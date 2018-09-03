Российские власти под надуманными предлогами противодействуют предложениям общественности восстановить историческую справедливость и отмечать в нашей стране, как и в других странах — США, КНР, Великобритании, КНДР, Республике Корея, Вьетнаме, Монголии, Нидерландах, Австралии, Бельгии и других — День Победы над Японией. В 90-е годы по воле ельцинского правительства эта дата была вычеркнута из реестра Дней воинской славы России. Обратимся к беспристрастному освещению проблемы авторами Википедии. Читаем:

СССР

«Праздник победы над Японией (третье сентября) — праздничный нерабочий день в СССР, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией» в честь победы СССР в советско-японской войне 1945 года. Нерабочим оставался только два года — в 1945 и 1946 годах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 года «Об изменении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года» этот праздничный день стал рабочим. Формально Указ 1945 года не был отменён, но в СССР больше не отмечали этот праздник сколько-нибудь сопоставимыми торжествами с Днём Победы над Германией.

Китайское население приветствует советских танкистов, вступивших в город. Дальний. 13 сентября 1945 г

В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. В списке Дней воинской славы России памятной даты в честь победы над Японией также нет, несмотря на то, что в Госдуму России неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в список дней воинской славы. 31 октября 2017 года ветераны войны вновь предложили вернуть праздничный день».

Отметим, что Открытое обращение к президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину с предложением выполнять Указ от 2 сентября 1945 г. подписали не только ветераны, но и видные общественные и политические деятели, депутаты, ученые, деятели культуры, журналисты. На днях от имени партии «Справедливая Россия» к данному предложению присоединился ее председатель и глава фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов. О намерении российских коммунистов добиваться восстановления празднования 3 сентября — Дня Победы над Японией — заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

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Обращение И. В. Сталина к народу 2 сентября 1945 года

Товарищи!

Соотечественники и соотечественницы!

Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны. Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам — Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет к Японии. Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать, тем самым, выгодное положение для своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки в Перл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на востоке все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам Советской Камчатки и Советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний Восток. Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, — вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила советский Дальний Восток. Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от России. Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918−22 годов, и японские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире! Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией! Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть здравствует и процветает наша Родина!

3 сентября 1945 года

Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 3 сентября 1945 года №373 2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора — японского империализма — победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны против Японии. В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской Флот! 3 сентября 1945 года. № 373

Вернуть нашу Победу на Дальнем Востоке!

Открытое обращение Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Хотим привлечь Ваше внимание к факту прямого неисполнения законодательства Российской Федерации, проявляемое в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией.

Более того, помимо отказа от праздника, различными законодательными новациями осуществлено размывание этого, по сути, второго нашего Дня Победы безликими «памятными датами»: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и «3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом».

Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника Победы над милитаристской Японией.

Советские бойцы водружают флаг над зданием вокзала. Харбин 1945 г

Налицо прямое игнорирование и ревизия действующего законодательства, поскольку не исполняется то, что Российская Федерация как правопреемник и государство—продолжатель СССР обязана неукоснительно исполнять: законодательный акт высшей силы — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией».

Его попросту «забыли», постаравшись вычеркнуть из истории и народной памяти, заместив важным, но не имеющим к нему никакого отношения «Днём солидарности в борьбе с терроризмом».

Также, по сути, извращается логика и смысл Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995, так как согласно ему «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» — который у нас отчего-то стали выдавать за замену праздника Победы над Японией — является всего лишь «достойной быть увековеченной в народной памяти» Памятной датой, а не символом «героизма, мужества воинов России, мощи и славы русского оружия» — Днем воинской славы.

Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?

В действительности же, вклад СССР/России в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. Однако День Победы над Японией отмечается в Китае, Монголии, обеих Кореях, Нидерландах и, наконец, в США и Великобритании, а в России — нет. В США и Великобритании День Победы над Японией так прямо и называется: VictoryoverJapanDay или V-J Day.

Как признают и видные западные историки, и политики, окончание Второй мировой войны просто не могло бы состояться в сентябре 1945 года без нашей победы над Японией.

Об этом со всей определенностью заявил Генералиссимус И. В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны».

Иосиф Сталин

Вне всякого сомнения, 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ.

Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа.

Во-вторых, признание 3 сентября Днём всенародного торжества — праздником Победы над Японией, никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР/России в победе во Второй мировой войне, восстановить День Победы над Японией и начать широко его праздновать.

Следует помнить и о том, что победа над Японией имела всенародный смысл — поскольку поражение русских войск в период Японско-русской войны 1904−1905 гг. и захват южной части Сахалина — а в годы японской интервенции 1918−1922 гг. также северного Сахалина — оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Южный Сахалин и Курильские острова будут возвращены нашей стране и они будут служить не средством отрыва России от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи нашей страны с океаном и базой обороны нашей страны от возможной любой агрессии.

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Считаем, что сознательное замалчивание и, по существу, неправомерная отмена Дня Победы над Японией требуют тщательного расследования, а дата 3 сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией.

Уважаемый Владимир Владимирович, направляем это обращение с надеждой на Ваше положительное решение как Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции Российской Федерации.

[многочисленные подписи]