Пафос, или патетика, — есть такой приём обращения к эмоциям аудитории, который часто применяют коллеги по журналистскому цеху. А есть термин «бафос», когда пафос ложен и неуместен. И, признаться, не знаешь, где проходит грань между первым и вторым. Как меж выражениями «О ужас! и «Ой, всё!»

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«Животная сущность», «психология толпы»

Сюжет одного из курганских телеканалов о том, как в Курганской области бесчинствует молодёжь, не мог не задеть за живое. В нём рассказывается, как в селе Большое Чаусово Кетовского района в День села после дискотеки местное хулиганьё выбило окна в доме инвалида. И это невзирая на машину с полицейским патрулём, который следил за безопасностью мероприятия.

Дом пожилого человека находится возле клуба. Ориентировочно в 22:00 по местному времени некие молодчики стали пулять камнями в стёкла, сообщает в эфире инвалид. Полиция приехала, сфотографировали последствия, показания взяли, а виновных не нашли. А ищут ли этих неустановленных лиц?

Далее рассказывается, что это не первый дом, который покалечила молодёжь. Снесена стойка в Доме культуры, разбито два уличных туалета, разломано крыльцо.

«Собирается молодёжь и бесчинствуют, у меня в голове не укладывается», — даёт интервью глава Большечаусовского сельсовета Валентин Леонов.

А заведующая сельским Домом культуры Марина Щигреева рассказывает, как с младых ногтей жителям Большого Чаусова поясняют, что такое хорошо, а что такое плохо.

«Просто нужно завлекать молодёжь. Но нужно это делать не только школе и клубу, но и родителям. Когда мы обращаемся к родителям, они говорят, это не может сделать наш ребенок. Но не стоит забывать, что на улице дети совершенно другие, чем дома», — добавила Щигреева.

Корреспондент резюмирует, мол, «психология толпы и установление лидерства внутри подростковой и молодежной среды и порождает желание крушить всё на своем пути. И именно в этот момент и стоит вспоминать свою человеческую, а не животную сущность, уверены сельчане».

Цитата из кф «Класс», реж. Ильмар Рааг.2007. Эстония Молодежь

Сюжет вызвал резонанс. Под публикацией комментаторы, как говорится, жгут.

«Верхушка айсберга. За последние 25 лет наше общество ухнуло в культурную яму, которую само себе и выкопало за годы дикого капитализма. Дети с камнями — это ещё цветочки. Когда уйдут последние родители и учителя, выросшие в СССР, начнут жечь автомобили не хуже, чем в арабских кварталах Парижа», — пишет один.

«На дискотеках молодежь пьёт, а после принятого не знает, как себя проявить. Вот и идут громить всё что под «руку попадет», показывая свою неграмотность и ханжество. Как правило, это дети из благополучных семей, родители которых всё отрицают и бьют себя в грудь о том, что их чадо этого не сделает», — пишет другой.

«Страна в полном культурном (да и не только) провале, но никто сверху не хочет этого замечать. С молодежью надо работать здесь и сейчас, а не в какой-то перспективе», — вторит третий.

Данная картина маслом благодатно легла на статистику прокуратуры Курганской области за первое полугодие 2018 года, сообщающей о более чем двукратном росте подростковой преступности в городе Кургане. То есть мы наблюдаем экспансию юного криминала в пригород?

Ранее в сюжете: В Курганской области — разгул подростковой преступности

Село Большое Чаусово с тремя тысячами жителей деревенькой не назовёшь. Здесь, в отличие от Курганской области в целом, в которой за первое полугодие 2018 года миграционная убыль выросла на 63,9%, наоборот, наблюдается планомерная миграционная прибыль. И в кадрах сюжета мелькают солидные дома с иномарками у ворот.

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Ах да. Нам же повествуют о бесчинствах «подростковой толпы» в «курганской Рублёвке». Тогда тем более экспансия. В Кургане ныне активно борются с АУЕ, «синими китами» и «Колумбайном». Ведь все эти девиантные молодёжные течения так или иначе уже проявились в городской среде Зауралья. Страшно представить, какое будущее ждёт село Большое Чаусово в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская колония

«Единичные факты — не тенденция»

С подобным настроением я позвонила начальнику отдела информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елене Радаевой. Не первый раз приходится общаться с ней на темы подростковой агрессивной сущности: по причине стрельбы в шадринской школе и беспорядков в Кипельской школе-интернате. Но в полицейской пресс-службе мои ожидания не укрепили. Наоборот.

«Журналисты смотрят на одно, а правоохранительные органы на другое. Мы тоже видели этот сюжет. Бесчинствующая молодёжь, подростки, дискотека после 22:00. Что делают после десяти вечера несовершеннолетние на дискотеке? Это прямое нарушение закона. Мероприятия детские должны заканчиваться не позднее 20:00. Но если выходят подобные статьи и сюжеты, органы полиции обязаны отреагировать. Будут патрулировать и присматривать за дискотеками в Большом Чаусово. Сразу же связалась с ПДН и участковым. По линии ПДН в Большом Чаусово ситуация удовлетворительная — 100% учеников в сельской школы сели за парты, были проведены профилактические беседы, инспекторы пообщались с учителями. С той стороны есть контроль. Участковый полиции, который курирует село, доложил, что в селе с начала 2018 года не зарегистрировано ни одного даже административного нарушения, совершённого подростками, не говоря о криминале», — прокомментировала Елена Радаева.

А как же издевательство над жилищем пенсионера-инвалида, разбитые туалеты и стойка? Ведь это было.

«Речь идёт о хулиганстве. В сюжете не ясно, когда именно, до или после дискотеки это происходило. Несовершеннолетним запрещено посещать подобные мероприятия. А молодёжь — пространное понятие. У нас до 35 лет — молодёжь. И если разбомбили Дом культуры «отдыхающие», то на заведующей прежде всего лежит ответственность. По вандализму в доме пенсионера идёт следствие, лица устанавливаются», — пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Курганской области.

Елена Радаева отметила, что поступивший сигнал говорит лишь о том, что органам полиции необходимо уделить особое внимание обстановке в селе. Явно не на трезвую голову «отдыхающие» пошли ломать туалеты и стойки в Доме культуры. Алкоголь на массовых мероприятиях тоже запрещён. Единичные факты хулиганства — это ещё не тенденция, отметила Елена Радаева, а неумение людей культурно отдыхать.

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. 1614

Дедукция с угарным декадансом

У главы сельсовета Валентина Леонова своя правда. Он тоже был недоволен сюжетом, где Большое Чаусово показано местом дикой молодёжи, проявляющей «животную сущность».

«У нас живут спокойные люди. Все работают в Кургане. Это особенность нашего села — 10 минут езды до города. Впрочем, только дорогу перейди: по одну сторону земля сельсовета, по другую её сторону — городская уже. День села у нас прошёл замечательно. Был начальник полиции, поздравил, отряд полицейских охранял мероприятие. Никаких эксцессов после праздничных гуляний не было. Жалоб на отсутствие реакции полицейских на происшествия, которые у нас редки, нет. Все указанные в сюжете происшествия случились до Дня села и были отработаны», — сообщил Валентин Леонов.

Глава села пояснил, что журналисты приезжали спросить о разбитой дороге по улице Советской. Сельчане позвали прессу: не нравится людям трястись по кочкам на иномарках по пути на работу в Курган и обратно. Но руководитель сельсовета не всесилен. Нашлось 70 тыс. рублей на ямочный ремонт, и в течение недели ямы залатают. И это как мёртвому припарка. Надо бы 27 млн рублей на ремонт дороги. А у села 500 тыс. рублей кредиторской задолженности — по софинансированию с областью починить проблематично. Когда приехали репортёры, к ним подошёл сельчанин, которому стёкла побили. Люди мимо проходили, заодно и про ДК рассказали.

«У нас все всё про всех и вся. Мы друг у друга на виду. Открыты. Поэтому разбитые окна инвалида для нас, сельчан, вопиющий случай. Представьте, если бы это случилось в городе? Кто-нибудь стал делать сюжеты о разбитых стёклах на первом этаже? Наши же сельчане отреагировали болезненно на это хулиганство. Вандализм в Доме культуры — тоже отвратительный инцидент. Нельзя так поступать. Но я не ожидал, что вместо дороги главной темой сюжета станет рассказ про молодёжь. Мы сами справляемся со своими хулиганами. Родители поотпираются для видимости, но дома обязательно отругают. Участковый у нас замечательный. Но он работает на восемь деревень — огромная загруженность. Поэтому договорился с начальником ОВД о патруле. Будет. Хотя мы раньше и без пристального внимания полиции жили. Так, чтобы у нас постоянно молодёжь бузила, ломала всё и крушила — такого нет. Утрируют ваши коллеги», — уверяет Валентин Леонов.

Словом, методом дедукции — от общего к частному — мы пришли с главой сельсовета к выводу, что из маленьких хулиганских проделок всё-таки могут вырасти большие преступления. А неуважение к родному селу может перерасти в безразличие к Родине в целом. И с угарным декадансом сельских дискотек надо что-то делать.