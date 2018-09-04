Как сообщило РИА Новости, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил России протест из-за посвященных окончанию Второй мировой войны мероприятий на островах южных Курил. Отмечается, что японские власти говорят о мероприятиях в районе «северных территорий» — так в Японии произвольно именуют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малую Курильскую гряду (Хабомаи).

Ibiblio.org Пропаганда японского реваншизма

В дипломатическом демарше заявлен и протест по поводу якобы наращивания на Курилах военной группировки. «Что касается усиления российских вооружений на четырех северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест», — сказал Суга. Он добавил, что такая ситуация является «неприемлемой», что является сильным дипломатическим выражением.

Обеспокоило японцев и то, что через пролив Лаперуза между Сахалином и японским островом Хоккайдо в минувшие выходные прошло, как заявило министерство обороны Японии, «рекордное со времен холодной войны число российских военных кораблей». Японское информационное агентство «Киодо» уточняет, что «наблюдатели насчитали 28 российских кораблей различного назначения, с вечера субботы, 1 сентября, по вторую половину дня воскресенья проследовавших из Охотского в Японское море. По данным японских военных, в «крупнейшую за несколько десятилетий» эскадру входили, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. При этом, как отметили в оборонном ведомстве Японии, не было зафиксировано никаких опасных действий с их стороны или нарушений границ территориальных вод. Сообщается, что проход российских кораблей осуществлен в ходе учений Тихоокеанского флота РФ, в которых участвуют более 40 боевых кораблей, ракетных катеров, подлодок и судов обеспечения.

Mil.ru Росийский корабль в проливе Лаперуза

«Россия и Китай, наращивая военную активность, представляют угрозу для национальной безопасности Японии, заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра в понедельник на встрече с руководством сил самообороны Японии», — сообщает Интерфакс.

В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен холодной войны российские военные учения «Восток-2018». Он также упомянул переброску Россией на южные Курилы современных вооружений, включая ракеты класса «земля — воздух».

Странная получается картина — японские вооруженные силы регулярно проводят маневры с союзными американскими армией, авиацией и флотом, а России в этом праве по существу отказывают. И это в условиях, когда в Европе нашу страну берут в кольцо военных баз НАТО, а на Дальнем Востоке под видом противодействия КНДР японское и южнокорейское правительства по приказу сюзерена — США размещают на своей территории противоракетное оружие. Оружие, призванное «обнулить» ракетно-ядерный щит России. Одновременно Япония наращивает свои вооруженные силы в регионе и обеспечивает пребывание на своей территории военных баз и объектов Пентагона.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

При этом в Токио деланно возмущаются «наращиванием военной активности» России, якобы угрожающей Стране восходящего солнца чуть ли не вторжением. Абсурдность этой пропаганды понимают в самой Японии, объясняя ее стремлением убедить население согласиться с устранением всех ограничений по созданию мощных оснащенных современнейшим оружием, включающим наступательное, вооруженных сил страны. Этой цели не скрывает вознамерившийся оставаться у власти еще три года премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Необходимость изменения устава правящей партии, ЛДП, для продления прерогатив лидера страны он объясняет желанием посвятить новый премьерский срок изменению послевоенной «мирной» конституции страны, выхолащиванию ее пацифистских статей. Для того чтобы осуществить задуманное Абэ и его единомышленниками, нужен привычный в годы холодной войны жупел. Благо далеко ходить не надо — достаточно переписать надуманную «советскую угрозу», ежедневную пропаганду которой еще помнят японцы, на «угрозу российскую». Сделать это нетрудно, ибо многие японцы и по сей день по привычке именуют Российскую Федерацию «Сорэн» — Советский Союз…