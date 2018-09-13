Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Саша Кругосветов
13 сентября 2018
Передача XCVII, где в гостях один из самых необычных отечественных детских (и взрослых) писателей — Саша Кругосветов, который может интересно рассказывать обо всём… На повестке дня идиш, перестройка и авторитетные бизнесмены, литературные стили, боевые искусства и попытка стать универсальным человеком… Короче говоря, долгий, но интересный разговор о трагикомедии отечественной истории и жажде творчества.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Саши Кругосветова
Саша Кругосветов