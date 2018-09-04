Ежегодный доклад Пентагона о состоянии вооруженных сил КНР со всей очевидностью показывает те скорость и масштаб, с которыми Пекин осуществляет свою амбициозную военную модернизацию. Народно-освободительная армия Китая переживает процесс «наиболее всесторонней реструктуризации сил в своей истории», оперативным образом повышая военный потенциал, который может «ослабить ключевые операционные и технологические преимущества США». На фоне этого уместен вопрос, что это означает для региона и остального мира, пишет Адам Ни в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Такая мрачная оценка была сделана в контексте обострения стратегического противостояния между Китаем и США, а также на фоне все большей обеспокоенности усилением военного потенциала КНР по всему миру. Расширение стратегических амбиций, регионального и глобального влияния Пекина определяет направление широкомасштабной модернизации и реформирования армии КНР.

«На фоне роста глобального присутствия и международных интересов Китая ключевую роль в программе модернизации его армии стали играть инвестиции и развитие инфраструктуры, необходимые для поддержания целого спектра операций за пределами периферии Китая, в том числе проецирование собственной мощи, обеспечение безопасности морских путей, борьба с пиратством, миротворческие операции, оказание гуманитарной помощи, ликвидация последствий чрезвычайных происшествий, а также операции по эвакуации гражданских лиц», — указывают авторы доклада оборонного ведомства США.

Kremlin.ru Солдаты НОАК на параде Победы 9 мая в Москве

Для достижения поставленных целей в НОАК отказались от «исторически сложившейся ментальности, в рамках которой основное внимание уделялось сухопутным операциям», в пользу развития военно-воздушных, военно-морских, ракетных, а также информационных сил. В рамках этого подхода НОАК сократила и реорганизовала 18 армий в 13 новых, а основной единицей сухопутных подразделений стала не дивизия, а бригада, с тем чтобы повысить гибкость и боевую эффективность.

Модернизация продолжается быстрыми темпами, и в ВМС КНР, считающихся крупнейшими в мире, насчитывается более 300 кораблей. Особый интерес для Пекина представляет увеличение численности морской пехоты НОАК с двух бригад и 10 тыс. военнослужащих до семи и 30 тыс. солдат к 2020 году. Такое стремление демонстрирует все большие амбиции и экспедиционный потенциал КНР.

Военно-воздушные силы НОАК «сокращают отрыв от ВВС США по целому спектру вооружений, постепенно лишая США их прежних технических преимуществ». Например, в надводных операциях своих бомбардировщиков ВВС НОАК, по некоторым оценкам, «получают опыт в критически важных морских регионах и с высокой долей вероятности готовятся наносить удары по объектам США и их союзников».

Помимо ВВС и ВМС, в докладе также подчеркивается все большая значимость стратегических сил поддержки, отвечающих за проведение операций в космосе, кибер‑ и информационном пространстве. Информационные операции будут играть все более важную роль, по мере того как НОАК будет в следующие десятилетия превращаться в глобальную силу.

Кроме того, что в НОАК сместили фокус внимания с сухопутных сил, военное руководство КНР также повышает потенциал проведения совместных операций. Для стратегов НОАК данный аспект крайне важен, поскольку именно от него зависит эффективность проведения современных боевых действий. Для достижения этой цели штаб-квартира НОАК была полностью перестроена для создания фундамента новой совместной командной системы (а также для усиления контроля Центральной военной комиссии за вооруженными силами).

Type 99A Китайский танк Type 99A

В докладе указываются три ключевые элемента этой реструктуризации. Во-первых, НОАК заменяет прежде использовавшуюся систему семи военных регионов на пять театров совместного командования. Учения НОАК, в том числе крупномасштабные и включающие в себя различные подразделения вооруженных сил КНР, имеют своей целью повысить эффективность командования этими театрами.

Во-вторых, для упрощения управлениями совместными группировками были созданы штаб-квартиры, а ракетные войска были преобразованы в отдельный вид войск наравне с сухопутными силами, ВМС и ВВС.

В-третьих, для осуществления централизованной и координированной информационной и логистической поддержки операций НОАК были созданы стратегические силы поддержки и совместные силы логистической поддержки.

Несмотря на значительные реформы, авторы доклада указывают и на критические важные проблемы, с которыми сталкивается НОАК в проецировании своей мощи и проведении совместных операций. Так, относительно малоразвитыми на сегодняшний день являются «доктрина, структура, процедуры, инфраструктура, платформы для проецирования, поддержки и снабжения сил за рубежом». Более того, для того чтобы эти реформы возымели должный эффект и можно было достигнуть поставленных целей, НОАК необходимо модернизировать и интегрировать значительное число оружейных и коммуникационных систем.

Размещение иностранных военно-морских баз, аэродромов, пунктов снабжения, разведки и др. ВМФ Китая

На этом фоне уместен вопрос, чем это чревато для региона. Прежде всего, отмечает автор, сказанное в докладе означает, что благодаря скорой модернизации НОАК сможет в значительной степени проецировать свою мощь за рубеж. В ближайшее время следует ожидать, что НОАК расширит свое региональное и глобальное присутствие, в том числе в Африке, Южной Азии, Индийском и Тихом океанах. Открытие первой военной базы КНР в Джибути свидетельствует об этой тенденции, указывая на грядущие инвестиции в иностранные базы и инфраструктуру.

Благодаря усилению своих вооруженных сил Пекин также сможет более эффективным образом обеспечить свои территориальные приобретения в Восточном и Южно-Китайском морях, а также не дать Тайваню сделать шаг к объявлению своей независимости де-юре. Решительная, а иногда и жесткая позиция Пекина по отношению к Южно-Китайскому морю свидетельствует о его готовности использовать свою все большую жесткую силу для продвижения своих национальных интересов.

Авторы доклада Пентагона также подчеркнули, что благодаря указанным шагам Пекина вмешательство США иих союзников в ситуацию в Южно-Китайском море, Тайване и на Корейском полуострове будет сопряжено с большими, чем прежде, издержками. В частности, ввиду модернизации неядерного ракетного потенциала и космических платформ появляется проблема эффективности и выживаемости сил и активов США и союзников в случае конфликта. Затем повышение интегрированного потенциала сдерживания по целому спектру областей лишь в еще большей степени поставит под вопрос искренность данных Вашингтоном своим союзникам в регионе гарантий безопасности.

Китайские искусственные острова в Южно-Китайском море

В целом, заключает автор, оценка Пентагона, данная быстрой военной модернизации и реформе армии КНР, свидетельствует о том, что процесс перехода относительной военной мощи на сторону Пекина не только продолжится, но и может ускориться. В связи с этим необходимо уделить самое пристальное внимание расширению регионального и международного присутствия НОАК по мере того, как она превращается в глобальную силу.