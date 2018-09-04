Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Поступления от приватизации в госбюджет Украины в январе-июле нынешнего года составили 50 млн грн, говорится в сообщении Государственной казначейской службы. При этом запланировано было получить в этом периоде почти в 100 раз больше — 4,6 млрд грн. Однако когда подоспеет статистика за август, поступления вырастут. 28 августа Фонд госимущества смог продать помещение в Киеве за 19,5 млн грн — это первый результат т. н. «малой приватизации», на которую так рассчитывают в ведомстве. Всего же аукционы малой приватизации к концу августа принесли государству 22 млн грн.

Экономист Юрий Гаврилечко считает, что полугодовой план приватизации ФГИ провалил. По его мнению, 50 млн грн за полгода свидетельствует как о квалификации продающих, так и о непрозрачности самого процесса продаж. Тем более ФГИУ рассчитывает в этом году получить от приватизации более 22 млрд грн.

«Понятно, что решающее значение имеет то, кто управляет процессом приватизации. А управляет им исполняющий обязанности главы ФГИУ г-н Трубаров, попавший на эту должность благодаря решению правительства, стечению обстоятельств и лоббизму», — анализирует эксперт.

Приватизации предприятий ВПК Украины не будет, по крайней мере до окончания конфликта в Донбассе. Об этом во время визита в Николаевскую область говорил президент Украины Пётр Порошенко. Украинский лидер считает продажу оборонных активов «безответственным делом».

Иван Шилов ИА REGNUM Туманные перспективы украинского ВПК

Вопрос возник не на пустом месте и связан, очевидно, с т. н. «списком Букина». Это перечень предприятий, которые входят в состав концерна «Укроборонпром». Оказывается, ещё 18 июня был издан приказ, в соответствии с которым 37 предприятий из этого перечня были переданы на приватизацию либо ликвидацию. Эксперты указывают, что большая часть этих предприятий давно уже существуют только на бумаге, приватизировать и ликвидировать там по сути нечего. Но не все. Эксперт Дмитрий Менделеев в материале для издания «Зеркало недели» указывает на ряд лакомых объектов (завод «Радар» в Киеве, заводские корпуса ГП «Антонов», завод «Меридиан»). Главная ценность этих предприятий — крупные территории в Киеве и Киевской области, интересные застройщикам. Так что украинский президент поторопился либо делает вид, что он ни при чём.

Компания Pericles Global Advisory, ранее ставшая советником по приватизации Одесского припортового завода (крупнейшее химическое предприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака), привлекла к работе ещё некоторых участников конкурса (White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital). Получившийся консорциум и будет готовить ОПЗ к приватизации.

Minami Himemiya Одесский припортовый завод (ОПЗ)

Задачи, стоящие перед консорциумом, довольно амбициозны. К началу декабря Pericles Global Advisory обещает разобраться с долгами предприятия (несколько сот миллионов долларов), найти потенциальных покупателей, провести аудит и подготовить финансовую модель предприятия.

И. о. председателя ФГИ Виталий Трубаров также сообщил, что 7 сентября состоится первый этап отбора инвестиционных советников для компании заводов «Азовмаш» (машиностроение), «Сумыхимпром» (производство титана), Национальной акционерной компании «Украгролизинг» (финансовый лизинг с/х техники), а также советника для приватизации Херсонской, Днепровской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ.

Издание «Страна.ua» опубликовало интервью с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным, который уже три года находится в бегах и обвиняется на родине в финансовых махинациях. Сам же он объясняет случившееся тем, что в своё время пошёл против представителей высшей власти, включая экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Также, по его словам, в настоящее время «Укрспирт» контролируется («крышуется») контрразведкой СБУ и рядом других силовых ведомств, которые полностью контролируют официальную, а также теневую деятельность компании, и незаконно на ней наживаются. Исходя из рассказанного экс-директором, ожидать приватизации «Укрспирта» в ближайшее время не стоит.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Спиртные изделия

Привлекать инвесторов к участию в приватизации правительство попросило своих послов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал дипломатам во время совещания в Кабмине.

Валюта

По состоянию на 3 сентября Нацбанк повысил официальный курс доллара на Украине до 28,24 грн. Это больше, чем неделей ранее (+0,36 грн с 23 августа), однако ради справедливости скажем, что темпы падения несколько замедлились. Последний раз такой курс наблюдался в январе 2018 года. Впрочем, до абсолютного исторического минимума (30,01 грн), зафиксированного 26 февраля 2015 года, гривне пока еще падать далеко.

Евро с прошлой недели тоже укрепился — до 32,9 грн (+1,01 грн). Рубль подорожал незначительно — 0,415 грн (+0,003 грн).

Курс «межбанка» 3 сентября продолжал расти и держался выше официального курса — после обеда торги велись на 28,38−28,42 грн (+0,55 грн), хотя утром стартовали с 28,18−28,25 грн.

На «чёрном рынке» долларом торговали по 28,26−28,34 грн (+0,41 грн).

В НБУ продолжают утверждать, что объективных оснований для такого сильного ослабления курса гривны нет, а имеет место затянувшаяся паника, подкреплённая в конце месяца возмещением НДС экспортёрам. Как уточняет директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, в конце августа им выплатили 6,9 млрд грн. Также он сообщил, что с начала августа НБУ продал на межбанке 405 млн долл. для поддержания курса и удовлетворения спроса на валюту.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Однако ситуация на рынке эту оценку подкорректировала. Уже 29 августа Нацбанк был вынужден продать ещё 100 млн долл.

«…Резкий рост котировок большей частью был обусловлен заявлениями НБУ о полном невмешательстве в торги на межбанке. Рынок воспринял этот сигнал по-своему и начал разгонять курс. Спрос на валюту есть и серьезный. Импортеры пытаются проплатить контракты впрок и активно скупают валюту. Кроме того, на рынке все еще ощущается избыток гривневой ликвидности на фоне выплат НДС-возмещений», — прокомментировал для «Страна.ua» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Этого также не хватило, и 30 августа НБУ продал ещё 50 млн долл.

В текущем месяце банкиры прогнозируют дальнейшее падение курса, однако уже не такое стремительное, как в августе. В частности, глава правления РВС Банка Владислав Кравец говорит о коридоре 28−29 грн за доллар.

Кроме возмещения НДС, в падении курса гривны виноватыми оказались зернотрейдеры и владельцы сетей АЗС. Первые скупают новый урожай, скупая зерно за валюту (!). Вторым валюта нужна для покупки топлива. А поскольку гривна падает, а стоимость топлива, наоборот, растёт, то если не поспешить, можно оказаться в двойном убытке. Вот они и торопятся.

Ножницы цен

По оценке исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, для удержания курса на достигнутых рубежах правительству необходимо 3 млрд долл. А раз их нет, то следует ожидать дальнейшей девальвации. Что же до её причин, то, по мнению эксперта, они таковы:

«Во-первых, с начала года НБУ и минфин удерживали курс гривны за счет размещения высокодоходных гривневых облигаций госзайма, в которые охотно вкладывались нерезиденты, заводя под это в страну доллары и евро. Однако в последний месяц международные инвесторы резко потеряли интерес к государством с рисковой экономикой, к которым относится и Украина. Их испуг только усилился после обвала турецкой лиры и других валют. Плюс — Федеральная резервная система США начала играть на укрепление доллара и повышать учетную ставку, следовательно, деньги инвесторов ушли в безрисковые экономики… Во-вторых, Украина получает крайне низкий приток иностранных инвестиций. В этом году он не превысит 2,5 млрд долларов, то есть останется на уровне прошлогоднего. Это вдвое ниже, чем в 2013 году… В-третьих, резко тают золотовалютные запасы страны», — перечисляет он в комментарии для «Страна.ua».

А вот директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко винит в происходящем как раз Нацбанк:

«Курс должен быть фиксированным, даже не 26, а 8 или 5, и железно держаться. Тогда всем будет хорошо: и украинцам, и экономике. Сейчас гривна передевальвирована. В основном вина лежит на НБУ и минфине. Во-первых, они разрешили банкам больше покупать валюты для себя, а фактически классическую схему: ребята перевели деньги из офшоров, выдали себе кредиты, насчитали проценты, купили валюту и перевели в офшор. Пресечь эту ситуацию можно просто — достаточно запрета НБУ на покупку валюты».

Alexander Noskin Нацбанк Украины

МВФ

В НБУ назвали новый срок достижения договорённостей с МВФ о выдаче транша — конец осени. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время «круглого стола». При этом в Нацбанке рассчитывают получить сразу 2 млрд долл., хотя таких крупных сумм Украина не получала с 2015 года.

Однако заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован настроен оптимистично.

«Я все-таки рассчитываю, что Украина эти деньги получит. Поэтому я бы мыслил категориями, как нам это поможет дальше реализовывать те реформы, которые были начаты. За последние четыре года сделано больше, чем за 23 года до этого. Это признают и МВФ, и Всемирный банк, и ЕБРР, и все международные инвесторы. Но мы потеряли много времени, и нам необходимо развиваться быстрее. МВФ способен нам в этом помочь», — приводит его слова издание «Сегодня».

В качестве фона процитируем далеко не столь позитивно настроенного управляющего партнёра инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана:

«МВФ даст деньги Украине только в двух случаях. 1. Если возобновятся реальные системные реформы. 2. Если Украине будет грозить банкротство. Первое не хотят делать украинские власти, второе пока нам не грозит. Поэтому МВФ не спешит помогать Украине. И это может продолжаться до выборов», — заявил он, общаясь с читателями издания «Главред».

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Пока же Украина продолжает возвращать Фонду прошлые долги. В течение августа правительство перечислило более 605 млн долл. Следующий и последний в этом году платёж должен состояться 5 ноября (580 млн долл.).

Топливо

По состоянию на 3 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 30,33 грн (+0,74 грн с 22 августа, +1,92 грн с начала года), за литр А-92 — 28,61 грн (+0,74 грн с 22 августа, +1,68 грн с начала года), за дизтопливо — 27,39 грн/л (+0,73 грн с 22 августа, +2,12 грн с начала года).

В сравнении с этим взлётом цены на автогаз практически не изменились — 14,2 грн/л (+0,07 грн).

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментариях изданию «Факты» связывает подорожание топлива исключительно с ослаблением национальной валюты. По его словам, других факторов, влияющих на его розничную стоимость сейчас нет. А значит, как только стабилизируется курс, прекратятся и скачки цен на АЗС.

За 7 месяцев украинские водители через розничную сети приобрели 2,1 млн тонн топлива (-164 тыс. тонн в сравнении с аппг) на сумму 986 млн грн (-84 млн грн), сообщает Госстат. При этом реализация автогаза выросла до 483 тыс. тонн (+38 тыс. тонн), а сократилась бензинов и дизтоплива — на 145 и 50 тыс. тонн соответственно. Впрочем, это не означает, что украинцы действительно стали меньше ездить. Известно, скажем, что учёт реализации автогаза на Украине поставлен не самым лучшим образом, из-за чего в тени находится до трети рынка.

Автозаправка

У Украины есть небольшой повод для гордости. Доля НПЗ Украины в структуре рынка бензинов достигла 43,8%. Правда, сам этот рынок в январе-июле сократился до 1,123 млн тонн (-4% к аппг).

Разное

Минфин Украины в конце августа тестировал 5 альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать госдолг. Чиновники изучали влияние на госдолг различных обстоятельств: невыполнения доходных статей бюджета (таможенные и налоговые поступления), рост курса доллара, рост ставок по облигациям и т. п.

Но минфин не только теоретически изучал материалы. Пока Украина отмечала День независимости, чиновники размещали облигации госзайма на сумму 725 млн долл. В министерстве уточнили, что таким образом собираются покрыть краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

Заняли довольно дорого, под 9% годовых. Однако специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса оправдывает такие условия обстоятельствами:

«Он [заём] действительно дороже, чем размещение в сентябре 2017 года [тогда правительству удалось привлечь 3 млрд долл. под 7,375% годовых — ред.], но нужно понимать две вещи: во-первых, с тех пор рынки стали существенно хуже, а, во-вторых, это — частное размещение, а не публичный выпуск, поэтому вы тут доплачивайте и за срочность, и за то, чтобы вам дали эти деньги как короткий частный заём».

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Касательно причин срочности. Эксперт пояснил, что правительству 1 сентября нужно было вернуть 500 млн долл., а после возврата 605 млн долл. МВФ в августе оно оказалось несколько стеснённым в средствах. Фурса признаёт, что правительство было вынуждено кредитоваться под такой процент (вероятно, взяли бы и дороже) потому, что другого выхода просто не было.

Россия продолжает сохранять 1-е место по количеству инвестиций в украинскую экономику — 436 млн долл. за I полугодие. На 2 и 3 местах — Кипр и Нидерланды (офшоры), т. е. преимущественно средства украинского бизнеса. Однако даже суммарно (219 и 207 млн долл.) они до России не дотянули. Всего за январь-июнь из-за границы в экономику Украины инвестировали очень скромные 1,26 млрд долл.

Однако экс-министру финансов Александру Данилюку российские инвестиции не по нраву — он обвиняет РФ в том, что они на самом деле… разоряют Украину:

«Посмотрите, кто является собственниками стратегических активов нашего государства — от банковского сектора до энергетики! Это все российские государственные компании. Тот же [бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр] Бабаков владеет почти 30% всей электрогенерации Украины. Также есть наполовину российские, наполовину украинские персонажи, как, например, [бизнесмен Константин] Григоришин. Поэтому лидерство России по инвестированию в Украину абсолютно неудивительно. Но нужно понимать, что это не прямые инвестиции, а финансовые спекулятивные поступления, которые на самом деле вытягивают ликвидность из нашей страны», — заявил он в комментарии изданию «Гордон».

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Государственная казначейская служба Украины сообщает, что дефицит государственного бюджета в январе-июле составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году наоборот имел место профицит в 27 млрд грн. Не помогает даже традиционное в таких случаях средство — сбор налогов наперёд. План поступлений от налога на прибыль предприятий за 7 месяцев текущего года — 43,2 млрд грн, тогда как чиновники собрали 54 млрд грн.

В свою очередь Счётная палата, проанализировав показатели I полугодия, констатировала, что на Украине выросли риски невыполнения бюджета-2018. План доходов в январе-июне не выполнен на 15 млрд грн, а предприятия задолжали работникам 2,7 млрд грн — это наивысший уровень с 2010 года. Общее невыполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета в Счётной палате оценили в 74 млрд грн. Это даже больше, чем оценивали эксперты, — специалистами говорилось о 60 млрд грн.