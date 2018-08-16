Если вы думаете, что сотрудники специальных служб везде в мире занимаются только проводками денег и переделом собственности или арестом за публикации в социальных сетях, то вы глубоко заблуждаетесь… Настоящие суперагенты денно и нощно спасают мир! В горах, на вертолётах, где придётся…

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай Разговор

Вот уже с середины прошлого века длится эта бесконечная сага-франшиза. Вначале сериал, потом другой сериал, наконец, «кино». Видит бог специальных служб, я мечтал бы разбираться во всех этих творческих продуктах, но как-то не сложилось. Посмотрел только один фильм серии. О нём и поговорим. Конечно, первая реакция «просвещённого зрителя», что это глубоко омерзительно. Эстетически, этически, человечески. Но обратимся к смирению гордыни. И попытаемся понять: почему же миллионы людей оставляют миллионы долларов, чтобы это смотреть. Секретов не так уж много. Прежде всего, «звезда», когда есть актёр, гениально усреднённый, великолепно понятный, то что остаётся делать, кроме как полюбить его… Актёр должен быть идеально нейтральным: его реакции, мысли, внешность, всё должно быть как у «парня из соседней двери». Зачем? Как раз для того, чтобы миллионы парней из соседних дверей позже смогли увидеть в нём себя. Спроецировать себя на экран, себя «идеального», конечно. С хорошей причёской и костюмом. И стильным гримом скупых шрамов после падения со скалы. Ну и миллионы девушек должны увидеть свой идеал «мужчины». Прямо как из «тиндера».

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай Атака

Что ещё? Конечно, зрелищность. Особенно когда это делается для какого-нибудь особого кинотеатра, особого звука, особого эффекта присутствия. Именно этим (как бы это ни было смешно) объясняется «режиссёрское» решение многих сцен. Вы думаете, что прыгать на парашюте через грозу с кипящими молниями было бы обязательно? Или устраивать дуэли на падающих вертолётах? Вероятно, нет, но как эффектно это смотрится!!! Право слово. Пиршество идиотского зрелища. И где-то здесь вообще коренится главная особенность такого кино. Всё должно быть слишком. Если это драка, то это драка-драка-драка, хотя профессионалы убивают в реальности на удивление быстро и скучно, а не как в «боевиках». Если это погоня, то погоня-погоня-погоня. С искрами, музыкой, поворотами… Если это секретное цифровое устройство, то по нему обязательно должны бегать крупные зеленые цифры и стрелки. Всё остальное вы уже видели… Драки в сортирах, таинственные переглядывания, загадочных террористов, темнокожих положительных персонажей второго плана. Иногда это совсем уже скатывается на уровень жёлтых детективов о Пинкертоне (хотя я не читал ни одного, возможно, это клевета на блистательного сыщика), когда нужно обезвредить бомбу в последнюю секунду, например… Или ненароком и мельком умело убить трех обидчиков женщины-полицейского, чтобы показать своё благородство. Постепенно как-то начинаешь запутываться во всём этом мире тройных агентов, допросов (интересно, что по сюжету спецслужбы не могут взломать телефон плохого парня-учёного и разыгрывают целый спектакль с плохим и хорошим полицейским и инсценировкой ядерных взрывов по телевизору, чтобы бедолага сказал пароль от телефона). Как к этому относиться всему? С легкой усталостью зрителя? С завистью? Интересно, что мифология «супергероя» даже переходит на актёра. Ходят слухи, что актёр сам делает все трюки без страховки, прекрасно стреляет и убивает только плохих, служит, вероятно, в секретных службах, а в качестве хобби снимается в кино. Что это всё такое? Ирония? Какая-то тонкая игра с «быдловатым» зрителем, чтобы сказать что? Есть ли в фильме какая-то «великая мысль»? Кажется, есть, в конца она даже высказывается прямым текстом, чтобы не сильно ошибиться. «Жизнь одного человека для настоявшего агента не менее важна, чем жизнь миллионов». Вот так-то. У настоящего суперагента должно быть что-то чистое, что-то холодное, что-то горячее. И, разумеется, спокойная уверенность победителя. Удачника. Человека судьбы. Не как вы, короче говоря.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай

Конечно, если принять правила игры, то перед нами прекрасное кино. С великолепными съёмками (обязательно в культовых и узнаваемых, «брендовых» местах), великолепными актёрами, пусть они больше похожи на очень высокооплачиваемых манекенщиков и моделей с подиума, с прекрасной остросюжетной историей, которая просто обязана вас удивлять и развлекать, ибо так она придумана… Однако что-то в этом всём есть глубоко печальное. То ли как человеку «русской культуры», то ли как любителю «авторского кино», мне всё время чего-то не хватает в столь совершенном продукте. Может быть, какого-то несовершенства. Может быть, какой-то глубины. А может быть, просто я не достиг того уровня, чтобы воспринимать это кино. Я общался с людьми из спецслужб крайне редко. Мой дедушка служил в 9-м управлении, кого-то я встречал случайно «по жизни». И моё общее ощущение всегда было таково, что это люди со «вторым дном». Может быть, конечно, все люди такие. Но в случае разведчиков и контрразведчиков, и прочих служителей плащей и кинжалов — это чуть заметней. Что-то есть тонкое и сломанное внутри. Как бы это ни было изящно снаружи. Надлом всё-таки есть. Хотя бы в собственной «особости», «избранности», не только в корочках удостоверений, но и вообще. Во всяком случае никакого дешёвого пафоса «гуманизма», как в этом фильме, и близко нет в реальности. А в этом кино ничего не сломано. Всё правильно и просто. Хотя формально здесь есть и «бывшие жёны», и «ревность», и работа и личная жизнь часто смешиваются с разных сторон. И вроде бы попытка разговора о «терроризме» и «общественном строе». Но это сделано на закваске из жёлтой пресссы и в сущности ей же и является, вечным комиксом, где можно мечтать о «красивой жизни», «мужестве», настоящих чувствах, благородных людях и «спасении мира». Грандиозная пошлость на широком экране.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай Прицел

Если чему-то можно учиться в таком кино, то, конечно, не умению драться или бегать по крышам, или обезвреживать бомбы. А умению создателей фильма вешать лапшу на уши красивыми и ритмичными порциями, аккуратно и красиво закручивая её на каждом ухе, как трубочку наушника для секретной связи. Как сделать всю эту ерунду прекрасной, «патриотичной» (причём не важно, для кого именно), умеренно «сексуальной» и безмерно приключенческой. Если вы будете записывать каждую сцену (по ходу просмотра) с точки зрения «аттракциона», который удерживает ваше внимание, то вы откроете для себя высокий профессионализм создателей фильмов такого рода. Я было начал, но слишком увлёкся сюжетом. Сейчас, подождите, он должен перерезать проводок… Уф. Мир опять спасён. Можно идти в супермаркет.

А настоящие герои пусть умирают без фильмов о них. Такая уж у них работа.