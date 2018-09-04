Как сообщила руководитель Архангельской областной инспекции по охране памятников истории и культуры Анна Ивченко, она подписала распоряжение о постановке на учет как памятник археологии единственных в Архангельской области петроглифов в гроте у деревни Курга Пинежского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Кургинские петроглифы

В июне 2018 года история с частичным уничтожением петроглифов получила широкий резонанс в областных и федеральных СМИ еще и в связи с тем, что открытые для науки в 1939 году краеведом В.И. Смирновым и обследованные в 1972 году археологом А.А. Куратовым, они до сего времени не находились под охраной государства. В результате центральный рисунок человеческого лица был сколот неизвестным. После постановки на учет за эти действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» (до 3 лет заключения).

Владимир Станулевич Скол на месте древнего изображения человеческого лица

Почему петроглифы не были под охраной государства, почему археологи Архангельского краеведческого музея и Северного Арктического университета не поставили уникальный для области памятник на учет, не ясно.

Такая же печальная история может повториться по десяткам других выявленных, но не поставленных на учет памятников археологии и истории. По законодательству, инспекция по охране памятников не может поставить их на учет без заявления физического или юридического лица и обследования профессионалами.

Если в части археологов-профессионалов требуется их неравнодушное отношение, а от инспекции, областного правительства и депутатов — включение расходов на эту работу в бюджет, то написание заявлений — к которому должны прикладываться архивные документы — непосильное занятие для общественников, на которых законодатели переложили ответственность за постановку памятников на учет. Это большой недостаток законодательства РФ, который необходимо исправить и предоставить региональным инспекциям право и самим ставить на учет памятники прошлого.

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