Самая маленькая в России часовня находится в Кенозерье, у деревни Тырышкино. Высотой она примерно 1,5 метра и упоминается с XIX века.

Владимир Станулевич Часовня Успения Божией Матери у деревни Тырышкино, Кенозерский национальный парк

У нее два имени-значения. Короткое имя — Крест. Потому, что стоит в начале старой дороги с Кенозера на карельский Пудож, и когда-то здесь стоял крест, перед которым все начинавшие путешествие клали земной поклон с просьбой открыть лесную дорогу.

Второе имя — Успения Божией Матери. В крестьянском календаре день 28 августа, посвященный Успению Богоматери — день окончания сельхозработ, когда в часовню ставили сноп.

Владимир Станулевич Внутреннее убранство часовни

Размеры часовни не по бедности, а с глубоким смыслом. В нее не зайти гордо распрямившись — только на коленях. И покидаешь ее не встав, а продолжая поклон иконам, Богоматери и кресту — защищавшему в путешествии.

И под сноп сена размеры, опять же.

Кенозерский национальный парк находится в Архангельской области вокруг двух озер — Кенозера и Лекшмозера, в свою очередь окруженных множеством других, более мелких озер. Через Кенозеро проходил древний водный путь из Новгорода в Заволочье, по которому, через Кенский волок, новгородцы с XI века проникали на Север и колонизировали его.

Владимир Станулевич Кенозеро — древний путь новгородцев в Заволочье, на Двину и Онегу

Правда, на звание самой маленькой часовню России может претендовать и часовня Николая Чудотворца в Пелусозере, Пудожского района Карелии, состоящая практически из одной двускатной крыши. Также как самые маленькие упоминаются часовни-столбовки. По их высоте можно спорить, но пока в соревновании «малости» не проведены измерения, самой маленькой, как утверждают работники Кенозерского национального парка, можно считать Успенскую часовню — Крест.