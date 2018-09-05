Не секрет, что средства информационной пропаганды работают как «колпак» — они накрывают целевую область выверенным инфополем и в его рамках усиленно говорят лишь одно. Таким образом создается видимость однозначности мнений — западный мэйнстрим. За последние годы российская операция в Сирии многократно оказывалась в его эпицентре, однако в скором времени ожидается по-настоящему серьезный удар.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Разоблачим поджигателей новой войны! 1949

С конца августа МИД и Минобороны России предпринимают беспрецедентные действия для остановки «грязных» планов Вашингтона по нанесению массированного удара по Сирии. По всей видимости, новый провокационный маневр намечен на 7 сентября — день трехстороннего саммита по урегулированию сирийской ситуации. Кремль уже подтвердил участие в нём Владимира Путина и подготовку встречи президентов России, Турции и Ирана в Тегеране.

При этом предельно очевидно, что маховик агрессии уже раскручен, поскольку, как это и происходило ранее, израильская авиация совершила пуск крылатых ракет накануне запланированного события. 4 сентября этими «залпами» Израиль попытался вскрыть места расположения сирийских и российских ПВО для передачи информации тройственному «союзу»: «США, Британии и Франции». Не меньшим доказательством скорой атаки служит и заявление самого Дональда Трампа, сделанное им в тот же день: «безрассудное нападение на Идлиб правительственными силами Сирии при поддержке России и Ирана может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв. Поэтому в таком случае Америка не сможет не вмешаться».

ermaleksandr Пуск ракеты

На сегодня известно, что при таком сценарии Англия выступит в роли провокатора процесса — обучив, вооружив и подготовив инсценировку боевиков. США же, в свою очередь, примут амплуа возмущенного зрителя, «вынужденно» реагирующего на «бесчеловечный» акт «страшных действий Асада».

В последнее время западные СМИ по нарастающей искажают правду о ситуации в данном регионе, зеркально перевирая слова представителей России и создавая нужный информационный фон. Притчей во языцех стала пресловутая девочка Хала, чьи твитты ежедневно цитируются британскими и американскими медиа. «Случайная» шестилетняя жительница Идлиба, «случайным» образом выбранная англо-саксонскими СМИ, настолько переживает о «свободе» своего региона от Асада, что каждый день выкладывает записи общения с друзьями на чистейшем «офисном» английском языке.

Девочка настолько развита, что в свои годы не устает призывать «свободный мир» заставить Дамаск «прекратить авиационные налеты на Идлиб». И это при том, что сирийская армия всё еще находится на юге страны, в противоположной части сирийской территории. Не менее примечательно и то, что из 350 подписчиков «сирийки» в твиттере «случайным образом» оказались такие агентства, как «Би-Би-Си», «Хаффингтон пост», «Си-эн-эн», «Басфит» и «Радио Свобода».

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Иными словами, в то время как Москва в Совбезе ООН, ОЗХО и иных международных институтах на достоверных фактах показывает реальность готовящегося «террора», СМИ Запада и политикум по всем правилам Оруэлла вещают своей аудитории ровно противоположное. А именно то, что это «Дамаск и Кремль готовят собственную химическую атаку на Идлиб».

Для чего Западу очередная провокация в Сирии? Что может стоить стольких человеческих жертв? Давайте это выясним…

Заказчики инсценировки

Как известно, крылатое выражение «англичанка гадит» родилось не только более века назад, но и не на пустом месте. Несмотря на неприглядную форму, оно полностью отражает суть британской внешней политики. Всякий раз, когда в мире появлялся конкурент англо-саксонскому миропорядку, Туманный Альбион делал всё, дабы столкнуть с ним ту или иную державу. Поссорить соседей, разорить союзников, подставить «сакральную жертву», устроить скандал, организовать самую гнусную провокацию, не считаясь с сопутствующими жертвами и чужими потерями.

Система частных школ этой страны — является обязательным атрибутом для любого, кто желает оказаться у власти. И как следствие каждый политик и чиновник с детства вбивает себе в голову простой факт: «британцы — выше, чем все остальные». И если присовокупить к этому островную психологию англичан и американцев, становится очевидно, почему провокации и их жертвы никогда не останавливали англо

саксонский мир.

Сесиль Родс — воплощение британского империализма. Карикатура Эдварда Линли Самборна

Политические причины

«Цель — оправдывает любые средства», правило инквизиции, родившееся из менталитета Европы. А раз так, то стоит ли удивляться, что провокация против России в Сирии готовится именно сейчас?

Дело в том, что, оказавшись в ситуации экономических трудностей, необходимости роста и накоплений для этапа технологического рывка, США и Британия вынуждены действовать максимально жёстко. Грабить и давить на каждого. Маски напускной «демократии» давно сброшены, ставки высоки, и в их череде факт сильной России наиболее опасен. Именно из-за сложившихся условий, при которых Китай без военных возможностей Москвы не сможет выстоять в период «беснования» Вашингтона, а европейские державы, которые намечены как жертвы грабежа, также кинутся за помощью к Кремлю, Россия и становится эпицентром англосаксонской агрессии.

Тем более что оголтелое давление Америки рано или поздно вынудит европейских политиков проявить зачатки самостоятельности, причем не потому, что они этого хотят, а потому что неприкрытая демонстрация полной подчиненности угрожает их политическим карьерам.

Trent McBride Трава пробивается сквозь асфальт

Народ Германии, в частности, не поймет, если Меркель не начнет делать твердых шагов против политики Вашингтона. Да и требования о дружбе с Москвой (на фоне провала миграционной политики) в ФРГ растут. Во многом поэтому госпожа Меркель, выступая не так давно в Прибалтике, неожиданно посвятила часть своей речи тому, что «самое важное на сегодня — это хорошие отношения с Россией».

Она говорила о Москве как о «слишком важной силе на мировой арене, дабы решать хоть какой-либо значимый вопрос без неё». И при этом канцлер прекрасно понимала, что выступает непосредственно перед прибалтийской аудиторией. То же самое она выразила и в Грузии, приведя в ошеломление политические силы этой страны. Глядя в бинокль на российскую военную базу в Южной Осетии, она лишь повторила вышесказанное: «мы за территориальную целостность, однако сейчас очень важно сохранить хорошие отношения с Москвой».

Италия и Чехия уже открыто выступают за снятие антироссийских санкций, Греция — за налаживание отношений с Кремлем, Австрия — обозначила курс на суверенную политику, открыв двери не только для всех крупнейших корпораций России, но и для самого близкого политического диалога. Одним словом, число потенциальных союзников в среде ЕС у Москвы растет, строительство «Северного потока — 2» — движется. Очевидно, что политическая изоляция России также провалилась, а рост евроскептицизма наносит реальный удар по антироссийской линии Брюсселя и США.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

Британия и Америка прекрасно осознают вектор ситуации, а потому спешно ищут возможность вбить клин в формирующийся «союз».

Англосаксонский мир испокон веков исповедует политику уничтожения конкурентов в зародыше. Причем не своими руками, а методом интриг, подлости и предательства. Именно поэтому Россия, как геополитический конкурент любому однополярному западному проекту, всякий раз подвергалась давлению в пик накопления своего могущества. Как только та или иная ипостась нашей страны — Русь, Российская Империя, СССР или современная Федерация начинали набирать темпы бурного развития, западный мир мгновенно начинал антироссийское давление. Сегодня всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, однако уйти из Сирии без громкого хлопка дверью, последние явно неспособны.

Факт подготовки провокации в Сирии на сегодняшний день однозначен. Доказательства и конкретика этого события открыто были вскрыты на недавнем заседании ООН. Делегацией России были названы города, объемы химического вещества, количество людей, принимавших емкости с хлором в той или иной точке движения маршрута, боезапас РСЗО, в который планировалось загружать данный хлор, количество детей, выкраденных террористами в Идлибе, место расположения «Белых касок», их аппаратура, три места готовящейся инсценировки, число крылатых ракет и четко названное количество эсминцев, загодя пришедших в Средиземное море, название британской частной корпорации, занимавшейся обучением террористов, данные боевиков, число ракет земля-воздух и количество носителей Франции, США и Британии на аэродромах подскока. Постпредом России в ООН было названо всё. Публично и без утайки. Причем между строк главным инициатором этого называлась именно британская сторона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разоблачённые «Белые каски»

Военные причины и перспективы

Маневры американских ракетных эсминцев и переброску стратегических бомбардировщиков «В-1В» в радиус нанесения ударов по Сирии советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «решительным ответом» на планы сирийского режима «возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб». По существу, этим он и ответил на вопрос о том, в чём состоит военная задача Соединенных Штатов Америки: в недопущении или усложнении зачистки последнего оплота радикальных исламистов и так называемой «умеренной» оппозиции в Сирии.

Нужно отдать должное нашим дипломатам, которые пытаются превентивно работать в информационном пространстве, но этого, как показывает практика, всегда недостаточно. В момент, когда Ракка подвергалась ковровым бомбардировкам, Запад лишь закрывал глаза на гуманитарные принципы, игнорировал факты натовских военных преступлений. Интерес же перечисленных стран к нынешней провокации отнюдь не меньше. Ровно поэтому в дело вмешалось Минобороны РФ.

В прошлый раз, благодаря участию российских военных, оба американских удара на ход сирийской войны никак не повлияли. Однако даже предположив, что в этот раз всё будет иначе и из 140 ракет (на трех ракетных эсминцах) часть поразит существенное количество военных целей в Сирии, — операцию в Идлибе это не остановит. В этой связи военный аспект акции здесь, по сути, отсутствует. Готовящаяся провокация — носит целиком и полностью политический характер.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

Тем не менее это не означает, что в ходе ее проведения оба оппонента не выжмут из происходящего максимум. Военные с американской стороны будут исследовать возможности российских ПВО, носителей и расчетов. Военные с нашей, и в первую очередь ударная эскадра, под видом учений уже прибывшая в Средиземное море — проверять работу собственных систем и выучку экипажей.

Положительным аспектом сложившегося положения можно считать великолепную концепцию, с которой Россия подошла к провокации со стороны США. Показав на весь мир планы Британии и Америки в стенах ООН, ОЗХО и доступных масс-медиа, Кремль ни словом не обсудил положение непосредственно с Америкой. Вместо этого страна молча и спокойно отправила к берегам Сирии 25 боевых кораблей. По огневой мощи и способностям находящаяся на боевых постах эскадра намного превосходит возможности сил коалиции в регионе.

С российской стороны это ударный крейсер, три ракетных эсминца, подводные лодки, малые ракетные корабли, и так далее. При этом все антагонисты осведомлены, что ракеты «Калибр» универсальны и прекрасно работают как по наземным, так и по морским носителям. Система же ПВО флота выстроена так, что является глубоко эшелонированной.

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря

Иными словами, залп коалиции из Средиземного моря мгновенно будет «отфильтрован» еще до подлета к границам САР. На случай же удара со стороны Персидского залива у российского флота в нужной точке размещен эсминец с кораблями поддержки, а на суше сосредоточен локальный район ПВО.

Но и это еще не всё. Россия не просто разместила боевой флот у берегов Сирии, но и на ближайшие 7 дней объявила эту зону «территорией учебных маневров». Маневров с применением ВКС. А это уже означает, что в отражении удара будут участвовать не только силы, размещенные на суше, и корабли флота, но и самолеты электронной разведки, истребители, истребители-бомбардировщики и так далее.

Не стоит забывать и о новейших ракетах, презентованных 1 марта. Например, о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», способных, без лишней скромности, уничтожать любой по водоизмещению корабль, вплоть до авианосца. Также Кремль ясно дал понять, что может ответить и асимметрично, в частности — инициацией атаки на силы, подконтрольные США (по курдам). И тем не менее Вашингтон не стал расширять отправленную группировку далее.

Это означает, что сигнал до Белого дома дошел, и Россия своевременными шагами добилась как минимум негласного компромисса. Наша страна — уничтожает большую часть ракет, спокойно продолжает операцию в Сирии, США же получают повод для самопиара, имея на руках нулевой военный эффект. Причем достигнут этот компромисс был на языке американцев — молчаливым приставлением дула пистолета к виску армии и военного флота США…