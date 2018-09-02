НАТО создает новый центр в Турции

Анкаре предлагают размен

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению NTV, США заявили, что в случае, если Анкара откажется от российских ракетных комплексов С-400, американская сторона в свою очередь отменит санкции в отношении поставок F-35. В заявлении, сделанном российской корпорацией «Ростех» в 2017 году и подтвержденном министром обороны Турции на то время Нуреттином Джаникли, говорилось о том, что Анкара приобрела у Москвы четыре зенитных ракетных комплекса С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Министр обороны США Джеймс Мэттис высказался по поводу покупки С-400: «Турция должна принять решение. Суверенное решение. Решение Анкары о привлечении российских систем противовоздушной обороны в НАТО нас беспокоит. Мы не можем относиться к этому снисходительно».

Асад сел за стол переговоров с Вашингтоном?

Согласно газете BirGün, американская делегация, состоящая из высших должностных лиц сил безопасности и разведки, якобы провела тайную встречу с сирийскими официальными лицами в Дамаске. Agence France-Presse, ссылаясь на ливанскую газету El Ekber, приближенную к «Хезболле», сообщило, что переговоры американцев с сирийцами прошли в июне этого года. В рамках совещания, которое длилось примерно четыре часа, представители США встретились с начальником сирийской разведки Али Мемлюком. Американцы обратились к сирийскому правительству с просьбой вывести иранские войска с юга страны, предоставить разведывательные данные по всем вооруженным группам, в том числе иностранным, а также выделить Вашингтону определенную роль в торговле нефтью на востоке страны. Официальный представитель президента Сирии Башара Асада в беседе с Reuters подтвердил эту встречу.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

«Германия и Франция переживают за свои компании, оставшиеся в Турции»

Как сообщает SamanyoluHaber, «лидеры Европейского союза пытаются защитить свои компании и банки, которые во время кризиса выдали кредиты на 140 миллиардов долларов турецким фирмам. Испанский кредит в 80 миллиардов долларов и французский в 40 миллиардов долларов могут быть не выплачены в Турции. И конечным адресатом в таком случае станет Германия». Одна из самых влиятельных немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что «по мере того, как обесценивается турецкая лира, растет щедрость Эрдогана и его судей». Берлин использовал свое политическое и экономическое влияние до конца и сыграл важную роль в освобождении своих граждан. Например, журналистов Дениз Юджель и Мешале Толу освободила не совесть лидера правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган нуждается в деньгах. С США он в ссоре. Поэтому остается Европа!

Силы Асада строят в Идлибе укрытия, а Россия встречается с оппозиционерами

Согласно сообщению NTV, вооруженные силы правительства Асада в Сирии продолжают строить укрытия вокруг Идлиба. В то время, как Турция принимает меры безопасности в точках наблюдения, Россия занимается активным дипломатическим движением в этой области. Министр обороны России Сергей Шойгу встречается с лидерами оппозиционных групп в Идлибе и прощупывает почву для аналогичного соглашения в Восточной Гуте и Дераа. Местные информационные источники сообщили, что большое количество грузовиков, принадлежащих сирийскому правительству, перевозят боеприпасы и вооруженные силы по автомагистрали Хама — Алеппо. Отмечается, что среди них замечены транспортные средства, перевозящие танки. Представитель сирийского правительства говорит о том, что война в Идлибе станет последним этапом гражданской войны в Сирии и последним крупным конфликтом в регионе. Силы Дамаска, которые окружают Идлиб с трех сторон, продолжают периодически бить артиллерийским и минометным огнем по поселениям на юге. Анкара укрепляет безопасность своих военных частей. Сообщается, что грузовики и прицепы с турецкими номерами перевозят бетонные оборонительные блоки в наблюдательную точку турецких вооруженных сил «Мурек» на юге от Идлиба. Противники, в свою очередь, всё еще готовятся к возможной атаке. «Фронт национального освобождения», который включает в себя элементы Свободной сирийской армии, роет окопы в поселке Эль-Летамина на юге Идлиба и усиливается тяжелым вооружением. Россия, в свою очередь, не ограничивается наблюдением за подготовкой операции сирийскими силами и активно участвует в дипломатическом движении на поле. Помимо того, как писала российская газета «Известия», Москва направила в восточное Средиземноморье военно-морские силы в беспрецедентном размере.

Бумажный кризис

Гамзе Бал из газеты Cumhuriyet пишет о том, что издатели в Турции, которые импортируют бумагу для книг, пытаются удержаться на плаву в связи с высоким курсом валют. Рост цен на импортируемую бумагу, краску и клей на 60% привел к тому, что некоторые журналы временно приостановили свой выпуск, а газеты или подняли цены, или же сократили количество полос. Если рост валют не будет остановлен, а высокие процентные ставки, доходящие до 18%, не снизятся, многие печатные издания могут прекратить свое существование. Газета Dünya, пытаясь бороться с увеличением расходов, в прошлом месяце увеличила свою цену с 3,75 до 4,25 лир, газета Sözcü подняла стоимость до 1,25 лир, а Cumhuriyet пришлось прибавить к цене 50 курушей (новая стоимость газеты равна 2,50 лирам). Председатель Ассоциации турецких издателей Кенан Коджатюрк отметил, что бумага, которая в 2017 году стоила 750 евро за тонну, с начала 2018 года достигла стоимости 850−900 евро, вслед за газетами издатели будут вынуждены поднять цены на книги как минимум на 30%.

(сс) Pexels Газеты

«Самый длинный и самый глубокий экономический кризис в нашей истории»

Президиум генерального совета «Хорошей партии» провел совещание, сообщает TR724. По итогам встречи вице-президент и официальный представитель партии Бугра Кавуджу сделала заявление. Отмечая, что турецкая экономика сейчас находится в крайне уязвимом положении, Кавунджу добавила: «В результате неверной экономической политики экономика нашей страны сейчас находится в чрезвычайно уязвимом положении. Этот факт больше невозможно скрывать. Связывать уязвимость экономики только лишь с внешними факторами означает не добираться до корня проблем и позволять им увеличиваться еще в несколько раз. Турция всегда была важной страной из-за своего стратегического положения и будет по-прежнему играть важную роль и в будущем. Проблемы извне всегда были и будут. Не потребляющая, а производящая, не тратящая, а экономящая, расширяющаяся за счет индустриализации, а не за счет бетонирования, наилучшим образом обучающая свои человеческие ресурсы и оценивающая их по заслугам, обладающая сильными институтами экономика не попадет под влияние внешних угроз. С другой стороны, экономика-должник, во всех смыслах зависящая от внешних факторов, привыкшая к потреблению вместо производства, не являющаяся самодостаточной даже в сельском хозяйстве, конечно, не может избежать влияния извне. Эти внешние угрозы являются наиболее удобным видом управления для авторитарного режима, особенно сильно облегчающими работу в экономической сфере».

НАТО создает новый центр в Турции

Грета ван Састерен из «Голоса Америки» обсудила с экспертами напряженность в турецко-американских отношениях. Бывший посол США в Анкаре Роберт Пирсон заявил о том, что в течение нескольких лет в Турции будет создан новый командный центр НАТО, в связи с чем возможность выхода Турции из альянса является маловероятной. Хьюлия Полат, глава турецкого департамента «Голоса Америки», в ответ на вопрос ван Састерен о том, что думают турецкие люди об Америке и президенте США Дональде Трампе, сказала, что турецкий народ сравнивает Трампа с Эрдоганом. Полат напомнила о том, что турецкий президент и его правительство поддержали кандидатуру Трампа на выборах президента в 2016 году, рассчитывая наладить более тесные отношения с Вашингтоном, однако они не наладились так, как это ожидалось. Лидеры двух стран периодически прибегают к жесткой риторике, произнося оскорбительные слова в адрес друг друга и стран. Также Полат отметила, что между США и Турцией сейчас есть множество сложных проблем. Таких, как курдский вопрос, покупка С-400, сближение Анкары и Тегерана, нарушение санкций против Ирана, освобождение пастора Брансона и многие другие. Ван Састерен спросила Полат, хочет ли турецкий народ вместо Америки сблизиться с Россией. Полат отметила, что сближение с Москвой неизбежно. Она напомнила, что Россия осуществляет почти половину всех поставок природного газа в Турцию. Ситуация, когда Россия посреди зимы сократила поставки газа, поставила Турцию в крайне сложное положение, и подобное может повториться в любой момент. Бывший глава ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта, принимавший участие в программе, заявил о том, что США и Турция нуждаются друг в друге, если они хотят быть эффективными в XXI веке. Панетта подчеркнул, что кризис со священником Брансоном, растущий в Турции авторитаризм и применение дополнительных тарифов, несомненно, привели к расширению пропасти между двумя странами, однако добавил, что, как это и было во время предыдущих кризисов, всегда найдется способ выбраться из критического положения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

США заявили России, что «они нанесут серьезный удар» по cирийской армии

Как сообщает Aktif Haber со ссылкой на Bloomberg, который в свою очередь получил информацию из четырех разных источников, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Вашингтон готов к еще более сильному удару по Сирии. Согласно информационным источникам, администрация США «располагает» информацией о том, что сирийская армия для освобождения регионов, находящихся под контролем боевиков, будет использовать химическое оружие, а США готовы «отреагировать» на подобное нападение «более мощными военными действиями», чем раньше. Ранее Министерство обороны России сообщало, что США, Великобритания и Франция готовятся повторно атаковать Сирию под тем предлогом, что сирийские правительственные войска якобы используют химическое оружие. Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что террористы «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) / ранее «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить правительство Сирии в применении химического оружия против мирного населения сирийской провинции Идлиб.

Fitch: Если падение лиры продолжится…

Согласно материалу BBC Türkçе, в заявлении кредитного рейтингового агентства Fitch говорится следующее: «Ослабление лиры увеличивает риски для турецких банков. Позиции турецких банков будут снижаться с обесцениванием лиры, ростом процентных ставок и снижением качества активов». Международное рейтинговое агентство Moody 's снизило позиции 20 турецких банков. Причиной этому Moody's указало обесценивание турецкой лиры и вероятность возможного снижения финансирования.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

Трамп: Эрдоган разочаровал меня

По сообщению BBC Türkçe, Трамп заявил о том, что Эрдоган разочаровал его в вопросе освобождения священника Брансона, находящегося под домашним арестом в Турции. В интервью информационному агентству Bloomberg американский президент сказал, что Эрдоган его подвел. Брансон после почти двух лет предварительного заключения 25 июля был переведен под домашний арест. Суд Измира обвиняет пастора в «шпионаже» и «совершении преступления от имени организации» и требует для него наказания в виде тюремного заключения сроком до 35 лет. Трамп также о том, что они помогли процессу освобождения гражданки Турции Эбру Озкан, которая была арестована в Израиле, в ответ на это американская сторона ожидала освобождения Брансона, однако эти ожидания не оправдались. «Он меня разочаровал», — сказал президент США об Эрдогане.

«Охота на ведьм» на этой неделе

Как сообщает SamanyoluHaber, массовые аресты после сфальсифицированной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года не прекращаются. В ходе операции, проводимой в командовании ВВС Турции, арестовано 22 военнослужащих, шесть из которых являются бывшими летчиками. Департамент полиции Стамбула по борьбе с контрабандой и управление по делам с организованной преступностью взяли под стражу 33 подозреваемых. Среди задержанных — уволенные полицейские, учителя, стоматологи и налоговые инспекторы. Кайсери: здесь 17 женщин, которые были взяты под стражу на том основании, что они якобы являются членами движения «Хизмет», были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 лет до 8 лет и 9 месяцев.

«Ужасающая картина»

Согласно газете Hurriyet, в связи с тем, что в одном из самых важных мест размножения фламинго — турецком соленом озере Туз — убывает вода, детеныши фламинго, испытывающие трудности с поиском пропитания, погибают от голода. «Я приехала сюда, чтобы сфотографировать фламинго, но картина, с которой я столкнулась, просто ужасает. К сожалению, озеро практически высохло, и место, раньше являющееся раем для фламинго, теперь стало настоящим кладбищем для их птенцов, которые не могут найти еду», — рассказала фотограф Эмель Гюльшерен Сарыгюль. Озеро Туз, которое является крупнейшей точкой размножения птиц в Средиземноморском бассейне, ежегодно привлекало десятки тысяч фламинго, а количество птенцов, которые вылупляются из яиц, в зависимости от состояния воды в озере достигает 20 тысяч.