Архангельская область имеет давние проблемы в части организации туризма. По данным статистики в архангельских гостиницах в 2017 году остановились 391 тысяча человек, в вологодских 736 тысяч человек, туристический поток (проживающие в гостиницах и экскурсанты) в Архангельскую область более 1 миллиона, в Вологодскую — около 3 миллионов. Как ни считай — в Архангельской области турпоток в разы меньше. В то же время туризм для многих жителей северных деревень может стать источником дохода и сохранить многовековой уклад северного села. Поэтому информация о каждой инициативе в отрасли туризма должна быть распространена, а инициатива — поддержана.

Иван Шилов ИА REGNUM Архангельская область

Кто ездит по Северу, знают, как полезно знание прошлого места, куда привели ноги или колеса. Указателей к достопримечательностям мало, а информационных стендов нет.

При всей скудости районного бюджета администрация Плесецкого района еще в 2012 году утвердила программу «Развитие туризма на территории Плесецкого района», по которой и произошла установка в историческом поселении Усть-Моша (ныне село Федово на дороге Архангельск — Каргополь) указателей к многочисленным местным достопримечательностям.

Владимир Станулевич Сосны, которые посадил у дома писатель А. Чапыгин. Плесецкий район Архангельской области, село Федово

В Плесецке установлены аншлаги для обозначения улицы писателя — уроженца Усть-Моши Алексея Чапыгина (роман «Степан Разин»), в Усть-Моше установлен памятный знак в память писателя на его родине — в деревне Закумихинской, установлены знаки поэту Дмитрию Одинцову в деревне Богданово, поэту Александру Чуркину в деревне Пирогово, указатель к деревне — родине революционера и журналиста Чумбарова-Лучинского. Интересно, что на это было израсходовано всего 2000 рублей!

Затраты на таблички, указатели, обустройство маршрутов в Плесецком районе значительно ниже, чем на те же работы, проводимые за счет областного бюджета. На установку смотровых площадок на маршруте «История и поэзия Усть-Моши» в селе Федово, установку столиков, скамеек, лотка у родника в деревнях Пирогов Погост, Васильевская, Закумихинская, селах Богданово, Федово израсходовано всего 46 тысяч рублей.

Владимир Станулевич Указатель на родине писателя А.Чапыгина в деревне Закумихинской. Плесецкий район Архангельской области, село Федово

При том, что министерство культуры Архангельской области декларирует, что заказ и установку указателей к достопримечательностям по заявкам районов оно берет на себя, есть необходимость принимать и районные программы развития туризма. Ими можно заполнять те ниши, которые не «закрыты» работой области. К сожалению, финансирование создания туристической инфраструктуры не занимает заслуженного места в областном и районных бюджетах. Результат — количество гостей Архангельской области.