РБК сообщает нам, что более 80 процентов собственников в России готовы продать свои активы. В то же время вложиться в новые проекты хотят только 32 процента инвесторов.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Мерзость запустения

Это известие из числа печальных. Оно резко контрастирует с теми бравурными новостями, которыми нас в преддверии выборов 9 сентября кормит официоз.

Официозу, впрочем, мы и так не верим, как не верим охаиванию всего и вся, происходящего в России, прозападными политическими группировками. Нельзя, однако, не признать: социально-экономическая и, соответственно, культурная реальность современной России драматична.

Недавно товарищ в городке Пушкинские горы Псковской области рассказал мне о том, что во второй половине 1990-х годов на окрестных землях трудилось 126 фермеров. Сейчас — ни одного. В 1991 году в Пушкиногорском районе проживало 22 тысячи человек; в 2017 — 5017.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

Не думаю, что положение на Псковщине сильно отличается от района к району. А ведь малое и среднее предпринимательство, особенно сельскохозяйственное, малые города, — это костяк, который призван «держать» территорию страны. Не армия, не МВД, не Росгвардия, не «Единая Россия», не некие «агломерации», а экономически, социально и культурно активное население с его полезным для всей страны делом!

Крупные предприятия, в том числе, если говорить о сельских районах, агропромышленные холдинги, с этой задачей в современной России не справятся. Сегодня всё это — капиталистическое производство. В отличие от производства социалистического, для их хозяев важна экономическая, а не социальная эффективность. Разница между одним и другим огромна.

Фермеры в Псковской области исчезают, малые города пустеют, поля бурьяном зарастают, а бывший губернатор Турчак призван «наверх» — свой опыт распространять.

Kremlin.ru Андрей Турчак

Теперь другая история, столичная. Приятель, занимающийся торговым бизнесом в Москве, поведал мне недавно, что из 60 работников, которые у него были пять лет тому назад, он вынужден был сократить 52. Своё дело он удерживает из последних сил: проверки, налоги, проблемы с банками… Да и размер среднего чека, отражающий реальную покупательную способность и покупательную готовность наших сограждан, в последние годы сократился весьма существенно.

И оказался мой приятель среди тех 82 процентов, кто-либо уже продал своё дело, либо думает о его продаже. А ведь он платил приличную зарплату шести десяткам наших сограждан!

Хорошо в этой ситуации хотя бы то, что иностранцы не особенно рвутся скупать всё, что высвобождается из-под национального контроля в России.

Нам рассказывают, что главной причиной, по которой многие отечественные предприниматели готовы продать свои активы, является геополитическая напряженность. Да, она имеет место, и это чувствуют на себе и простые граждане, и бизнес. Но, по моим наблюдениям, большинство наших сограждан-предпринимателей на эту геополитическую напряженность наплевали бы, стань другим отношение к ним со стороны государства.

Сальвадор Дали. Левиафан. 1964

Поэтому гораздо серьёзнее раздражает их отсутствие должного отношения со стороны властей, установка государственных органов не на то, чтобы помочь предпринимателям поднять экономическую эффективность их бизнеса, а на то, чтобы больше получить от них в бюджет и не только в бюджет. Вторая проблема — рычаг этого «получения»: так называемый риск прекращения деятельности, а проще говоря, — постоянная угроза того, что твоё предприятие будет волюнтаристски закрыто.

Российских предпринимателей тоже надо призывать к порядку, надо требовать от них социальной и культурной ответственности, это так. Но делать это имеет право только такое государство, которое само преодолело свою известную рыночную и олигархическую суть, встало на позиции приоритета социальной и культурной ответственности. Государство, у которого на первом месте не те, кому оно само даёт возможность «делать» большие деньги в условиях, когда жизнь большинства граждан России становится всё более сложной и скудной, а простой труженик — будь-то бизнесмен, рабочий, фермер, учитель и кто-то ещё из их собратьев.

Тициан Вечеллио. Сизиф (фрагмент). 1549

Будет так — число желающих делать в России настоящее дело увеличится. А тех, кто разуверился и готов всё продать, — пойдёт на убыль.