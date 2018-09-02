Готовясь к очередной 22-й встрече с российским президентом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал интервью японской газете «Санкэй симбун». Во время интервью японский лидер в который уже раз произнес стандартную фразу-клише о своем желании «провести с господином Путиным обстоятельную дискуссию, разрешить вопрос о принадлежности четырех островов северных территорий (так в Японии произвольно именуют принадлежащие России острова южной части Курильской гряды — А.К.) и заключить мирный договор». Конечно же, под разрешением «проблемы северных территорий» господин Абэ имеет в виду согласие президента РФ Владимира Путина «отдать» Японии издавна, еще со второй половины XVIII века, принадлежавшие Российской империи острова.

Япония

История перехода островов, что называется, «из рук в руки» известна. Известно и то, что окончательная точка о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи была поставлена 2 сентября 1945 года, когда Япония безоговорочно капитулировала во Второй мировой войне на основе Потсдамской декларации союзных держав, которой, кроме всего прочего, определялось, что территория побежденного государства будет ограничена островами метрополии. В соответствии с Ялтинским соглашением выведенные из состава Японии южная половина Сахалина и все Курильские острова вплоть до острова Хоккайдо возвращались в состав России, тогда СССР. Это вытекало из условий Потсдамской декларации, Акта о капитуляции Японии, подписанного японским правительством Сан-Францисского мирного договора, Устава ООН, Совместной советско-японской декларации 1956 года и других, менее значимых документов.

Всё это дает право правительству РФ отвергать необоснованные притязания японского правительства на являющиеся по Конституции РФ составной частью Российской Федерации земли, заявлять о том, что российский суверенитет над всеми Курильскими островами сомнению не подлежит.

К сожалению, среди российских средств массовой информации есть такие, сотрудники которых, похоже, не достаточно хорошо понимают существо японо-российских противоречий по так называемому «территориальному вопросу», а потому, желая того или нет, вводят наш народ в заблуждение. Ничего, кроме удивления, не могут вызвать, например, «сенсационные» сообщения некоторых дальневосточных СМИ о том, что «мирный договор России и Японии планируется подписать на полях ВЭФ-2018».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Внимательно следя за ходом переговоров по вопросу заключения мирного договора, могу ответственно заявить, что ничего подобного на ВЭФ-2018 произойти не может. О причинах «неразрешимости территориального вопроса» с Японией ИА REGNUM пишет регулярно. Потому не будем вновь детально анализировать позиции сторон. Отметим только, что, как было вновь подтверждено премьер-министром Японии, его правительство, не соглашаясь ни на какие компромиссы, жестко требует фактически капитуляции России, кардинального пересмотра итогов войны в пользу поверженной в войне Японии. Это, в свою очередь, заставляет российское руководство, одно время склонявшееся к поиску «взаимоприемлемого компромисса», занимать более твердые, чем ранее, позиции в отношении, прямо скажем, реваншистских требований Токио.

Какие-либо, даже на чей-то взгляд незначительные, уступки российской территории в пользу Японии, состоящей в тесном военном союзе с занимающими всё более враждебные позиции в отношении нашей страны США, просто невозможны. Ибо «уступленные» острова с большой степенью вероятности при дальнейшем обострении противостояния будут превращены в нацеленные против нашей страны и ее вооруженных сил военные форпосты. «Оптимистам» же и легковерным напомним, как горбачевское руководство предательски сдавало позиции СССР в Восточной Европе, наивно полагаясь на «клятвенные заверения» США не распространять НАТО на восток. В должной степени оценивая высокий уровень японских аналитических центров, не могу допустить мысли, что кто-то из серьезных политиков этой страны, не считая, конечно, самозваных «специалистов по России» из числа обанкротившихся политиканов, не понимает бесперспективность в этой ситуации даже постановки перед президентом РФ и верховным главнокомандующим Вооруженными силами России вопроса о сдаче другому государству части российской территории.

Думаю, в дни празднования 73-й годовщины разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны эти заметки тем более уместны.