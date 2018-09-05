Встреча патриархов Варфоломея и Кирилла

Иван Шилов ИА REGNUM Предстоятели Русской православной церкви Кирилл и Константинопольской православной церкви Варфоломей

С томосом (документ, утверждающий автокефальный статус церкви) для создания так называемой Единой поместной церкви на Украине пока не складывается. Порошенко и раскольники не дождались его к годовщине крещения Руси (подробнее см. тут), не дождались и ко Дню независимости. Но это совсем не означает, что дело заглохло.

Всё лето патриарх Варфоломей I был занят встречами с лидерами прочих православных церквей. Патриарх Сербской православной церкви Ириней посоветовал ему не легализировать раскольников. Ряд других иерархов дали аналогичные советы ранее. На конец августа была назначена беседа с главой РПЦ Кириллом, вскоре после которой должен был состояться Архиерейский собор Константинопольской церкви — именно он и даст ответ на такой непростой для всего православного мира вопрос.

Сам Кирилл после встречи с Варфоломеем не сказал ничего конкретного.

«…Поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали. Ничего секретного на встрече не было, ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании. Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше», — заявил он журналистам в аэропорту Стамбула.

Интерпретировать это при желании можно как угодно. Чем украинские СМИ сразу же с большим удовольствием и занялись.

Немало неприятных минут доставили православным греческие СМИ, в частности ресурс orthodoxia.info.

«Вселенский патриарх проинформировал российского патриарха о том, что решение о присуждении Украинской церкви автокефалии принято и уже ведутся процессы по реализации этого решения», — процитировало издание митрополита Галльского Эммануила.

Данный митрополит известен как один из лоббистов автокефалии для украинских раскольников, однако его мнение — ещё далеко не мнение всей его церкви.Тем не менее многие на Украине восприняли эти слова как окончательный вердикт.

«У тех, кто ожидал быстрого предоставления томоса, это заявление породило больше вопросов, чем ответов. В нем мы не можем прочесть, какое все же решение примут — даровать автокефалию или автокефалии не будет. Вместе с тем в тексте, который распространило одно греческое СМИ, есть четкие посылы, что Вселенский патриарх не будет делать ничего, что бы привело к осложнению православных отношений и разрушению всеправославного единства», — сохраняет здравый рассудок глава Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент.

«По той информации, которая сегодня поступает из разных источников, и по итогам встречи, которая произошла сегодня [т.е. 31 августа — Ред.] в Стамбуле, можно говорить, что в обозримом будущем никакой автокефалии украинским раскольникам не дадут. А наша Украинская православная церковь об автокефалии не просила», — подчеркивает Климент.

NikasStavros Архиепископ Климент

Сам собор был назначен на 2−3 сентября. Однако по состоянию на 4 сентября новостей о принятых решениях в СМИ так и не появилось. Сообщалось лишь о том, что Константинопольский патриархат признал себя правомочным предоставлять права на создание автокефальной церкви всем государствам. Однако будет (было) ли это сделано в отношении Украины — пока неизвестно.

Такая постановка вопроса также сильно удивила Климента. По его словам, для решения такого вопроса необходим Вселенский собор, а не собор одного лишь Константинопольского патриархата, и уж тем более не его единоличное решение.

Климент напомнил, что предстоятель Константинопольской церкви «…не является папой Римским для нас», а значит, отказ принимать такое важное решение без совещания и одобрения с главами других православных церквей, игнорирование их мнения грозит лишь новым расколом.

В отношении же якобы заявления о праве раздавать автокефалии Климент отметил:

«Это неправда. Прочитал речь, там такого не сказано. Кроме того, Синаксис [собор — Ред.] не уполномочен принимать никаких решений, это консультативный орган. Поэтому утверждение… со ссылкой на то, что епископы там что-то приняли, — преувеличение, это мягко говоря. Похоже на фейк, или сам журналист что-то недопонял», — анализирует он.

Тем временем раскольники, нимало не смущаясь столь неутешительными результатами, уже даже место для церемоний подбирают.

«Скорее всего, получение томоса будет в Украине. Или патриарх Вселенский лично или через своего уполномоченного представителя передаст этот томос, и он будет торжественно провозглашен. Я думаю, что это будет в Софии Киевской», — предположил в эфире «Эспрессо-TV» пресс-секретарь так называемого Киевского патриархата Евстратий Зоря.

«Поместная церковь»

Уже со слов Филарета (главы так называемого Киевского патриархата) становится очевидно, что вся операция под названием «Единая поместная церковь» — это по сути самая масштабная в истории Украины попытка отъёма церковной собственности. Именно собственности, к вере и даже к религии всё происходящее не имеет никакого отношения.

Иван Шилов ИА REGNUM Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Филарет

1 августа на близком в администрации президента Украины телеканале «Прямой» вышло интервью Филарета, в котором он в очередной раз повторил свою позицию в отношении собственности канонической УПЦ.

«Дело в том, что никакой собственности Московского патриархата в Украине нет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру — чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет», — рассуждал главный раскольник.

На следующий день новость широко разошлась по украинским и зарубежным СМИ, вызвав широкий резонанс и комментарии. Поэтому уже 2 августа Филарет назвал свои же собственные слова… «…примером лжи и дезинформации, которые являются частью гибридной войны против Украины». Мол, никто ничего забирать не собирается, поскольку имущество церкви, как правило, принадлежит той или иной церковной общине. А общины уже самостоятельно решают, быть им частью канонической УПЦ или уходить к раскольникам. Только вот Филарет использовал классический в таких случаях приём: опроверг то, в чём его и не обвиняли.

С захватом отдельных храмов через общины «Киевский патриархат» справляется и без томоса и статуса автокефальной церкви. А в своём интервью Филарет чётко указал, на что именно нацелились раскольники.

Лавры не принадлежат церковным общинам. Но именно за лаврами могут пойти и клир, и прихожане, поскольку это святые места для любого православного жителя Украины. Филарет, видимо, испугался, что слишком рано раскрыл детали своего, в общем-то, очевидного замысла.

Ещё одна ложь Филарета — о том, что Почаевская и Киево-Печерская лавры находятся в государственной собственности. В законе «О свободе совести и религиозных организациях» от 1991 года ясно сказано:

«…Культовые здания и имущество, которые составляют государственную собственность, передаются организациями, на балансе которых они находятся, в безвозмездное пользование или возвращаются в собственность религиозных организаций безвозмездно по решениям областных… или городских государственных администраций».

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

Кому возвращали, а кому передавали в пользование — в каждом случае нужно разбираться отдельно. У УПЦ действительно нет права собственности на Киево-Печерскую лавру — но только потому, что ей ещё по наследству от УССР достался статус исторического заповедника. Изменение этого статуса, а также любые юридические операции с такими объектами — дело довольно-таки сложное. Однако таких объектов сравнительно немного, и та же Почаевская лавра в Тернопольской области такого статуса не имеет.

Однако и это ещё не всё. Иван Салий был главой Киевской городской горадминистрации в 1992—1993 гг., т. е. как раз в период, когда большая часть культовых построек Киева была передана представителям различных конфессий. В своём комментарии информагентству УНИАН он вспоминает те события:

«Долго советовались и приняли решение, что Владимирский собор, апартаменты митрополита на Пушкинской, Андреевскую церковь оставляем за Филаретом, София не должна принадлежать никакой конфессии (если хотите — по очереди можете проводить богослужение), а в лавру поселили Сабодана и каноническую УПЦ. А наши тогдашние демократы, сторонники Филарета начали перелезать через стены с какими-то железяками, чтобы выгнать оттуда православную церковь. Мы это решительно остановили. Мы предоставили обеим конфессиям возможность разместиться. И Филарету мы достаточно передали».

Т.е. это банальная попытка отмотать назад и заново всё переделить, без оглядки на право собственности, особые статусы, договорённости 25-летней давности.

Не говоря уж о том, что за эти 25 лет обе лавры были капитально перестроены и восстановлены. В частности, в Киеве восстановили Успенский собор, разрушенный ещё во времена Великой Отечественной войны. Даже если допустить, что всё это время лавры находились в собственности государства (а закон это однозначно опровергает), то как Филарет намерен поступить с построенным за четверть века?

Впрочем, дело не только в том, что начать историю «Единой поместной церкви» Филарет намерен с грабежа. Как уже сказано, раскольники занимаются этим с начала 90-х. Хуже, что в идейное основание он закладывает совсем уж недопустимые вещи.

«…Наша цель — это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну. И эта война способствует росту Киевского патриархата», — продолжил он откровенничать в интервью телеканалу «Первый».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Все эти отсылки и события 25-летней давности важно помнить ещё и затем, чтобы не впадать в заблуждения относительно причин и следствий конфликта на Украине.

«Украинская автокефалия появилась исключительно потому, что нам захотелось устроить Донбасс», — поучает в эфире «Эха Москвы» Юлия Латынина.

В привычной для себя манере она умудрилась уместить в короткую фразу сразу две ошибки. Автокефалия не имеет никакого отношения к Донбассу. Попыткам столкнуть русских и украинцев лбами на почве веры уже несколько сот лет, а автокефалисты появились после революции 1917 года. Что же до Донбасса, то «устроили» его в Киеве, а не в Москве.

Греко-католики

В Белой Церкви (Киевская область) у местной общины УГКЦ произошёл конфликт с местными жителями. Вернее, судя по событиям, начался он уже некоторое время назад. Причина — в желании местных греко-католиков иметь собственный храм в городе.

«За несколько лет наша община в городе, идя на компромиссы и коммуникацию с местными властями, уже дважды меняла участок для строительства храма УГКЦ. Но и на теперешнем участке нам не дают возможности строить храм местные псевдоактивисты, инспирированные различными силами», — так видит ситуацию канцлер архиепархии протоиерей Василий Чудийович.

«Псевдоактивисты», в свою очередь, ещё в начале августа зафиксировали незаконную (по их словам) вырубку зелёных насаждений на месте строительства. Кроме того, в комментарии для «Киеввласть» местные жители поясняют, что они не против храма как такового и не против его будущей конфессиональной принадлежности, а лишь против выбранного места и манеры поведения новоявленных «соседей». Строительство с жителями должным образом не согласовывалось, сборы жильцов и слушания не проводились.

Т.е. конфликт изначально бытовой, однако представители церкви явно хотят переквалифицировать его в межконфессиональный и даже «наняли» для этого МИД: именно от его пресс-службы отдельные СМИ получили информацию о нападении активистов на стройплощадку.

«Осуждая эти противоправные действия, которые вредят международному авторитету нашего государства, МИД Украины выражает протест и выступает категорически против подобных проявлений разжигания межрелигиозной вражды. Очевидно, что целью данного противоправного действия является посеять страх и неуверенность не только среди греко-католиков, но и среди верующих других конфессий», — заявлялось в комментарии.

DDima МИД Украины

То есть мало того, что МИД совершенно нагло перекручивает факты, он ещё и занят не своим делом: ну с каких это пор задача ведомства — давать оценку бытовым и даже межконфессиональным спорам? Вывод очевиден: кто-то очень попросил МИД вмешаться.

Спор глупый и рядовой, однако как раз из-за таких споров нередко начинается многолетняя вражда, тем более что речь ведь не только о строительстве храма, но и о процессе проникновения УГКЦ в восточном направлении. Даже Киевская область для греко-католиков ещё достаточно новый регион.

С удивлением отреагировали на заявление МИД в канонической УПЦ.

«А где же подобного содержания комментарии МИД, когда было нападение в ночь с 28 на 29 июля на храм Св. Спиридона Тримифунтского в Киеве, где я служу настоятелем? Где соответствующие комментарии, когда захватывали, начиная с 2014 года и до сих пор, несколько десятков храмов УПЦ на Западной Украине, били и выбрасывали наших людей на улицу?» — задается вопросом протоиерей Николай Данилевич.

Любопытно, что конфликты у УГКЦ возникают не только с жителями, недовольными строительством храма, но и с раскольниками.

«Не обошлось в комментариях без нецензурной лексики, темы политики, томоса и автокефалии, а также сетования на собственное обнищание», — так в пресс-службе Киевской архиепархии УГКЦ описали публичный конфликт, зачинщиком которого стал «священник» так называемого Киевского патриархата из города Мена (Черниговская область).

Судя по всему, раскольник не поделил с греко-католиками паству — часть прихожан ушла в новый храм УГКЦ.

«Наши предки казаки загнали их обратно на запад, но они возвращаются. Ересь латинствующих уже во Мене», — возмутился раскольник в Facebook. С этого всё и завертелось.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Тут проблема на поверхности. Есть определённая категория украинцев, для которых критерий выбора церкви — исключительно её «немосковскость». Нередко случается так, что в селе или даже небольшом городе есть храм «Киевского патриархата» и нет храма УГКЦ (или наоборот). Но раскольники и греко-католики уже давно практикуют совместные богослужения, и прихожане запросто ходят в храмы дружественно-немосковской конфессии. И вот когда открывается второй храм и часть прихожан уходит, тогда и начинается «Караул, ересь латинствующих».

Захваты и грабежи храмов

Казалось бы, за последние четыре года мы уже перевидали всякое: были суды, поджоги, взломы, смена замков, силовые захваты. Был официальный союз «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с раскольниками — чтобы поставить захваты храмов на поток. Был даже депутат, отобравший построенный им же храм у УПЦ и передавший его раскольникам — в свете новых веяний, так сказать. И всё же Украина сумела удивить: в Одессе храм захватили ВСУ.

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия находится на территории военной академии. 14 августа духовенство и прихожане, как и всегда, пришли на богослужение и не смогли пройти через КПП. Причина выяснилась быстро: теперь в храме будут хозяйничать так называемые военные капелланы, набираемые только из раскольников и греко-католиков. До захвата они требовали проводить совместные «богослужения» и, конечно же, получили отказ

Курьёзы

Аналитики проекта «Декларации» (занимаются исследованиями налоговых и имущественных деклараций украинских чиновников и депутатов) обнаружили на Украине как минимум 11 должностных лиц, которые только за прошлый год задекларировали личные храмы, часовни и монастыри. Не все из них — новоделы. Скажем, государственный регистратор Богородчанского поселкового совета Ивано-Франковской области Арина Гринишин, как внезапно выяснилось, владеет 90% здания въездных ворот доминиканского монастыря ХVІІІ века.