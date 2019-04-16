Родители детей, которые ходят в детские сады в некоторых районах Москвы, обратили внимание на очередное нововведение — подиумы для сна в «тихий час», которые вводятся как крайняя мера, но, если ей не сопротивляться, она грозит стать общепринятой практикой. Не исключено, что вскоре подиумы могут быть узаконены, что позволит еще больше уплотнить группы и отодвинуть реальное решение проблемы с местами в детских садах — строительство новых ДОУ московскими властями.

Иван Шилов ИА REGNUM Неваляшка

В том, что мест в детсадах как не хватало, так и не хватает, каждый год убеждаются десятки тысяч жителей Москвы, а в новостройках ситуация совсем катастрофическая. Например, в микрорайоне Переделкино-Ближнее нехватка детсадов такова, что очередь уже превысила 1000 человек, а детей отправляют аж в Бутово и Ясенево. Помимо того, в этом микрорайоне, как и во многих других, детсады не строятся. Свою роль сыграло и предвыборное заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что очередь в детские сады для детей от трех лет якобы «снята» и теперь можно снижать возраст приема детей.

В 2018 году было принято решение снизить его до 2,5 лет. Градоначальник объяснил это тем, что строятся новые детские сады и молодые мамы «хотят работать, вести активный образ жизни». Правда, этому решению вряд ли обрадовались те самые молодые мамы, которые видят, какие нововведения уже предлагаются в детсадах, и сами работники системы дошкольного образования, которым теперь придется буквально распихивать еще большее количество детей по и так не успевающей за ростом количества новостроек социальной инфраструктуре.

Http://sch2053.mskobr.ru Группа в ГБОУ 2053

Неудивительно, что с тех пор, как аппетиты застройщиков выросли и новые квадратные метры с благословления властей Москвы стали сдавать ускоренными темпами и без инфраструктуры, руководство детсадов начало выкручиваться, как может, а именно уплотнять группы. Речь идет об установках в детсадах такой системы, как подиум для сна. «Передовой опыт» по уплотнению, разработанный в одном из московских ДОУ в рамках реализации новых ФГОС, с радостью подхватили в районах-новостройках, задыхающихся без детсадов.

Обо всем по порядку. Почва под «уплотнение» дошкольных групп была заложена еще в декабре 2010 года, когда изменили «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Во-первых, тогда было исключено понятие предельной наполняемости групп. Если ранее для детей 3−7 лет максимальное количество детей в группе было определено в 20 человек, то теперь этого ограничения не стало и уровень наполняемости групп ставится в зависимость от площади группы. Теперь количество детей в группах ДОУ определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) — не менее 2 метров квадратных на одного ребенка.

Получается, что количество детей в группах, помимо прочего, упирается в игровую площадь. Чем она больше — тем больше детей может принять детский сад и, соответственно, заработать на этом, подушевое финансирование никто не отменял. Эта же редакция СанПина подготовила и пути увеличения площадей: если ранее было предусмотрено соблюдение минимальных разрывов между кроватями по длине и ширине, то в новой редакции конкретных требований к расстановке кроватей больше нет. Кроме того, разрешили использование одно-трехуровневых трансформируемых (выдвижных, выкатных) кроватей, раскладных кроватей с жестким ложем.

Есть и оговорка, что во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения, которые оборудуются стационарными кроватями, а трансформируемые кровати и раскладушки можно использовать в групповых только в существующих ДОУ при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений. Но ничего не говорится о том, что в уже сданные детские сады, в которых есть спальные помещения, нельзя ставить выкатные кровати, увеличивая игровую площадь. На этапе проекта были стационарные, потом поставили выкатные — это нормам не противоречит. Например, в том же Переделкино-Ближнее детский сад сдавали на 350 мест, а пойдут в него в сентябре 2018 года 450 детей.

Иными словами, трехуровневые выкатные конструкции давно стали нормой — родители лишь разводят руками, мест нет, деваться некуда. Но дальше идея «трансформируемого» пространства, а точнее уплотнения групп, получила развитие и фактически оформилась в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДОО), который в октябре 2013 года подписал министр образования Дмитрий Ливанов и который вступил в силу с 1 января 2014 года. В нем, если внимательно вчитаться, можно увидеть малозаметное, но крайне интересное нововведение — в требованиях к развивающей предметно-пространственной среде указано, что она должна быть «содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной».

А далее поясняется, что «трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей». В переводе на русский язык это означает, что в одном помещении можно и нужно использовать различные способы его «оптимизации» — выдвижные столы, трансформируемые конструкции. Чем немедленно воспользовались в Москве, для властей которой интересы застройщиков стоят выше интересов жителей.

Все гениальное просто: если выкатные кровати только увеличивают игровую площадь, то подиумы вообще убирают понятие спальной комнаты и превращают ее в игровую — на подиумах дети и спят в «тихий час», и играют. Вот и лишний метраж, и «лишние» дети в группе. Дадим слово разработчикам идеи — работникам ГБОУ 444 в Измайлово, где после введения новых ФГОС придумали поставить подиумы в июле 2015 года.

Методист школы №444 Ирена Ефременкова в «Учительской газете Москва» от 22 сентября 2015 года писала, что проект «предусматривает создание трансформируемой, полифункциональной и вариативной среды, расширяет пространство для развития детей и, следовательно, повышает эффективность использования ресурсов», что в свою очередь дает возможность «обеспечить дополнительные места в образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а увеличение количества детей ведет к росту субсидии образовательной организации».

«Реализация нашего проекта позволяет существенно увеличить количество мест в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет без ухудшения условий их пребывания в организации и в соответствии с нормами санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Опыт реализации одного из направлений проекта позволил увеличить количество детей, посещающих одну общеразвивающую группу, на 28%», — пишет Ефременкова, которая, кстати, одна из получивших патент на многофункциональный подиум для дошкольного учреждения.

После появления статей в ряде профильных изданий о проекте в ГБОУ №444, в которых прямо пишется о подиумах для сна и других предложениях как о способе увеличения проектной мощности групп с целью сокращения очередности в детский сад и увеличения финансирования, в Москве прошел ряд семинаров для воспитателей дошкольных групп. Например, один из таких семинаров под названием «Трансформируемое развивающее пространство» провели в январе 2018 года в ГБОУ 2053 в Некрасовке.

В этом ГБОУ в густонаселенном районе, где с детсадами плохо, подиумные группы уже есть. Появились они и в ГБОУ 1392 в Новых Ватутинках, о чем говорится на сайте образовательного учреждения. В социальных сетях родители детей, которые ходят в детсады ГБОУ 1788 в Переделкино-Ближнем (два детсада) и Солнцево-Парке (один детский сад), в Тропарево-Никулино (ГБОУ Школа № 1329, правда, там родителям удалось отбиться от подиумов) пишут, что группы сразу увеличились — в подиумных теперь вместо 30 принимают по 35 детей.

Фото экрана Https://malyshi.livejournal.com/61931983.html ГБОУ Школа № 1329

Что же такое эти «подиумы» для сна, и что конкретно тревожит родителей, помимо того, что количество детей в группах увеличивается и есть серьезный риск того, что воспитатели просто не уследят за детьми? Во-первых, это гигиена, говорит воспитатель Анна Кульчицкая, — «лучшими друзьями» детей, спящих голова к голове и играющих там же, где спят, станут глисты, педикулез и чесотка. Во-вторых, это проблема с доступом к детям, которая уже возникла с выкатными кроватями — воспитатели просто не могут пробраться к детям на верхних ярусах, чтобы успокоить ребенка, который плачет или не спит и хулиганит, не потревожив других детей.

В-третьих, это обратная проблема — ребенок не может встать и самостоятельно сходить попить или в туалет, не разбудив соседей. Ему придется с верхнего подиума идти по головам, рукам и ногам спящих. А в случае, не дай Бог, пожара быстро разбудить и вывести детей может просто не получиться!

Вообще вопрос о соответствии подиумов СанПинам остается открытым. Формально они им противоречат, поскольку такого понятия, как «подиум» в СанПине нет, и нарушаются нормы по наличию прохода между детьми. Но поскольку руководство образовательных учреждений в районах, которые захлебываются от нехватки мест в детсадах, активно внедряет подиумы, они могут быть весьма скоро в эти СанПины включены. Ведь после того, как родители, которым нужно на работу, чтобы платить ипотеку, махнут на эти группы рукой и не будут сопротивляться, практика станет реальностью не только в новых районах.

Ведь это гораздо выгоднее для департамента образования — ставить подиумы, увеличивая существующие группы, чем вводить в эксплуатацию новые детсады. Причем с родителями эти нововведения уже не согласовывают — например, в двух детсадах ГБОУ 1788 их просто поставили перед фактом, а недовольных приглашали на «индивидуальные беседы и экскурсии», мол, так лучше можно объяснить преимущества подиумов для сна вместо кроватей и крючков с полочками вместо шкафчиков (35 шкафов ведь никак в стандартное помещение не влезают).

Скриншот страницы в телеграме Сады ПБ Подиум

По моему мнению, речь в перспективе идет о полном отказе от советских норм в организации детских садов с отдельной спальней: мало где в мире есть такие детские сады, а практика во многих «развитых странах», на которую у нас принято оглядываться, такова, что дети спят на матрасах в той же комнате, где едят и играют. Например, так организованы детские сады в Израиле и Германии, причем там не только спят не разуваясь, но и едят принесенную из дома еду.

Надо ли говорить о том, что такая практика, к которой тихой сапой может привести внедрение подиумов, чужда российскому обществу? Даже если не говорить о том, что она угрожает детскому здоровью: в больших группах детей другие правила гигиены и другие скорости распространения всевозможных инфекций. Советские нормы не на пустом месте были придуманы.

Скриншот страницы в телеграме Сады ПБ Подиум

Родители в районах Переделкино-Ближнее и Солнцево-Парк с группами борются, и в одной из групп эту практику удалось остановить. Но проблема же не только в нехватке мест, а в том, что родители остаются один на один с решением, бороться или нет: мне конкретно сейчас надо идти на работу, чтобы платить ипотеку и своего ребенка я отдам в любой детский сад. На этом фоне организовать сопротивление и добиться от властей города и застройщиков строительства детсадов очень сложно.

В Переделкино-Ближнем активисты такую работу ведут — они собирают подписи под коллективным обращением в департамент образования о нехватке мест в школах и детских садах с требованием ускорить строительство запланированных школ. В этом районе уже деваться некуда, а в скором времени там сдадут еще один квартал в три дома, плюс два дома в ТПУ у метро «Рассказовка» и начнут строительство новых жилых кварталов, которые увеличат население микрорайона как минимум в два раза. Апеллируют активисты к тому, что если все оставить как есть, то будут уплотняться группы и классы, в школе многие будут посещать во вторую смену — то есть, пострадают те, кто сейчас считает себя «счастливчиком», получившими место в детсаду или школе.

Отбиваться надо, поскольку, если этого не делать, СанПины могут быть изменены: все говорит о том, что несколько московских ГБОУ предъявят в скором времени сложившуюся «позитивную практику» применения подиумов, от которой, как уже сегодня пишут авторы проектов, «дети в восторге». Тогда и в СанПины будут внесены подиумы в качестве допустимой конструкции, группы увеличатся за счет игровой площади, и дети по всей Москве и по всей стране совершенно законно будут спать, как сельди в бочке, там же, где едят и играют. Сейчас этот процесс, как мне кажется, еще можно остановить.