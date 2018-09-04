



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 8 сентября переговоры в Москве. Об этом сначала ереванским СМИ сообщил сам Пашинян, затем эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Предстоящий визит армянского премьера в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Напомним, что 14 мая в Сочи в рамках саммита глав стран Евразийского экономического союза состоялась первая встреча Путина и Пашиняна. Следующая прошла 13 июня в Москве, когда армянский премьер по приглашению российского президента посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

Так что диалог между Москвой и Ереваном развивается интенсивно. Но специфично. Об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками МГИМО. «Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране, — подчеркнул Лавров. — Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации». Также глава российского МИД отметил, что Москва не вмешивалась в процесс смены власти в Армении, в отличие от некоторых других стран.

Mil.ru Российско-армянские военные учения учения

Действительно, новые власти в Ереване, заявляя о продолжающейся «революции», начав сводить счеты с недавней историей, создали определенный вакуум в выстраивании конструктивных отношений с Москвой, хотя заявлений с их стороны о продолжении стратегического партнерства с Россией было предостаточно. А в итоге, возможно, что и не случайно, этот вакуум заполнил Азербайджан. Состоявшиеся недавно переговоры в Сочи между Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались как никогда продуктивными. Было подписано 16 документов, касающихся расширения сотрудничества между двумя странами в самых разных сферах: экономики, энергетики, военно-технического направления и гуманитарных отношений.

Однако вовсе не «армянскую карту» разыгрывает при этом Москва. Напротив, идея расширить сотрудничество с Баку есть со стороны России упреждение стремления определенных кругов в Азербайджане воспользоваться ситуацией в Армении, вновь прибегнуть к силовому решению нагорно-карабахского конфликта, что будет чревато немалыми рисками в геополитическом и региональном контексте. Нужно отдать должное Алиеву — он отказался переступать «красную черту». По всем признакам, эта проблема сейчас выведена за скобки российско-армянских отношений, хотя ранее Пашинян выступал с интригующими предложениями по вопросу карабахского урегулирования, предлагал вернуть Степанакерт за стол переговоров, но после отступился от своих слов. Не было премьера ныне и на праздновании Дня независимости Республики Арцах (Нагорный Карабах), хотя он направил поздравительное послание.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Любопытное. В частности, в нем отмечается, что «Арцах сегодня плечом к плечу с Арменией и диаспорой продолжает жить и развиваться», что «победа «бархатной революции» в Армении является еще одним свидетельством армянского свободолюбивого духа и несгибаемой воли», что «Армения, Арцах и диаспора сегодня более сильны, поскольку более сплочены и более свободны». Так выстраивается триада Армения — Арцах — диаспора, что, кстати, в Баку оценивается как очередное подтверждение со стороны Пашиняна отказа считать Степанакерт субъектом переговоров, что, кстати, вполне устраивает Азербайджан. Не случайно Алиев в выступлении на VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств заявил, что «надеется, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, наши территории будут освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, и в регионе воцарится мир и сотрудничество».

В этой фразе важна её первая часть, касающаяся возможной «конструктивной позиции Армении в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта». Так что у Баку какие-то свои определенные «надежды» есть. А с чем поедет тогда в Москву армянский премьер? Переговорная повестка пока что не обозначена. Есть разве что оценочные высказывания Лаврова о том, что «ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить», и мы «очень хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, на прочной почве конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах». Но партия Пашиняна в парламенте сегодня не имеет большинства, его власть провисает. Изменение ситуации возможно лишь в результате переговоров и компромиссов с другими фракциями, через создание новой коалиции.

Полагаем, что премьер и его команда такую работу ведут, но для ее успешного завершения необходимы определенные позитивные внутренние и внешние факторы, которые могут прийти только со временем. Вместе с тем сохраняется перспектива устранения Пашиняна от власти чисто аппаратными приемами. В ответ он способен противопоставить потенциал улицы, однако этот потенциал неустойчив. Накануне визита в Москву премьер сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться только в мае или июне будущего года. Ведется «работа по изменению Конституции, в результате чего парламент может быть распущен без отставки действующего премьера». По словам Пашиняна, «проект новой Конституции в скором времени будет отправлен на рассмотрение парламента, после чего начнутся политические консультации».

Marcin Konsek Здание Национального Собрания Республики Армения. Ереван, Армения

Но поддержат ли депутаты предлагаемые решения или премьер будет давить на них посредством уличной стихии? По оценке многих армянских экспертов, с момента прихода к власти Пашиняна в мае до августа месяца, когда он собрал митинг в Ереване, «его оппоненты стали выигрывать, психологически в обществе что-то изменилось: стопроцентное доверие сменилось некоторым сомнением, это может повлечь определенные последствия». Как в такой ситуации Москве вести переговоры с Ереваном даже в случае обозначенной позиции о невмешательстве во внутренние дела этой республики? И с кем? Многое, хотя и не все, в плане внутриполитического расклада определят предстоящие 23 сентября выборы в Совет старейшин Еревана, которые станут прелюдией к досрочным парламентским выборам.

В Москве никто не делает секрета из того, что Армения входит в круг российских интересов, в том числе в рамках форматов ОДКБ и Евразийского экономического союза. До сих пор отношения между двумя странами оказывали большое влияние на процессы, происходящие в регионе. Но все может резко измениться, и на карабахском направлении тоже. Вот почему предстоящий диалог между Путиным и Пашиняном обещает быть нелегким, возможно, даже жестким. Намеки Лаврова в этом отношении более чем прозрачны.