога пользуется еще один интерактив — «Книжная дегустация». Каждый месяц Аня выбирает одного автора, на книгу которого нужно написать отзыв. Героем сентября стала Наринэ Абгарян.

«Я счастлива, что могу каждую неделю проживать новую жизнь вместе с книгой! И это никогда не значит, что моя жизнь скучная или ещё что. Что у меня не хватает ума на «серьезную научную литературу». Вообще ничего не значит. «Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно», — написал Рэй Бредбери. И я согласна с ним полностью!»

https://www.instagram.com/p/BnR-ThJnVvQ/

«Аня. Книги. Психология»

Как несложно догадаться из названия блога, две главные страсти Ани — психология и книги. В профиле девушки они образовали интересный союз, который и стал главной изюминкой блога. Аня советует произведения, главные герои которых имеют психические особенности, и любит анализировать книги с психологической точки зрения. Например, по мнению Ани, главная героиня новеллы «Завтрак у Тиффани» — вовсе не лёгкая и авантюрная, как принято считать.

«Я видела страдающую, одинокую, склонную к манипуляциям девушку с травмирующим детством. Все ее поступки так и кричали: «Психолога, до поскорее!» Взять хотя бы ее нездоровое общение с мужчинами, коих в ее доме каждый вечер обитает не меньше дюжины, и ее сомнительный заработок на них. Тут точно без анализа ее детства, роли отца и ранних сексуальных связей не обойтись».

https://www.instagram.com/p/BmdfVtbhoic/

Anabooksia

Настя учится на филолога, поэтому профессионально подходит к анализу книг. Наряду с художественной литературой блогерка много пишет о книгах по саморазвитию. В профиле Насти можно найти отзывы на популярные нынче «Доброе утро каждый день», «Джедайские техники», «45 татуировок менеджера» и другие книги. Помимо этого, девушка рассказывает об английской литературе и изучении английского языка.

«Многие не видят пользы в чтении. Но на самом деле плюсы очевидны: книги расширяют кругозор, несут новые знания, развивают память и усидчивость, позволяют отдохнуть. Если вы не видите практической пользы, то предлагаю воспользоваться методикой «чтобы что». О ней я узнала из книги «Джедайские техники» и первоначально она используется для постановки задач. Но для чтения тоже хороша».

https://www.instagram.com/p/Bm5POC4DL7x/

«Теория большого чтива»

Четыре года назад Мария Покусаева работала в книжной сети «Буквоед» и решила завести YouTube-блог, чтобы оказать информационную поддержку тем книгам, которые ей особенно полюбились. В сфере ее интересов — фэнтези, книги по саморазвитию, психологии, популярный переводной фикшн и другие жанры. На «Теории большого чтива» можно найти не только книжные обзоры, но и видео на общие темы — высшее образование, пиратство и поиски вдохновения.

«Я книжный маньяк. Всеядное буквоядное, нежно люблю современную и не очень массуху, архетипы и все такое. Я считаю, что у каждой книги есть свой читатель, а у читателя — своя книга».

RedAutumnBooks

Оля Михневич ведет сразу три блога на YouTube и в Instagram: два из них — lifestyle, еще один — о книгах. Суммарно на девушку подписаны 500 тыс. человек. В своём книжном блоге Оля рассказывает о книжных покупках, делает обзоры и составляет различные списки литературы.

«Важные вещи»

Этот Telegram-канал принадлежит литературному критику и редактору проекта «Полки» Елене Макеенко. Она публикует интервью с крупными писателями, рецензии на важные книги, объявления всевозможных шорт-листов и другие ключевые литературные тексты. При этом Елена делится собственными мыслями о происходящем.

«Минутка случайных фактов из истории русской литературы. Обнаружила тут, что популярное в жёлтой прессе 1990-х слово «клубничный» в смысле «эротический» Достоевский использовал ещё в 1861 году. Что-то ты, Тройка-Русь, никуда не мчишься, а всё на месте топчешься».

«Книжный лис»

Один из самых популярных русскоязычных Telegram-каналов, пишущих о книгах. Его автор Олеся Скопинская в равной степени уделяет внимание новинкам и классической литературе, нон-фикшн и поэзии. Помимо обзоров, здесь можно встретить интересные книжные подборки.

«Очень надеюсь, что со временем книги про книги получат отдельный поджанр и собственные полки в книжных магазинах. Тогда бы я точно там ночевала».

Советский плакат

«Книгилист»

Для тех, кто в поиске современных авторов и незаезженных произведений, очень кстати придётся Telegram-канал Константина Колоскова. Он пишет обзоры как на зарубежные произведения, так и на русскую прозу. Кроме того, Константин читает книги на иностранном языке в оригинале и рассказывает о тех произведениях, которые пока нельзя встретить в российских магазинах.

«Со второго раза осилил роман Барни Норриса «Turning for Home». К сожалению, работы британского драматурга до нас пока не дошли, но я надеюсь, что меня услышат книгоиздатели и сценаристы: «Скорее, уже можно вдохновляться молодыми западными авторами».

Bookriot

Этот блог на LiveJournal — яркое доказательство того, что русская литература, вопреки сложившемуся мнению, никуда не делась. Автор блога публикует обзоры на книги, интервью с писателями, цитаты из произведений и другие материалы о литературе последних 20 лет.

«Мы пишем об именах и романах, широко известных в узких кругах, и узко известных в широких. О том, какие книги последних лет стоит прочесть, а на каких засыпаешь, едва одолев середину. О том, кто честно взял свой Букер и НацБест, а кто решил, что дружеских связей будет достаточно».

«Книги в фильмах«

Полезных текстов в этом паблике во «ВКонтакте» не найти. Зато можно лишний раз полюбоваться кадрами из фильмов Годара, Финчера, Скорсезе и других больших и малых режиссеров, где промелькнула книжная обложка. Порой в этой подборке обнаруживаешь, что у Бергмана читают Лермонтова, а у Аллена — Достоевского.

По данным исследовательской компании GfK, в 2017 году Россия вошла в тройку самых читающих стран мира: 59% граждан заявили, что хотя бы раз в неделю обращаются к книге. Эту статистику наглядно иллюстрирует количество книжных блогов и, что самое главное, их подписчиков. Большое число заинтересованных читателей позволило расширить границы книжного блогинга и выйти на те платформы, которые раньше предназначались совсем для других целей. Если изначально книжные блоги состояли только из текстов, то сейчас их сложно представить не персонализированными — без фото или видео. Подобные современные блоги не только про книги, но и про людей, которые их читают.