В первых числах октября в Перми состоится долгожданное событие: Третий международный фестиваль крупнейшего современного английского драматурга, ирландского происхождения Мартина МакДонаха.

Анри Тулуз-Лотрек. Золотая маска. 1893. фрагмент

Впервые о великом ирландце в России узнали в 2004 году, когда Пермский театр «У Моста», являющийся организатором фестиваля, поставил пьесу МакДонаха «Сиротливый Запад». С тех пор драматург полюбился российскому зрителю, его произведения ставились многими театрами страны, но только пермский театр может похвастаться полным комплектом из восьми пьес драматурга в своем репертуаре.

Третий фестиваль МакДонаха, который пройдет с 1 по 7 октября 2018 года, примет на Пермской земле значительное количество театров из России, ближнего и дальнего зарубежья. Символично, что именно «Сиротливый Запад», с которого началось победоносное шествие МакДонаха по стране, станет наиболее популярным спектаклем фестиваля, в программе которого предполагается шесть его постановок.

Спектакль покажут театры из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана и, разумеется, из России.

(сс) By Tabercil Мартин МакДонах

Само произведение, как отмечают критики, является наиболее любимым у МакДонаха. Действие его происходит в небольшом ирландском поселке Линэн, по словам героя пьесы священника Уэлша, не попадающем под юрисдикцию Бога.

Темой произведения являются, по словам исследователя творчества МакДонаха Патрика Лонергана, власть и вера:

«В «Сиротливом Западе» рассматриваются два полюса власти — полномочные права и добровольная ответственность. Однако в этой пьесе авторитет, которому брошен вызов, — сам Бог: нам предлагается выяснить, каковы наши обязательства перед Богом и каковы обязательства Бога перед нами».

В творчестве МакДонаха, казалось бы, очень много насилия и жестокости, настолько много, что порой может сложиться впечатление, что он им упивается, что оно самоценно, однако это не так. Несмотря на то, что в произведениях писателях редко встретишь исключительно положительного персонажа, которому хочется симпатизировать, вся драматургия его пьес направлена на создание особенного чувства, непременно ведущего к нравственному очищению зрителя.

Однако МакДонах настолько тонок, что в интерпретации его творчества легко скатиться в ныне модный постмодернизм, к которому он отнюдь не сводим: малейшая утрата связи с автором, потеря «контакта», может быть подобна эффекту разорвавшейся бомбы. Не случайно некоторые постановки вызывали ярость публики, способствовали появлению чувства ненависти лично к писателю.

Фотограф Полина Королева Сергей Федотов

В этой связи театр «У Моста», известный своей тщательной проработкой первоисточника, ставит пьесы английского драматурга с тонким пониманием смысла, заложенного автором. Художественный руководитель театра Сергей Федотов подчеркивает, что пьесы МакДонаха полны света и оптимизма, несмотря на атмосферу обреченности и пессимизма, которая присутствует в его произведениях.

Во время фестиваля у пермского зрителя будет возможность взглянуть на другие интерпретации творчества крупнейшего современного драматурга, которые, несомненно, будут дополнены национальными характерами стран, представляющих постановку.

Иранский Бужнард Арт Театр — взгляд на «Запад» с Востока

Особый интерес представляет творческий коллектив Bojnourd Art Theatre из Ирана. Восточный дух исламской республики любопытен своим серьезным религиозным контролем за театральным искусством, что создает интересные формы.

Дело в том, что иранские актрисы не могут выступать на сцене без хиджаба, не могут прикасаться к мужчинам и вообще сквернословить. Как все это соблюсти, работая с пьесами МакДонаха, понять сложно. Для этого необходимо обладать уникальным мастерством, которое и продемонстрируют нам гости из Ирана.

Творческий коллектив Bojnourd Art Theatre из Ирана

Альтернативный венгерский театр «Солтис Лайос» — о «Западе» с запада Венгрии

Любопытство вызвает постановка «Сиротливого Запада» гостями из Венгрии. Данный театр, как правило, привык выступать на открытом воздухе, однако это не самое лучшее решение для октябрьских дней в Перми, поэтому гостям придется приспосабливаться.

«Быть альтернативной театральной группой всегда нелегко, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы достичь театрального идеала, используя все наши силы и опыт. Если мы хотим создать что-то, будь то постановка, или даже просто декорации для постановки, костюмы, или если мы хотим отправиться в тур, мы должны работать над задумкой с кровью, потом и слезами», — отмечает режиссер Петер Иштван Наги.

Альтернативный венгерский театр «Солтис Лайос» — о «Западе» с запада Венгрии

Впервые на фестивале — грузинский «Открытый театр»

Творчество грузинского режиссера Вахтанга Николава хорошо известно пермскому зрителю, так как в репертуаре Пермского театра «У Моста» идет его спектакль «Зурикела».

Южный темперамент гостей из Грузии может придать особый лоск суровой и сиротливой ирландской действительности.

«Диалоги «Сиротливого Запада», вполне возможно, кажутся грузинам недостаточно эмоциональными — ведь даже разговор о погоде грузинских «мачо» — это как минимум страсти, эмоции, объятия и возможность конфликта, который затем можно урегулировать за хлебосольным столом», — отмечают организаторы фестиваля.

Взгляд на Запад «С улицы Роз»: театр из Молдавии исцеляет смехом

Артисты из Молдавии славятся своей способностью вызывать катартический смех, который на первый взгляд может показаться банальной реакцией на черный юмор, однако вскоре он обнаруживает свое исцеляющее свойство.

«Они доводят зрителя до полного исступления. Ты ловишь себя на мысли, что гомерически хохочешь над такими событиями, от которых в реальной жизни можно сойти с ума от горя и святотатства происходящего. А потом понимаешь, что этот смех исцеляющий, дающий «глоток воздуха», что, если ты смеешься над этими проблемами, значит, ты их победил. Потому что градус юмористического накала зашкаливает в область чего-то сверхчеловеческого», — отмечают поклонники молдавского театра.

Женский взгляд на «Сиротливый Запад» из Боснии

Спектакль с Балканского полуострова, поставленный женщиной-драматургом Белиндой Божицкович, исследует с помощью творения МакДонаха проблему отчуждения людей друг от друга, тяжелую болезнь нашего времени, которая не только не обсуждается, но и поощряется СМИ и прочими институциями общества потребления.

«Когда на протяжении нескольких лет среди людей возрастает градус ненависти, из-за неспособности сказать «прости меня» люди становятся отчужденными и одинокими. Если бы люди знали, как важно и просто говорить «прости меня» и насколько сильны эти слова, мы бы все жили в более здоровом обществе. На самом деле, вопрос прощения — это то, что заинтриговало нас во время работы над этой пьесой, вопрос о том, когда мы стали такими холодными, далекими и неспособными любить. Если два брата не могут сесть, поговорить и простить друг друга за все плохие слова и ситуации, создателями которых сами являются, то как мы можем надеяться на мир?» — отмечает драматург.

Ирландская глубинка в интерпретации театра из российской глубинки

Конечно же, совершенно невозможно представить фестиваль без российских театров, в этом году спектакль «Сиротливый Запад» представит коллектив из небольшого города Шадринска, по праву считающийся одним из лучших периферийных театров всего Южного Урала.

Спектакль «Сиротливый Запад» представит коллектив из небольшого города Шадринска

Молодой и талантливый режиссер Илья Роттенберг определяет жанр спектакля как «мрачная комедия», главным в его постановке будет игра актеров и сюжетные перипетии. Автор убежден, что пьеса касается не далекой от нас Ирландии, но также и каждого из нас. В этом он сходится с исследователем творчества МакДонаха Патриком Лонерганом, считающим, что «Сиротливый Запад» есть трагедия мира, а не небольшого городка Линэн.

Постановка спектакля «Сиротливый Запад» — это лишь малая часть того, что ожидает пермского зрителя во время фестиваля, приближающегося к нам с неумолимой скоростью. Не меньший интерес представляют другие спектакли, которые привезут к нам театры из Казахстана, Македонии, Чехии и иных городов и стран, где ценится творчество английского драматурга.

Не случайно фестиваль ирландца МакДонаха проходит именно в России, о сходстве двух стран в понимании театрального искусства давно говорят многие драматурги и критики.

«Пьесы Чехова вдохновили таких ирландских драматургов, как Том Мерфи, Томас Килрой и, в частности, Брайан Фрил. Все они адаптировали пьесы Чехова, перенося место действия в Ирландию, предполагая, что, поставив пьесу о России, мы можем многое узнать о нашей собственной стране», — замечает Лонерган.

Творчество же МакДонаха порой связывают с такими российскими авторами, как Федор Достоевский и Виктор Пелевин. Таким образом, наблюдается взаимная диффузия двух отдаленных друг от друга культур, которая напрямую порой и незаметна, но проявляется в удивительных случайностях, благодаря которым Ирландия внезапно врезается в культурное пространство России.

Umosta.perm.ru Театр «У моста»

Дело в том, что Сергей Федотов увидел впервые постановку пьесы МакДонаха в Чехии, спектакль поразил его своей глубиной и светом. Художественный руководитель театра «У Моста» не задумываясь поставил пьесу в России, открыв ей путь для покорения драматургом нашей страны. Быть может, эта встреча России и Ирландии произошла не случайно и подобная реакция на МакДонаха была предопределена схожестью двух культур?

«В том, что пьесы, действие которых происходит в Голуэе (на западной границе Европы), ставятся в Перми (на восточной границе Европы), есть тонкая симметрия. И поскольку МакДонах всегда заставляет ощущать себя в двух разных местах одновременно, вполне правомерно, что российский город сможет воссоздать дух ирландской провинции», — подчеркивает Лонерган.

Слова ирландского специалиста по творчеству МакДонаха были с успехом подтверждены двумя фестивалями, прошедшими в 2014 и 2016 годах. Третий фестиваль, который пройдет с 1 по 7 октября в Перми, превращает данное событие в добрую традицию, которая будет способствовать сближению двух культур, что, в свою очередь, будет иметь далеко идущие последствия во всех сферах. Именно так и закладываются основы дружбы между двумя государствами.