Передача XCVII, где в гостях один из самых необычных отечественных детских (и взрослых) писателей — Саша Кругосветов, который может интересно рассказывать обо всём… На повестке дня идиш, перестройка и авторитетные бизнесмены, литературные стили, боевые искусства и попытка стать универсальным человеком… Короче говоря, долгий, но интересный разговор о трагикомедии отечественной истории и жажде творчества.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда