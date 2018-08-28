Мой текст «Ржавый Крым» о трагической ситуации в Армянске вышел 28 августа. Неделю назад. На тот момент завод «Крымский титан» уничтожал Армянск и близлежащие территории уже два дня. И текст мой заканчивался так:

Цитата из к/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Катастрофа

«Иначе происходит, как в Армянске, где старое разваливается, не обновляется и превращается в угрозу. А от неё страдают люди. И уж совсем подло, несправедливо, когда о людях этих хотят забыть. Ну, чтобы лишний раз картинку не портить. Тут и неважно, что город, где нечем дышать, покрывается ржавчиной, а люди — красными пятнами. Но им всё равно говорят: «Дышите ровно».

Оптимизма у меня, как видите, не было. Но и моё «злое ухо» оказалось недостаточно злым. Потому что ситуация оказалась куда хуже.

Сегодня мы имеем дело с чудовищной экологической катастрофой. Она угрожает не только Армянску, Перекопу, но и всему Крыму. Если сегодня-завтра пойдут кислотные дожди, то накроет всех. И у меня есть подозрение, что департаменты здравоохранения уже раздали негласные инструкции школам и детским садам.

Viktor5212 Завод «Крымский титан»

Но самое жуткое в этой истории — то, что из неё, похоже, нет быстрого выхода. Древние говорили: «Болезнь уходит столько, сколько она приходила». Ситуация в Армянске — не форс-мажор, а закономерное следствие многих лет, когда считали бабло и надеялись на авось.

Другая пословица гласит: «Молчание — золото». Для Крыма это не так. Правильно говорить иначе: «Молчание — ржавчина». Потому что Армянск, Перекоп уже покрылись слизью и ржавчиной, а под угрозой другие населённые пункты. Под угрозой десятки тысяч людей. И так происходит, потому что о катастрофе в Армянске старательно молчали. Говорить же о ней начали лишь тогда, когда замолчать стало в принципе невозможно. Ржавый слон больше не мог прятаться в коробке.

Включите каналы: там опять обсуждают Скрипалей и Украину. Это происходит тогда, когда в Крыму, возвращению которого все так радовались, люди находятся под колоссальной угрозой. Более того, они настолько отчаялись, им настолько страшно, что они боятся говорить правду, не зная, к кому идти.

Армянск — город опасный. Люди здесь привыкли к отвратительной экологии. Трудно не привыкнуть, когда градообразующим предприятием является огромный завод по производству диоксида титана. Кислотные выбросы с него случались и раньше, но не такие, как сейчас. Это уже не просто тревожно — катастрофично.

Кислотное облако поднялось над Армянском. Ржавчина и слизь покрыли город. Кислотный воздух уничтожил весь урожай. Люди страдают от респираторных заболеваний, аллергий и отравлений. Все же чудовищные последствия предсказать невозможно.

Спустя неделю после катастрофы из Армянска начали эвакуацию детей. Камера выхватывает улыбающиеся лица: мол, каникулы продлили на две недели. Дети едут в санатории. На всякий случай. Но не должны ли были эвакуировать детей раньше? Не ждать, что само рассосётся, а действовать? И хорошо — детей эвакуировали, а как быть взрослым? Стерпится?

Главный же ужас заключается в двух пунктах. Первый — трагедия была предсказуема. После того, как Украина, совершив очередную гнусную диверсию, перекрыла Северо-Крымский канал, полуостров остался без пресной воды. Проблему эту как бы решали. Но несколько месяцев назад я говорил, что север Крыма реально страдает от засухи, от нехватки воды. Там гибнет урожай, там нечем поить скот. Под угрозой, говорил я, и заводы, нуждающиеся в пресной воде. Это простые истины. Почему они не были очевидны соответствующим службам и чиновникам? Чего ждали они, зная, что кислотоприёмник «Титана» площадью 49 кв. км нуждается в воде? И вот он без неё остался. Результат — мощнейший токсичный выброс.

V.Diegtiar Завод «Крымский титан»

Второй пункт — у трагедии нет быстрого эффективного решения. Кислотоприёмнику «Титана» нужно 30−40 миллионов кубометров воды. Нужно прямо сейчас. Где её взять? Хотят дать морскую, но она вряд ли подойдёт. Почему нужно? Да потому что завод «Крымский титан» продолжает работать. То ли из-за того, что нужно завершить технологический цикл, то ли из-за жадности людей. Завод принадлежит, по последним данным, украинскому олигарху Фирташу, но даже если и так, то ясно, что он вынужден делиться и работает через третьих лиц.

Мы имеем дело с реальной экологической катастрофой, решение которой пока есть только на словах. Долгое время её замалчивали. С одной стороны, это понятно: у людей не должно быть паники. С другой, именно из-за молчания отчасти допущено то, что произошло.

И вдвойне отвратительно, что данной историей каждый пользуется в своих интересах. Украина врёт, что трагедия на заводе случилась из-за попадания российского снаряда. Хотя сама перекрыла воду — и теперь от кислотных облаков пострадает Херсонщина. Крымская власть винит блоггеров в расшатывании ситуации, те винят крымскую власть в бездействии — и так далее. Всё это отвратительно.

Ведь речь идёт как минимум о здоровье сотен тысяч людей. Случилась реальная трагедия. Тогда к чему эти идиотские препирательства? В 2014 году Крым объединил миллионы людей. Теперь мы видим, что крымские трагедии, подобные экологической катастрофе в Армянске, людей разъединяют, но так быть не должно. Ведь в Армянске — наши люди, и они нуждаются в экстренной помощи. Им плевать на то, кто виноват. Им важно: что делать. Так не должны ли мы объединиться? Не должны ли мы решать беду Армянска, которая очень скоро станет, если уже не стала, бедой всего полуострова, сообща?

Rk.gov.ru Сергей Аксёнов встречается с жителями Армянска. 4 сентября 2018

Так к экологической катастрофе домешалась политическая, моральная, нравственная. Молчание — ржавчина. Бездействие — убийство.

Армянск — это наша беда. И помочь ему мы можем только все вместе. Тут не проклинать надо, а желать мудрости и сил. Иначе никак. Иначе выплеснем ребёнка вместе с кислотной водой. Помочь Армянску должен каждый, от малого до великого. Приютить того, кто просит о крове — нужно. Привлечь большее число служб, от полиции до МЧС — нужно. Наказать виновных — нужно. Думать о водных проблемах и решать их — нужно. Много что нужно.

Армянск — это дело государственной важности. Его решение должны контролировать первые лица. Или мало нам было Волоколамска, где дождались народных бунтов? Люди просят о решении — уже сейчас. В настоящем.

Но есть и будущее. Ведь, как бы это ни звучало, самое тупое, что может быть после трагедии в Армянске — это отсутствие выводов. А выводы должны быть простыми: нужно планировать, прогнозировать и решать проблемы заранее. И главное — помнить не о позитивной картинке, а о людях. Живых людях. Тех, кто шёл в Россию не за кислотными облаками, а для того, чтобы быть с Родиной. Той, которая о своих не молчит и своих не бросает.