Передача CI, где в гостях доктор-психотерапевт Марк Сандомирский, который рассказывает про то, как научиться любить жизнь и быть здоровым. За подробностями можно обращаться к книгам Марка. Несмотря на шумящую немного запись и трагикомическое запикивание запрещенных федеральными законами подробностей чужих судеб, один из самых глубоких и интересных (на мой взгляд) эфиров…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда