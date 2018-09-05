На протяжении всей «холодной войны» между США и СССР Финляндия и Швеция поддерживали нейтралитет. Хотя обе страны тесно связаны с западным либеральным миропорядком, ни одна из них не присоединилась к НАТО. Время для неприсоединения прошло. Сегодня глобальная стратегическая ситуация изменилась. Часто говорится, что Финляндия и Швеция будут входить в НАТО вместе, возможно, для обеих стран настало время окончательно разобраться в этом отношении, пишет Майкл Миклаукик в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Вступление в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Финляндии и Швеции, укреплению европейской коллективной безопасности и улучшению перспектив либерального мирового порядка, борющегося против множества неустанных нелиберальных противников. НАТО, возможно, является самым успешным военно-политическим союзом в истории. Он в значительной степени смог обеспечить мир в Европе в течение 70 лет. Связывая безопасность каждого отдельного члена альянса с безопасностью остальных членов НАТО в рамках ст. 5 Устава НАТО, каждый участник альянса может быть уверен, что он не окажется один на один с агрессором.

Karri Huhtanen Финские солдаты приносят присягу

Конечно, Финляндия и Швеция уже являются важными партнерами НАТО. Обе страны участвовали в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Финляндия и Швеция по-прежнему вносят свой вклад в оперативную поддержку в Афганистане, они также являются членами глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и регулярно участвуют в военных учениях НАТО. Тем не менее ни одна из стран не пользуется коллективной безопасностью в рамках ст. 5 Устава НАТО. Членство в НАТО обеспечило бы им помощь 30 стран в случае необходимости, значительно повысив их индивидуальную безопасность.

В начале XXI века НАТО пришлось нелегко. Неубедительная война в Афганистане, катастрофический исход в Ливии, препирательства в отношении оборонных расходов и постепенное отдаление Турции измотали НАТО. Тем не менее даже на фоне постоянных посягательств России на либеральный мировой порядок, амбиций КНР и продолжающейся глобальной борьбы против терроризма НАТО остается бастионом свободолюбивых, либеральных государств.

Провокационные военные учения России и ее действия вдоль границ стран Прибалтики, Норвегии и Польши означают, что НАТО не потеряло своей актуальности. Как и многие нынешние союзники по НАТО, Швеция и Финляндия должны начать свою собственную игру в сфере безопасности. Финляндия и Швеция тратят менее 1,5% ВВП на оборону, но цель НАТО в увеличении оборонных отчислений каждого члена до 2% ВВП к 2024 году, безусловно, находится в пределах досягаемости для этих стран. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепило бы альянс, который может и должен стать важной опорой в сфере безопасности в XXI веке.

Peter Fristedt Шведские солдаты

Альянс не может задействовать против России военные средства в ответ на ее действия в Крыму, на Украине, «вмешательство» в выборы США. Однако военные средства — это не единственный возможный ответ. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО направит президенту России Владимиру Путину однозначное послание о том, что агрессия России имеет серьезные последствия. Присоединившись к НАТО, Финляндия и Швеция продемонстрировали бы устойчивость и приспособляемость либерального мирового порядка и что неправильное поведение России приведет только к одному: усилению этого порядка.

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Готовы ли граждане Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО? В каждой стране существуют свои сторонники и противники НАТО. В Швеции, например, недавние опросы общественного мнения показали, что 43% граждан страны высказываются за вступление в НАТО, а 37% — выступают против. В Финляндии всё наоборот, только 22% граждан страны поддерживают вступление в НАТО, хотя 50% граждан выступают за тесное сотрудничество с НАТО. Как бы там ни было, президент Финляндии Саули Ниинистё недавно намекнул на возможность вступления Финляндии в НАТО. Возможно, Финляндии всё же придется выбрать другой курс в сфере безопасности, поскольку неудачный референдум о членстве в дальнейшем может подорвать тесное сотрудничество с НАТО. В Швеции риск неудачного референдума значительно ниже.

Интеллектуалы, политические и бизнес-лидеры Швеции, Финляндии и всего альянса НАТО в целом должны позаботиться о формировании общественного мнения, согласно которому НАТО является чрезвычайно важным механизмом для обеспечения безопасности своих членов, ЕС в целом и всего либерального мирового порядка. Лидеры НАТО несут ответственность за данное направление работы, которую они могли бы делать эффективнее.