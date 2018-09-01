Константинопольский патриарх Варфоломей выступил на открытии заседания Священного синода. Отдельные тезисы его речи опубликованы на официальном сайте Украинской православной церкви Константинопольского патриархата в США. Выступление Варфоломея прозвучало спустя несколько дней после того, как он принимал в Стамбуле своего коллегу, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На сайте Русской православной церкви релиз об этом событии был озаглавлен так: «Состоялась братская встреча предстоятелей Константинопольской и Русской православных церквей». Но братья бывают разными — история Авеля и Каина тому пример.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Два патриарха не особо уточняли повестку диалога. Однако было понятно, что главный вопрос — украинский. Кто может быть опекуном украинского православия, готово ли оно отправиться в самостоятельное плавание или еще рано, как преодолеть его раскол и, наконец, какая Церковь или Церкви должны принимать основные решения. Фанар на всё это отвечает совершенно однозначно. «Как бы ни хотелось некоторым приукрасить ситуацию на Украине, история указывает на их ошибки и приводит неоспоримые аргументы, свидетельствующие о том, что возникновение сложностей и проблем на Украине не является ни недавним событием, ни чем-то, созданным Константинопольским патриархатом, — заявил Варфоломей. — Уже с начала XIV века, когда престол Киевской митрополии был перенесен без канонического разрешения Матери-Церкви в Москву, со стороны наших киевских братьев велись неустанные усилия по освобождению от церковного контроля московского центра. Поистине, неуступчивость Московского патриархата подчас способствовала многократным упразднениям и восстановлениям церковных епархий, неканоническим избраниям епископов, а также расколам, от которых до сих пор страдает благочестивый украинский народ».

Константинопольский патриарх указал на то, что, с точки зрения Фанара, «томос, провозглашающий Московский патриархат, не включал земли сегодняшней Киевской митрополии в юрисдикцию Москвы», равно как не было пересмотра прав Константинополя. При этом «неканоническое вмешательство Москвы время от времени в дела Киева» и отсутствие реакции на такое со стороны Константинопольского патриархата в былые годы «не оправдывают каких-либо церковных нарушений». Апеллируя ко дню сегодняшнему, ситуации с расколом украинского православия на три Церкви, две из которых являются непризнанными, Варфоломей заявляет: «В любом случае не может быть никаких сомнений, что усилия Русской церкви по решению этого вопроса провалились. Таким образом, поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, не способна решить проблему, Константинопольский патриархат взял на себя инициативу в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы «патриарха» Киевского Филарета о нашем рассмотрении его дела».

Patriarchia.ru Встреча Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных Церквей

Наконец, Фанар указывает и на то, что, по его мнению, «один только Константинопольский архиепископ имеет привилегию судить и разрешать конфликты епископов, духовенства и митрополитов других патриархатов». Намек многозначительный и с далеко идущими последствиями, поскольку из него всё же неясно, обладает ли Константинопольский патриархат исключительным правом единолично решать вопрос об автокефалии в отношении того или иного православного сообщества, желающего стать Церковью. Ряд патриархов ныне существующих Православных церквей, включая РПЦ, настаивают на том, что предоставление автокефалии может быть только соборным, делом консенсуса всего православного мира. Это важный нюанс для иерархии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, одного из инициаторов процесса создания Единой поместной православной церкви на Украине. Фанар может разыграть здесь ситуацию в свою пользу, «пойдя на уступки» Московскому патриархату в постановке барьеров перед УПЦ КП и украинских политиков, желающих видеть в роли ЕППЦ именно Киевский патриархат, с тем, чтобы «восстановить» Киевскую митрополию Константинопольского патриархата. Пусть она будет на первых порах немногочисленной и маловлиятельной. Фанару ничего не стоит со временем, дождавшись, когда проблема не желающего подчиняться ему 89-летнего патриарха Филарета, возглавляющего УПЦ КП, решится «естественным путем», дать старт экспансионистской политике в отношении украинских архиереев непризнанных Церквей, переманив их на свою сторону.

Что в ответ может предпринять Русская православная церковь? Трудно сказать. Некоторые наблюдатели считают, что в этой ситуации ей нужны союзники. И не обязательно только в православном мире. За встречей патриархов Кирилла и Варфоломея внимательно наблюдала Католическая церковь. Характеризуя двух предстоятелей, известный итальянский богослов Пьеро Кода, среди прочего, отмечал их хорошие контакты с папой Римским Франциском и вспоминал состоявшуюся 7 июля в Бари молитвенную встречу понтифика и ближневосточных патриархов. Насколько нам известно, Ватикан тогда рассчитывал, что в этот город приедет и московский патриарх, тем более, как подчеркивал американский католический портал Crux, что «в некотором смысле происходившее в Бари было его идеей». Учитывая, что на молитвенную встречу прибыл и константинопольский патриарх, папа Франциск вполне мог выступить в тот момент инициатором переговоров между Кириллом и Варфоломеем по украинскому вопросу. Однако, как известно, Московский патриархат отправил в Италию председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

Конечно, нельзя исключать того, что Русская православная церковь сможет сама и по-братски решить проблему украинского православия с Константинопольским патриархатом. Правда, уверенности в этом остается всё меньше и меньше.