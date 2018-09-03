



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 27 августа — 2 сентября 2018 года стали: папа Франциск встретился с группой предпринимателей; епископские конференции разных стран выразили понтифику поддержку; Католическая церковь с интересом следила за встречей патриархов Кирилла и Варфоломея; дадут ли автокефалию УПЦ МП; как Узбекистан стал перекрестком культур и религий; ситуация в Идлибе вызывает тревогу и другое.

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с группой предпринимателей, присоединившихся к молитве о защите Божьего творения, передает Vatican News (Ватикан). В обращении к гостям понтифик привел в качестве примера для подражания святого Франциска Ассизского — ревностного поборника целостной экологии и великий образец заботы о слабых. Для этого святого каждая встреча с людьми и с миром становилась встречей с Творцом, подчеркнул папа: «Из его веры в Бога проистекала миссия справедливости, мира и уважения к творению. Каждый из нас несет ответственность за других и за будущее нашей планеты. Подобным образом экономика должна служить человеку, а не эксплуатировать его и не расхищать его ресурсы». Сегодня, отметил Франциск, мы призваны использовать новые возможности технологии для эффективного и мудрого использования природных ресурсов, а также помогать бедным странам встать на путь устойчивого и целостного развития. В конце обращения, благословив предпринимателей, понтифик выразил надежду, что наши современники признают себя чадами Небесного Творца и помогут всем жителям планеты получить доступ к драгоценным ресурсам земли.

Епископские конференции разных стран выразили папе Франциску поддержку после публикации документа архиепископа Карло Марии Вигано, бывшего нунция в США, который обвиняет понтифика и других иерархов в укрывательстве преступлений кардинала ТеодораМакКаррика. Отставку этого кардинала папа принял в июле после официального заключения Нью-Йоркской епархии о виновности МакКаррика в злоупотреблении несовершеннолетним. Ранее Франциск распорядился о прекращении его публичного служения. Епископат Перу в письме солидарности с папой подчеркивает «братскую епископскую поддержку в трезвом, мужественном и твердом управлении ладьей Христовой». Эта поддержка особенно необходима «перед лицом намерений дестабилизировать Церковь и ее служение». Совет епископских конференций Латинской Америки в своем послании благодарит понтифика за «самоотверженное служение Церкви» и обещает «верность, близость и сотрудничество, дабы истина воссияла над всяким грехом». Епископы Парагвая также выражают признательность Франциска за то, что он «с большим смирением и твердостью» продолжил дело борьбы со злоупотреблениями, начатой его предшественниками. «Вы не в одиночестве», — гласит послание от Конференции католического епископата Испании. «В эти нелегкие дни мы выражаем папе нашу братскую любовь, в то время как открытая рана злоупотреблений требует от нас твердости и решимости в поиске правды и справедливости», — пишет председатель епископской конференции США кардинал Дэниел ДиНардо. Он просит Епископа Рима предоставить ему аудиенцию, чтобы обсудить план американских епископов, который содержит «более детальные предложения» для того, чтобы упростить порядок обращений по поводу злоупотреблений и ненадлежащего поведения епископов.

Wonderlane Папа благословляет епископа. Скульптура

Папа Франциск остается спокойным, несмотря на обвинения со стороны бывшего нунция в США, отметил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Он признался, что документ архиепископа Вигано, который обвинил Франциска в том, что тот с 2013 года знал о злоупотреблениях кардинала МакКарика, вызвал у понтифика «большую боль». Паролин выразил надежду на то, что «все будут работать над поиском правды и справедливости, чтобы именно это было ориентиром, а не другие вещи». Госсекретарь не стал комментировать отдельные обвинения, в том числе против него самого. Он повторил слова папы, сказанные журналистам во время пресс-конференции во время перелета из Дублина в Рим: «Этот документ (открытое письмо Вигано — ИА REGNUM ) говорит сам за себя». По словам кардинала, папа «имеет способность сохранять очень спокойное отношение к этому вопросу». Комментируя предположение, что визит Франциска Римского в Ирландию был «сложным», по причине злоупотреблений, имевших место в истории Церкви в этой стране, Паролин отметил, что особых трудностей не было. Внимание прессы к проблеме злоупотреблений он назвал «нормальной и естественной» — после того, что случилось. «Я думаю, что папа занял очень четкую и серьезную позицию по этому вопросу. Я лично не заметил никаких трудностей во время этого визита», — сказал ближайший сотрудник понтифика.

Католическая церковь с интересом следила за подготовкой и встречей двух патриархов в Стамбуле — Московского и всея Руси Кирилла и Константинопольского Варфоломея, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Своими мыслями с изданием поделился известный итальянский богослов и член Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православными церквями монсеньор Пьеро Кода. По его мнению, встреча свидетельствует о стремлении к общению между Константинопольским патриархатом, который традиционно признан моральным авторитетом среди всех Православных церквей, и Московского патриархата, который пользуется значительным весом в православном мире в силу своего статуса и геополитической роли, которую Россия играет на «международной шахматной доске». И это несмотря на различия в позициях двух патриархатов, которые ясно проявились в июне 2016 года, когда Московский патриархат решил не участвовать во Всеправославном совещании на Крите, первом в истории под председательством константинопольского патриарха Варфоломея. Кода подчеркнул, что два предстоятеля являются «выдающимися личностями» с «непревзойденным церковным опытом». Хорошо известно созвучие Варфоломея с папой Франциском, что касается Кирилла, то при его руководстве Русской православной церковью поддерживались хорошие дипломатические отношения с Католической церковью и даже продвигались вперед — достаточно просто вспомнить историческую встречу предстоятеля Русской православной церкви с папой Римским Франциском в международном аэропорту Гаваны в феврале 2016 года. Но есть и трудности в диалоге между двумя патриархатами. С одной стороны, история создания РПЦ, «дочери Константинополя», которая постепенно познала путь своего собственного развития, тогда как крах Византийской империи и рождение Османской уготовил другую судьбу Константинопольскому патриархату. С другой стороны, сегодня хватает споров, в значительной степени связанных с проблемами, которые появились в православном мире в тех странах, которые обрели независимость после распада Советского Союза.

Patriarchia.ru Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Константинопольский Варфоломей

Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудили украинский вопрос, пишет Vatican insider (Турин, Италия). На Украине, бывшей советской республике, церковные круги и вся националистическая политическая среда годами настаивали на том, чтобы Константинопольский патриархат канонически поддержал создание национальной Православной церкви, полностью независимой от Московского патриархата. Сценарий, который Русская православная церковь до настоящего времени отказывается рассматривать. Встреча в Фанаре была представлена как «ключевой шаг» в попытках представить будущее развитие вопроса. Импровизированные заявления участников диалога свидетельствуют о том, что саммит проходил в формально теплой атмосфере, но без излишней теплоты (российская делегация даже не осталась на обед), и что не было согласовано окончательное решение по распутыванию украинского узла, это оставляет открытым варианты развития событий (и, следовательно, возможность компромиссов). Некоторые аналитики видят встречу в Фанаре как начало переговоров, которые в среднесрочной перспективе будут направлены на поиск решений на местах с учетом пожеланий РПЦ (например, возможность сохранения канонических структур, гарантирующих непосредственную юрисдикцию Московского патриархата для тех миллионов православных жителей Украины, которые не желают отделяться от Церкви). «Украинская папка» продолжит в ближайшее время подпитывать напряженность в отношениях между Православными церквами с учетом как давления, так и вмешательства политического и церковного аппарата, заинтересованного в игре. Предложение использовать подлинно церковные критерии остается единственным шансом найти разумный выход для верующих христиан. Канонисты Константинопольского патриархата верят в силу богословских, исторических и юридических аргументов, свидетельствующих о полной легитимности забот патриарха Варфоломея о расколе украинского православия, в том числе его внимания к просьбам признать автокефалию Украинской православной церкви от Московского патриархата. Однако число предстоятелей и представителей Православных церквей, которые выступают против какого-либо решения по «украинской папке» Фанаром в одностороннем порядке без согласия Московского патриархата, растет. На политическом фронте в последние недели наблюдаются все более явные признаки недовольства со стороны украинских националистических кругов возможными колебаниями Константинопольского патриархата в отношении «проекта» автокефалии для Украины. Этот проект фактически стал одним из весомых аргументов, который президент Петр Порошенко хочет использовать ради победы на президентских выборах в 2019 году. Тот факт, что автокефалия еще не получена, подпитывает нервозность комментаторов, связанных с нынешней украинской властью. Некоторые из них стали отмечаться возмущенными статьями и комментариями и в адрес Варфоломея, обвиняемого в подрыве «автокефального проекта», ввиду его решения расширить консультации по украинскому вопросу со всеми Православными церквами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Встреча константинопольского патриарха Варфоломея с московским патриархом Кириллом завершилась в Стамбуле без какого-либо ощутимого результата, считает AsiaNews (Рим, Италия). После переговоров глав Церквей украинские СМИ спекулировали на теме, будто бы Варфоломей поставил Кирилла перед свершившимся фактом, сообщив ему о намерении Константинополя предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Относительная краткость встречи могла бы подтвердить тезис о том, что обсуждать было особо нечего, но позитивные высказывания патриарха Московского также говорят о возможном удовлетворении модальностями решения. Если новая автономная юрисдикция была бы возложена на возглавляющего Украинскую православную церковь Московского патриархата митрополита Онуфрия (Березовского), лояльность которого к московской «сестринской Церкви» никогда не ставилась под сомнение, и без обязательного возведения его в сан патриарха, Кирилл все равно мог бы претендовать на «отцовство» новой поместной Церкви. Это могло бы означать окончательное ниспровержение несокрушимого противника, неканонического предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета (Денисенко). По информации украинских СМИ, окончательное решение будет принято в октябре Синодом епископов Константинопольского патриархата.

Во время проповеди в Уневском монастыре глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук обратил внимание присутствующих на то, что сегодня в центре внимания украинского общества находится вопрос о роли украинской Церкви в строительстве справедливого и свободного государства, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Говоря о роли Церкви в обществе, архиепископ отметил, что Церковь Христова, которая готовит своих детей к жизни вечной, всегда по своей природе является государствообразующей. Почему? Потому что закладывает фундамент справедливого общества, которое шагает по земле, вглядываясь в вечность. Напоминая всем детям этого государства, что мы на земле путешественники, а небесного ищем. Поэтому Церковь никогда не может и не должна быть Церковью государственной, иначе она становится узником земных, политических проектов, намерений, а порой и борьбы.

(сс) Longin Wawrynkiewicz Святослав Шевчук

«История распорядилась таким образом, что узбекская земля стала перекрестком культур и религий, — рассказал в интервью Vatican News (Ватикан) апостольский администратор Узбекистана Ежи Мацулевич. — Великий шелковый путь глубоко обозначил характерные черты этой земли: путешественники по дороге из Европы в Китай часто останавливались здесь. Но сосуществование культур и религий восходит к более ранним временам: в Бухаре есть синагога, которой не менее шести веков, а, по мнению местной иудейской общины, евреи пришли сюда около двух тысяч лет назад. В VIII веке нашей эры на эту землю прибыли мусульмане, до XIII века здесь проживала крупная община несторианских христиан. Более того, советское государство поощряло прибытие и смешение различных национальностей. Нередко поляки — узники сибирских ГУЛАГ — после освобождения переезжали в Узбекистан из-за здешнего благоприятного климата и присутствия многочисленных земляков». Сегодня в азиатской стране живут представители 80 национальностей: многие из них собираются в своих культурных центрах, с которыми католическая община поддерживает постоянные связи. По этому поводу монсеньор отметил: «Речь идет об организациях, главным образом в Ташкенте и Фергане, которые занимаются сохранением наследия и традиций стран происхождения. Мы в хороших отношениях со многими из них, например, немецкими, русскими и татарскими культурными центрами. Часто мы собираемся вместе, чтобы отметить главные праздники или пообщаться по другим поводам. Например, в начале лета члены татарского культурного центра проводили одного из наших ферганских монахов накануне его поездки в отпуск концертом традиционной музыки». Климат диалога способствует развитию отношений между различными религиями, подчеркнул апостольский администратор: «Вместе с православными, армянскими и иудейскими лидерами я каждый год участвую, как представитель Католической церкви в Узбекистане, в празднествах на завершения Рамадана, которые организуют мусульманские власти. Кроме того, у нас очень близкие отношения с христианами других конфессий. Например, несколько месяцев назад в Фергане мы принимали участие в молитвенном бдении общины пятидесятников вместе с другими тремя или четырьмя общинами протестантской Церкви».

Bobyrr Храм Преподобного Сергия Радонежского. Фергана

Существует напряженность и беспокойство по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб, место анонсированного совместного наступления правительственных сил с иранскими и российскими силами, передает L'Osservatore Romano (Ватикан). В течение многих дней Дамаск и его союзники готовятся запустить крупномасштабные наземные и воздушные операции против повстанцев, которые, по данным сирийского правительства, забаррикадировались в регионе вместе с боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чтобы избежать эскалации насилия в отношении гражданских лиц, между Турцией, Ираном и Россией продолжаются переговоры. Анкара проводит «совместную работу с русскими и иранцами в Идлибе, чтобы избежать очередной катастрофы, подобной Алеппо», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция пытается предотвратить нападение на Идлиб, что стало бы катастрофой», — добавил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Глава МИД России Сергей Лавров заверил, что ведутся переговоры о создании гуманитарных коридоров в регионе. На пресс-конференции в Сочи Лавров сказал, что Дамаск и Москва «работают над минимизацией рисков для гражданских лиц в районе деэскалации Идлиб», отметив, что массированной атаки в этом районе можно было бы избежать. Дамаск, добавил глава российской дипломатии, имеет право «ликвидировать» террористов, которые находятся в Идлибе. Лавров пояснил, что министерства обороны России и США контактируют в режиме реального времени по Сирии. Государственный секретарь США Майк Помпео тем временем выражает озабоченность, заявляя, что «неизбежное наступление сирийского режима на Идлиб представляет собой эскалацию уже и так опасного конфликта». В этом районе, как подчеркивает ООН, осталось около трех миллионов гражданских лиц, Организация опасается новой «гуманитарной катастрофы».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

7 сентября в иранском Тебризе должен пройти третий саммит по Сирии между президентами Ирана Хасаном Рухани, России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Общественное мнение в Сирии «приветствует» эти попытки ряда стран «достичь долговременного решения конфликта», пытаясь ослабить напряженность вместо того, чтобы «разжигать новое насилие», комментируют предстоящий саммит трех президентов апостольский викарий для католиков латинского обряда в Алеппо епископ Жорж Абу Хазен. Наше желание, подчеркивает прелат, заключается в том, чтобы эти встречи «не только устранили угрозы», но и помогли достичь «общего мирного соглашения». В Сирии, по словам монсеньора, есть широко распространенное ожидание того, что прекращение конфликта может быть достигнуто благодаря дипломатическим и военным усилиям региональных сил (и России), а не США, Великобританией и Францией, которые, похоже, продолжают реализовывать проекты дестабилизации. Аналитики и эксперты, отмечает издание, согласны с тем, что Россия, Турция и Иран в настоящее время являются реальными действующими лицами сирийского конфликта: Москва, по сути, имеет существенный контроль над небом в Сирии, в то время как Иран присутствует на местах, благодаря своим ополченцам и иностранным бойцам. Эрдоган, близкий к противникам президента Башара Асада и вдохновитель кампании против курдов, увеличил свое влияние, завоевав часть сирийской территории. В центре переговоров — ситуация в Идлибе на севере Сирии, последней мятежной провинции и джихадистской цитадели в стране. Асад готов начать военную кампанию по восстановлению контроля над провинцией. «В Идлибе царит атмосфера страха», — подчеркивает викарий Алеппо, и «мы не знаем, чем все это закончится. На земле не только сирийские борцы, но и иностранные отряды, и те, кто не хочет политики примирения или мирных соглашений». Общая надежда, заключает епископ Хазен, связана с тем, что будет соглашение по Идлибу и стране в целом. В этом смысле «роль Анкары и ее сила убеждения повстанческих группировок, близких к ней, станут фундаментальными». С другой стороны, отмечает монсеньор, «мы не знаем, что делать с угрозами со стороны США, Франции и Великобритании, потому что они рискуют спровоцировать только новое насилие, и это пугает».

Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.