Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп презирает международные организации, международное право и дипломатические нормы. Он считает, что ряд международных платформ сотрудничества, таких как Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), НАТО и Всемирная торговая организация (ВТО), а также международные договоры, такие как Парижское соглашение по климату, являются бессмысленными и лишь вредят интересам США. Именно по этой причине Трамп либо выводит США из тех или иных соглашений, либо угрожает подобным выходом, пишет Берил Дедеоглу в статье для издания Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Невозможно заставить Соединенные Штаты остаться в той или иной организации или придерживаться достигнутых соглашений. Эти соглашения и организации будут функционировать и после выхода США, они могут соответствующим образом адаптироваться. Может быть, было бы даже лучше держать США подальше от ряда организаций, поскольку Вашингтон нередко использует свое членство в этих организациях, чтобы блокировать их работу. Совсем недавно в администрации Трампа заявили, что Вашингтон перестанет финансировать деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). США перестанут финансировать UNRWA, созданное в 1949 году, не потому что деятельность агентства была признана неэффективной. Всё совсем наоборот. Отказ от финансирования деятельности UNRWA лишь усугубит и без того ужасные условия жизни палестинцев.

Давайте рассмотрим в качестве примера лагерь беженцев Бакаа в Иордании. Его создали после Шестидневной войны в 1967 году. Лагерь был спроектирован таким образом, чтобы в среднем на пять беженцев приходилось 96 квадратных метров жилой площади. Сейчас на этой же площади проживают 25 человек. Таким образом, работу UNRWA в плане оказания помощи нельзя назвать достаточной, однако, несмотря на это, Трамп решил сократить финансирование агентства.

desde Palestina Разрушенный лагерь палестинских беженцев

Суть проблемы заключается не в помощи беженцам. Реальное решение проблемы заключается в достижении урегулирования израильско-палестинского конфликта, однако Трамп не заботится о том, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение. Фактически он вообще не заботится о палестинцах, именно этим мотивировано его решение о прекращении помощи беженцам. Логическим результатом такого решения является то, что США в конце концов потеряют все рычаги влияния в израильско-палестинском конфликте. Безоговорочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона вынудит Палестину искать альтернативных и более сильных союзников. Вот и всё.

Возможно, США действительно решили навсегда отступиться от палестинцев. Это их право, каждая страна имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику. Конечно, отказ от поддержки палестинцев совсем не означает, что Соединенные Штаты теперь могут рассчитывать на Израиль на все 100%. Фактически действия администрации Трампа также нанесут ущерб долгосрочным интересам граждан Израиля.

Теперь власти Иордании, которая больше всего выигрывает от финансирования UNRWA, будут уделять меньше внимания работе в лагерях беженцев, поэтому решение Трампа потенциально может дестабилизировать ситуацию в этой стране. Дело в том, что сохранение стабильности в Иордании отвечает интересам не только ее жителей, но и граждан Израиля. Кроме того, Иордания начнет искать дополнительные источники финансирования. Деньги Иордании могут предоставить страны, которые находятся в плохих отношениях с США и Израилем. Трамп вообще задумывается о последствиях своих решений?

StateofIsrae Дональд Трамп во время визита в Израиль

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Вероятно, Трамп также не задумывался о том, как долго другие страны продолжат терпеть его политику, блокирующую деятельность международных организаций. Соединенные Штаты продолжают угрожать своим партнерам по НАТО. Вашингтон входит в ВТО, но не соблюдает правила данной организации. США входят в состав ООН, но делают всё для того, чтобы обесточить ООН. Возможно, самым лучшим решением для Трампа стало бы решение о безвозвратном выходе Соединенных Штатов из ООН. Несомненно, многие страны полностью поддержат такое решение.