Как устроены «молодёжные» комедии? Поговорим на примере этой, не худшей, но имеющие все типовые черты таковых. Разговор наш будет, возможно, не слишком интересен для тех, кому безразлично «сценарное» устройство кино. Хотя, возможно, напротив: вы сможете посмотреть на фильм новыми глазами. Чем это кино интересно? Прежде всего, как ни странно, тем, что это соразмерная себе комедия. Которая особо больше ни на что и не претендует. Комедия о простых и маленьких вещах, которые подчеркиваются историей вселенной и большим взрывом. Какой уж тут большой взрыв, когда речь идёт об оргазме. Всё меркнет на фоне любовной инициации героя. Маленькие радости. Без всяких горестей. В фильме есть одна смерть, да и то, как оказывается, мнимая.

Цитата из к/ф «Клуб «Школа"». Реж. Кайл Райдаут. 2017. Канада, США

Актёры здесь «комикуют», часто довольно талантливо, даже если и не очень смешно, то возникает интересная оптика взгляда на жизнь. Всё чуть-чуть фарс. Местами это граничит с сатирой и черным юмором. При этом всё-таки хотя тематически темы для вышучивания типовые для молодежных комедий: секс, девственность, гомосескуализм, мастурбация, родители, взросление, политкорректность и так далее… Но в фильме все решено довольно целомудренно, по нынешним меркам. Что касается хорошо прописанного сюжета. Дальше следует спойлер, так что вам стоит относиться к такому кино как к классической опере, чтобы не потерять интерес, когда знаешь либретто. Так вот, жил был обычный «школьник-ботаник» (разумеется, все персонажи должны быть типовые), которые мечтал быть астрономом и учиться у Хокинга (создатели идут по самому простому пути, беря то, что уже находится в массовой культуре, покойный Хокинг был героем многим фильмов и сериалов), и вот этот ботаник живёт с матерью… Здесь стоит заметить, что это существенные культурные отличия. На западе, особенно в Америке (США, Канада), жить с мамой для подростка и молодого человека — это верх униженности и оскорблённости. По крайней мере, зачастую. Тема «эмансипации», освобождения от «надзора родителей» оказывается одной из ключевых, разумеется, это почти синонимично собственной регулярной половой жизни… И учился он дома. И никогда не был в школьном коллективе… Как вдруг…

Цитата из к/ф «Клуб «Школа"». Реж. Кайл Райдаут. 2017. Канада, США

Итак, перед нами «комедия взросления». Есть взращённый на домашнем воспитании «гений», мать, которая его очень любит и опекает. Сама по себе довольно тонкая сатира на все «раннее развитие» и прочее. И вдруг он решает добровольно отправиться в школу, поскольку на экзамене влюбляется в одноногую девушку. Звучит несколько нарочито. И, разумеется, таковым и является, но создатели фильма пытаются применить весь свой талант, чтобы «оправдать» сценарные ходы. Иногда это и правда сделано с толикой таланта, например, когда обсуждается вопрос курения марихуаны в присутствии бабушки, которой якобы она и была выписана… И так далее. Речь идёт о канадском обществе. Сложно сказать, в чём это проявляется, кроме того, что Кэмбридж является пределом мечтаний. Канада всё-таки бывшая колония Англии. Какая мораль в этом обществе? Какая религия? Ради чего живут и умирают люди? За что борются? Как они устроены? О чём они плачут? Что их мучает? Все эти вопросы как бы несущественны в данном случае. Перед нами нарочито упрощённый мир, где есть «ботаник», «хулиган», «одноногая красавица», «мексиканка», «директор школы», «чёрнокожий парень с хорошей душой». Большую часть сценарных ходов так или иначе можно найти в других фильмах. Например, даже ход с «мнимой смертью» фигурировал в другой молодёжной комедии, «Субмарина», а уж финальные кадры с «отлётом в другой город» так и вообще почти во всех фильмах, где поступают в университет и новую жизнь… Что ещё можно заметить про этот фильм?

Цитата из к/ф «Клуб «Школа"». Реж. Кайл Райдаут. 2017. Канада, США

Многие особенности такого кино уже стали типовыми. Например, «хипстерская музыка», как бы лёгкая и альтернативная, ни к чему не обязывающая, в меру «хитовая», в меру «андеграундная», или обязательное использование «смс» (ибо современные подростки привыкли к общению через текст), в данном случае мы видим сообщения на экране. Однако перед нами «комедия положений», где довольно много придумано интересно. Даже подмена телефона для этих самых смс. Уже оригинальный относительно ход.

Центральная история героя — «освобождение от матери» (при одновременной любви к ней, трогательная и грустная история, которая в реальности становится поводом для многих трагедий, а здесь сделана комедийно и легко) и борьба за «обьект любви». Как и положено в «романтических комедиях», обязательно что-то должно препятствовать счастью героя с объектом любви. В данном случае вначале нужно попасть в школу, потом бороться с соперником, а потом и вовсе понять, что влюблён в другую девушку. Такова жизнь. Стоит заметить, что фильм этот и правда даёт возможность задуматься о чём-то. О том, ради чего мы живём, учимся, как мы добиваемся любви и что такое общество с его требованиями. Зачем быть умным. Как бороться за право на уважение. Ведь «школа» во многом модель общества. А уж для «непризнанных гениев» и «доморощенных вундеркиндов» и вовсе хороший повод задуматься о том не стоит ли быть проще и учиться играть в бадминтон…

Цитата из к/ф «Клуб «Школа"». Реж. Кайл Райдаут. 2017. Канада, США

Конечно, это неправдивое кино. Это игра. Это жизнь «лайт», намеренно облегчённая версия существования. Даже по канадским меркам. Но ведь для этого комедии и придуманы, чтобы провести полтора часа, смеясь и улыбаясь или иронически кривясь, но чуть смиряясь с существованием, которое зачастую кажется невыносимым вне стен кинотеатра. И совсем не смешным. Особенно для подростков и студентов. Но, к счастью, у них есть любовь. А у вас? Вы хоть раз курили марихуану со своей бабушкой? Вот именно.