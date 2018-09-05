Московские власти приступили к реализации ранее озвученных планов по вывозу мусора по железной дороге в отдаленные регионы страны. Первый такой комплекс «Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер» уже скоро появится на территории Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория производственно-складской базы АО «Мосводоканал»

На первый взгляд, придраться вроде бы не к чему. Согласно размещенному на сайте госзакупок контракту №31503053617, на территории производственной базы АО «Мосводоканал» «Некрасовка» строится комплекс по обращению с отходами обработки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод Люберецких очистных сооружений. Только вот действия чиновников по изменению законодательства о создании мусорных объектов в городе, а также сделанные местными жителями видео стройки, завозимого на объект оборудования, и кадры тренировок персонала, указывают на то, что вывозить отсюда будут не илы и осадки, а твердые коммунальные отходы.

Хаос 1990—2000 годов отбросил отечественную сферу обращения с отходами далеко назад. Чиновники на местах, бандиты и коммерсанты быстро увели отрасль в глубокую тень, причем во всех смыслах: технологическом, экономическом и социальном. И вот у государства, наконец, дошли руки и до этой сферы. Чему, признаться, поспособствовала озарившая ну очень больших начальников, гениальная в свое простоте мысль «отходы жизнедеятельности человека будут всегда, а значит, их переработка и утилизация, всегда будут приносить доход». Так возникли призванные решить проблему всяческие проекты и стратегии. А город Москва становится пилотным регионом для их реализации.

Возникшие в Москве проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО), помимо озвученной выше, вызваны еще двумя причинами. Первая заключается в том, что чиновников вновь подвело их стремление отдавать «все и вся» на аутсорсинг частникам, в том числе и отрасли, напрямую влияющие на жизнь и здоровье граждан. Так, заключенные контракты жизненного цикла с региональными мусорными операторами, согласно которым регоператоры должны были не только вывозить столичные отходы, но и создать отрасли переработки, так и остались мертворожденными. Со времени заключения договоров прошло 6−8 лет (контракты заключались в 2012—2014 гг.), а обещанных сортировочных заводов и полигонов так и не появилось.

Очевидно также, почему этого не произошло. Вывозить мусор на имеющиеся в Подмосковье свалки оказалось в разы дешевле, а при доверительных отношениях с надзорными органами так и безопаснее. Это и есть вторая причина сегодняшних проблем.

Такое положение дел в корне не устроило администрацию Московской области. Переговоры всех заинтересованных участников процесса ни к чему не привели. Кто же захочет отказываться от баснословных и зачастую не облагаемых налогами барышей. Тогда из администрации губернатора Воробьева нанесли «ответный удар», начали массово закрывать Подмосковные свалки. Неверно говорить о том, что только интересами игроков все ограничивается, но влияние федеральных игроков на процесс нетранспарентно, а оперировать совсем уж откровенными слухами мы не будем.

Выведенная благодаря «Прямой линии с президентом» тема утилизации отходов, и последующих массовых протестов, приобрела федеральный масштаб. В настоящее время для ее решения выбраны две стратегии, в большей или меньшей степени наносящие урон как экологии, так и жизненным интересам рядовых граждан. Одни лоббистские группы предлагают мусоросжигание, по самым смелым оценкам, по всей стране могут построить свыше 300 МСЗ. Сторонники другой модели предлагают построить в отдаленных от мест проживания людей так называемые ЭкоТехнопарки, куда мусор будут вывозить по железной дороге.

Московские чиновники выбрали второй вариант решения проблемы. И уже с начала 2018 года стали готовить правовую базу для реализации проекта. 18 января текущего года на сайте РБК вышел материал с рассказом о желании РЖД выйти на рынок перевозки мусора, который компания будет доставлять из Москвы в другие регионы в специальных вагонах.

Позднее в июне 2018 года журналистам газеты «Коммерсант» стало известно о том, что власти Москвы обратились с неофициальным предложением в Минприроды изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве. Журналисты выяснили, что речь идет о замене общественного обсуждения проектов создания таких объектов на решение специальной комиссии, а также сокращении размера санитарно-защитных зон для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров». Кроме того, опубликованный материал дает основания считать, что в мэрии рассматривается возможность строительства на территории столицы новых МСЗ. По крайней мере в обращении в Минприроды они также настаивают на сокращении санитарно-защитных зон вокруг объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство первого «Производственного погрузочно-разгрузочного Кластера на территории Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал» «Некрасовка»

Дарья Антонова ИА REGNUM По имеющейся информация, кластер «Некрасовка» будет принимать порядка 300 мусоровозов в сутки

Дарья Антонова ИА REGNUM Кластер «Некрасовка»

Еще раньше весной 2018 года без каких-либо обсуждений с местными жителями, не дожидаясь утверждения соответствующей нормативно-правовой базы, московские власти приступили к строительству первого «Производственного погрузочно-разгрузочного Кластера на территории Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал» «Некрасовка». Добавлю, что строительство ведется с весны, а документально его оформить сподобились лишь в июле 2018 года, когда разместили на портале госзакупок информацию о проведении соответствующего тендера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство новых железнодорожных веток

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые железнодорожные пути, ведущие к кластеру «Некрасовка»

Несмотря на то, что строительство объекта по перевалке мусора, давно стало «секретом Полишенеля», чиновники активно маскируют свои планы. Сделанные местными жителями видеосъемки наглядно свидетельствуют о том, что на территории базы Мосводоканала «Некрасовка» будут заниматься не столько сбором и транспортированием осадочных илов, как о том указано в конкурсной документации, сколько перевалкой ТКО. Никем не скрываемое участие РЖД в проекте также подтверждается тем, что от ближайшей ж/д станции «Люберцы-2» тянут 4 железнодорожные ветки. Оборудование, которое установили на объекте, а также съемки тренировок по погрузке/разгрузке отходов также указывают на то, что речь идет не об илах, а о работе с ТКО. Есть информация, что кластер «Некрасовка» будет принимать порядка 300 мусоровозов в сутки.

Не является секретом и то, куда поедут отходы жизнедеятельности москвичей и гостей столицы. На портале госзакупок размещены два тендера на проведение работ по созданию «ЭкоТехноПарка» близ деревни Михали в Калужской области. Жители Архангельского поселка Шиес пусть не так доказательно, но смогли установить причастность столичных ведомств к проекту строительства на их территории очередной свалки. Почему свалки? Под якобы «ЭкоТехноПарк» выделено 56 гектаров, а в местное лесничество поступил запрос на отведение 5000 гектаров (50 квадратных километров) лесного фонда для строительства промышленной площадки. Трудно вообразить производство на такой территории. «Рука Москвы» спровоцировала мусорные конфликты в Ярославской, Владимирской и ряде других областей.

Пренебрежение московских властей интересами горожан настолько очевидно, что не стоит особого обсуждения. Важно понять другое — на смену местечковым «мусорным королям» железной поступью идет олигархия, в интересах которой и реализуются громко названные мусорные проекты. А значит, вновь будут разрушать природу теперь уже супергигантскими свалками, травить людей выхлопами МСЗ почти под окнами домов, как это сейчас и происходит в Некрасовке, строить перевалочные кластеры. Ни о каком рециклинге здесь не может идти и речи, нет, нас, конечно, и мусор заставят собирать раздельно, и платить за это, а также за другие якобы современные способы утилизации отходов. Вместо сокращения потребления, а следовательно, и выработки отходов узкая группа лиц в целях своего обогащения решила сделать сферу обращения нескончаемым источником прибылей.

Помните у Бутусова: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».