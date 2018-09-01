За прошедшую неделю проявилась вся наглядность информационной войны в России, бушующей в интернете и примыкающей информационной среде.

Rajesh_India Накалённая обстановка

Прежде всего, мощнейший вал комментариев на форумах и в соцсетях прокатился после Обращения Владимира Путина к россиянам по поводу пенсионной реформы. Попытка поговорить с российским народом о пенсионной реформе больше походила на попытку разговора аудитора с пациентами психоневрологического диспансера, взволнованных слухами о прекращении лечения и предстоящей поголовной выпиской без сохранения больничного.

Путин обращался к той части головного мозга аудитории, которая отвечает за рассудочную деятельность. Он апеллировал к логике. К левому полушарию, отвечающему за расчёты и рациональность мышления. Показывал статистику демографии. Объяснял причины вынужденности повышения пенсионного возраста. Говорил о структурных реформах в экономике и необходимости сохранения экономической стабильности в это период. Что-то говорил о мерах господдержки рынка труда, на котором вырастет доля пожилых работников.

Но никто из слушателей и не собрался вести разговор в рассудочном тоне. Все реагировали правым полушарием, отвечающим за образное мышление. То есть за эмоции. Путина никто не слушал и не собирался слушать. Больше того — его даже не дослушали до конца, в чём потом искренне и признались в соцсетях. Как только они поняли, что Путин не станет отменять пенсионную реформу и как-то пытается обосновать рациональность её применения, при этом смягчая её содержание — всё, они немедленно прекратили слушание и кипение их возмущённого разума вышло за границы кастрюли головного мозга.

zeevveez Кипит наш разум возмущённый

Океан бушующих эмоций захлестнул интернет. Разразилась форменная истерика. Резюме возмущенных активистов было единым: всё пропало, скоро не станет страны, никаких надежд, и завтра не наступит никогда. Многие патриоты, обещавшие Путину свою любовь только в обмен на полное следование их требованиям, приуныли и публично заявили о разочаровании. Как писал о Сталине Юз Алешковский: «Мы верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе». У нынешних алешковских всё то же самое, но вместо Сталина у них стал Путин.

Вообще у русской общественности мысли последние 250 лет выражает сословие так называемой «русской интеллигенции». По словам известного автора альманаха «Вехи» Семёна Людвиговича Франка, интеллигенция — это «поврежденный слой идеалистов-полупрофессионалов». У них исторически очень популярна тема вечных поисков всяческой правды и в связи с этим периодической драмы утраты веры во вчерашних кумиров — с обвинением этих кумиров в факте утраты веры в них у этих самых интеллигентов.

Сам кумир не имеет никакого значения — это может быть и православное христианство, и фигура царя, и некие политические вожди, и писатели, любовь к которым внезапно прошла, и теоретики политических доктрин. Русский интеллигент, какой-нибудь сельский врач или уездный статистик, мог со всею пылкостью души вчера быть самозабвенным монархистом, а завтра стать сторонником бомбистов-эсеров, исповедующих самые крайние взгляды. И наоборот — русский интеллигент вполне мог сначала быть активнейшим и убеждённейшим социалистом, а потом стать главным теоретиком монархизма и видным консервативным философом.

Цитата из х∕ф «Бег». Реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1970. СССР «Я... нарочно бы записался к большевикам... чтобы тебя расстрелять! Расстрелял бы и мгновенно обратно выписался»﻿

Во всех случаях драма свержения с пьедестала прежнего кумира и водворение на него кумира нового протекала с надрывом и душевной слезой, детально препарировалась в русской психологической литературе, и виноватым в разочаровании всегда был прежний кумир. Он оказался недостоин почитания, и все страдания тонкой интеллигентской души по этому поводу, включая соблазн участия в преступлениях и взятом на душу грехе душегубства, делали виновным в этом грехе не того, кто в него впал, а того, кто к нему подвигнул.

Такая удивительная инфантильность к собственному моральному выбору свойственна именно нашей русской интеллигенции с её душевной обломовщиной в сочетании с маниловщиной и потрясающим морализаторским тоталитаризмом. Душа русского интеллигента, этого альтруиста-дилетанта, требовала Града Китежа земного здесь и сейчас, а всякий, на кого она возложила свои надежды по этому поводу и не справившийся с этой задачей, немедленно подлежал анафеме. Здесь душа русского интеллигента-разночинца, атеиста, анархиста и нигилиста, удивительно выражала своё старообрядческое содержание. Со всей неистовостью староверов интеллигенция обрушивается на всякого еретика интеллигентского катехизиса.

И это третирование в равной степени свойственно интеллигенции как либерального, так и консервативного лагерей. Главное у них не принадлежность к какому-то лагерю, а именно «интеллигентность», состояние, противоположное тому, что называется «интеллектуалы». Интеллектуал — это профессионал. Интеллигент — моралист-дилетант, причём, крайний моралист. Русская культура в этом смысле — плод интеллектуалов, но не интеллигентов. Чехов и Толстой себя считали интеллектуалами, но не интеллигентами. В этом смысле интеллигенция — это «Бесы» Достоевского, но не сам Достоевский. Это Базаров Тургенева, а не сам Тургенев.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Противоречивость русского нигилиста

Русская интеллигенция — сословие межклассовое, всегда и во всех революциях являющаяся главным революционным классом, как бы она ни льстила пролетариату или буржуазии. Все теории революций всегда делаются интеллигенцией. Все практики революции всегда возглавляются интеллигенцией. В этом смысле Маркс и Энгельс были интеллектуалами, а вот Ленин был интеллигентом. И его ненависть к интеллигентам — это ненависть достигшего вершины эволюции интеллигента к своему классу. Почему Ленина нужно отнести к интеллигенции, хотя и к высшему её слою? Потому, что Маркс и Энгельс были системными философами. Ленин был их интерпретатором и системным философом не был. Он не был в чистом виде ни экономистом, ни философом, ни писателем. Он был именно революционером. Он занимался революцией — занятием чисто интеллигентским.

А вот Сталин интеллигентом как раз не был. Он был вне этого слоя и презирал его со всей силой своей души. Кем был Сталин? Он был военным. Точнее — интеллектуалом политики. И это при том, что он пришёл в политику и военное дело через революцию. Однако он не был теоретиком революции. Он был её великим практиком, а этих теоретиков потом репрессировал. Но всегда помнил, что интеллигенция — это не мозг нации, а то, чем её называл Ленин.

В этом смысле Майдан на Украине делала украинская интеллигенция. На плечах этой интеллигенции всё украинство до сих пор и стоит. Уберите этот узкий слой украинских национальных сектантов ‑ и вы с удивлением увидите, что народ Украины абсолютно не затронут её идеями и ценностями. Народ Украины вовсе не относится к украинству как к священному идолу, которому необходимо приносить кровавые жертвы для того, чтобы он мог существовать. Аналогично и в Белоруссии, где необандеровщина является исключительно интеллигентской игрой, правда, на крови собственного народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинство

Украинская интеллигенция в этом контексте есть самая показательная линия русской интеллигенции, дошедшая до абсурда, — такие же неистовые моралисты, такие же дилетанты, и такие же крайние фанатики. Причём сами они идеи не создают, а дорабатывают подкинутое извне сырьё. Они толкователи и пропагандисты, но не системные философы. Они не рациональны, а исключительно эмоциональны, что является главным свойством русской интеллигенции — социального феномена, не существующего более нигде, кроме России. Сам факт существования украинской националистической интеллигенции лучше всего говорит о том, что Украина вышла из России и является неотъемлемой частью русского мира.

Нынешние российские нигилисты — точно такие же предельно заострённые моралисты и дилетанты. Эти нигилисты существуют как среди либералов, так и среди патриотов. Они одинаково предъявляют Путину крайние по морализму претензии и требуют взыскания града Китежа. Они не приемлют того, что Путин строит земное царство, а не небесное. И это земное царство неизбежно строится на том, что моралисты ненавидят — на деньгах как на всеобщем эквиваленте стоимости.

Все разговоры о деньгах эти идеалисты отвергают в принципе. Всякая политика, построенная вокруг идеи денег, есть аморальная политика. Именно потому русская интеллигенция так запала на идею русского коммунизма, выросшего из общины, что она отвергала в пределе идею денег. От Путина требуют отвергнуть деньги как принцип, причём отвернуть публично. Совершить некий религиозный акт отречения, покаяния и перехода в иную веру.

Константин Коровин. Невидимый град Китеж. 1930

Однако безденежный коммунизм как практика закончился оглушительным провалом ещё при жизни Ленина. О чём он написал совершенно открыто. НЭП означал отход от религиозной практики коммунизма. Без денег никак не получалось организовать товарное производство, а никаким иным оно быть не может там, где есть разделение труда. Такое изменение Символу веры привело к тому, что при денежной практике коммунистическая мечта окончательно растаяла и ушла в разряд архаичных мифов.

Деньги по-прежнему остались великой тайной и великим соблазном, а утопия безденежного общества ушла туда же, где предание о граде Китеже покоится и посылает людям свои импульсы. К области нравственных мифов, удерживающих цивилизацию от перекосов товарно-денежной религии — другой крайности религиозного внехристианского миросозерцания.

То, что мы видим сейчас в публичном информационном пространстве — это война двух групп интеллигенции за власть. Воюют либералы и консерваторы. Это в чистом виде, а между ними болтается огромный слой деклассированных моралистов-полупрофессионалов, мечущихся между Болотной и Поклонной и одинаково третирующих Путина как главное препятствие к достижению их метафизических целей.

Перетягивание каната

Грандиозная катастрофа разразилась в сознании современной российской лево-правой интеллигенции. Они поняли, что реальная политика не будет построена на их принципах. Ни либеральных, ни левых, ни правых. Будет какой-то симбиоз, что не даст какому-то лагерю чёткой победы, оставив власть у безыдейных (аморальных по их пониманию) прагматиков. Им при помощи моралисткой повестки не удастся перехватить власть у рационалистов. Отсюда эмоциональная волна, истерика и вселенский плач. Отсюда волна слухов самых диких и дурацких — от исчезновения Медведева до бегства Набиуллиной с российским золотом в США.

Это не проявление глупости. Это месть. Потому что через месяц всё начнёт успокаиваться, и экономика России не развалится. Будет трудно, но страна через трудности переползёт. Катастрофы не будет. Ни через месяц, ни через год.

Почитайте хронику отложенного апокалипсиса в изданиях русской интеллигенции за последние три-четыре года. От безбожного Максима Калашникова до верующего Валентина Катасонова. Там сплошной прогноз грядущей катастрофы. Только вот самой катастрофы всё никак нет. Так, мелочь всякая. Злоба дня, решаемая по ходу возникновения. Но ведь так к власти не придёшь. Власть даст только апокалипсис. И если его нет, то следует его создать хотя бы в мыслях. Вылезла опять целая куча пророков, утверждающих, что «На этот раз Путин точно фсё…» и чуть ли не осенью в России «всё случится»…

Виктор Васнецов. Всадники Апокалипсиса. 1887

Отказ разговаривать рационально и оперировать какими-то расчётами, хоть и альтернативными тем, что предлагает правительство — это уже факт не поиска смысла, а идеологической войны. Перешедшей в войну психологическую. Цифры не побивают цифрами. Их просто игнорируют и налегают на стон. Цифры опровергают стонами. Какие могут быть цифры, когда страну предали? Какие расчёты, когда рухнули все надежды?

Нынешняя патриотическая интеллигенция считает модным поминать Сталина. И всячески при этом негодовать на Путина. Весь юмор в том, что Сталин на месте Путина давно бы всех недовольных так законопатил в лагеря за их длинные языки, а кого-то и вовсе к стенке «прислонил», что все мысли о ворчании в адрес власти у нашей нынешней интеллигенции прочно отзывались бы морозом по коже и страхом сказать лишнее слово. Но им это в голову почему-то не приходит. Во всяком случае, все, кто был недоволен коллективизацией и раскулачиванием, а также экспортом зерна и музейных ценностей, идеи свои обсуждали исключительно шёпотом и на нарах.

А у нас в интернете — фото бабушек в выцветших косыночках на фоне шариков, считающих в сморщенных ладонях медяки — символ обманутых властью пенсионеров. Именно так формируемый интеллигенцией интернет иллюстрирует тему пенсионной реформы. Хотя приём довольно мерзкий и пошлый — реформа касается тех, кто сейчас вполне благополучен и на пенсию выйдет только через 8 лет. Нынешние бабушки как раз пенсии получают неплохие, и всякие индексации к ним, но как тогда прикажете иллюстрировать тему народного страдания? Не помещать же фото современного работающего мужика на недорогой иномарке или молодящейся дамы с гаджетом? Какой же тут вопль страдания?

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионерка

Нет, надо бабушек, жалких таких, стареньких. Вот где поле для нагнетания страстей. А тут на эмоциях негодования как раз и революция подоспеет. Ведь хотят как лучше. То, что будет как всегда, станет ясно уже тогда, когда исправить что-то будет невозможно. Но это не беда. Наша интеллигенция немедленно возглавит новое движение за новую революцию.

А когда России не станет, там, в эмиграции, интеллигенция создаст разные патриотические организации по сохранению русского языка и православной веры. Той самой, которую на Родине ругали и ненавидели. И почитанию царя — того самого, которого свергали и проклинали. И будут спорить до хрипоты, уже с появляющимся акцентом, кто из них правильнее всего понимает Русскую идею. А материалы их споров нам с удовольствием покажут Би-Би-Си, Радио «Свобода» и «Голос Америки». Ничего нового под нашим Солнцем уже не возникнет.