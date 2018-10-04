Не за горами новый учебный год, школьный народ начинает грустить, а зря. В обзоре новых книг уморительно смешные истории про учителей, учеников и их родителей. Они, как это всегда бывает, хотят как лучше. А что из этого выходит… а вот, между прочим, очень хорошие истории из этого выходят. Юмор — он вообще помогает жить.

Джованни Моска. «40 чертей и одна зелёная муха»

Джованни Моска. 40 чертей и одна зелёная муха

Джованни Моска. «40 чертей и одна зелёная муха»

Не перевелись ещё люди, которые помнят знаменитый выпуск «Ералаша», где Геннадий Хазанов в роли молодого учителя попадает в сущий ад. Помните, где он стреляет из рогатки в муху? «Бонджорно, бамбини», — мямлит, входя в класс, новый учитель. Так вот, эта история — только одна из множества, которые произошли с самым настоящим Джованни Моска — итальянским учителем, писателем и журналистом. Более того, автор учительствовал у пятиклассников в той самой школе, где сам учился в своё время. Тоже, знаете ли, давал учителям прикурить. Здесь имеется в виду, что молодой педагог всё лучше стал понимать своих бывших учителей. А получились из этого смешные, мудрые, трогательные истории.

Есть надежда, что и современные школьники тоже поймут кое-что. Юмор, знаете ли, очень доступно доносит сложные, прямо-таки философские вещи.

Виктория Ледерман. Теория невероятностей

Виктория Ледерман. «Теория невероятностей»

Череда неприятностей для Матвея и его друга Ватрушкина началась с отключения интернета. Бетонная труба на окраине города оказалась порталом. Что-то сдвинулось в пространственно-временном континууме, у мамы вместо сына родилась дочь, и теперь Матвею нужно придумать, как вернуться. В правильный мир. Тот, где ты — есть.

Две книги о семикласснике Матвее Добровольском — человеке, угодившем в параллельную реальность и отыскивающем свою вероятность — были написаны по просьбе детей-читателей.

Е. Соковенина. Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел, как лучше

Е. Соковенина. «Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел, как лучше»

Е. Соковенина. П. Осликов продолжает хотеть, как лучше

Е. Соковенина. «П. Осликов продолжает хотеть, как лучше»

Истории о первокласснике Пете Осликове вышли два года назад. За первую книгу этот ребёнок успел вывести из терпения родителей, устроить скандал в суперсовременном Центре развития, отвести мать к психологу, а затем обнаружить, что субботним утром она превращается в маленького фиолетового тролля. А ещё побыть вруном, преступником, симулянтом и остаться без родителей на несколько дней. За старшего.

Заметьте, ничего плохого мальчик не хотел. Наоборот! Хотел как лучше.

А в этом году к наступающему учебному году «Самокат» выпустил продолжение. Петя стремительно взрослеет, а как лучше хочет уже не только он, но и родители. Которые осознали, приняли к сведению и теперь хотят исправить все предыдущие ошибки как можно быстрее. Особенно мама.

Что из этого следует в общем и целом? Что эта книга написана для родителей, которые хотят понять своих детей, и для детей, которые хотят понять своих родителей.

Во всяком случае, пытаются. А потому читать её стоит вместе.

Энн Файн. Как курица лапой

Энн Файн. «Как курица лапой»

Имя Энн Файн в России связывают в основном со знаменитыми похождениями Таффи, «кота-убийцы». Но ещё этот автор пишет уморительные повести для и про подростков. Как в этой истории, где Честер Говард пишет для своего товарища пособие — нет, не как писать красиво, отнюдь! — как писать ужасно, отвратительно, как хуже нельзя!

Тот, кто рассчитывает от души посмеяться, не ошибётся. Но ещё больше не ошибётся тот, кто ищет чего-то такого, что может взбодрить учащегося человека, помочь поверить в свои силы. А ещё в дружбу, взаимовыручку и в тот факт, что жизнь, по большому счёту, невероятно смешная вещь.