Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты переживают экономический бум. В некоммерческой глобальной организации Conference Board, публикующей индексы ведущих макроэкономических показателей, заявили, что уровень удовлетворенности условиями труда достиг самых высоких показателей за последние более чем 10 лет. Вероятно, это связано с высоким спросом на рабочую силу на рынке труда. Соотношение между уровнем безработицы и количеством рабочих мест находится на самом низком уровне за последние полвека, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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Тем временем реальный рост ВВП во втором квартале текущего финансового года достиг 4,2%. Корпоративная прибыль растет. Инвестиции в процентном отношении к экономике находятся примерно на уровне резкого подъема середины 2000-х годов. Заработная плата по-прежнему отстает от других экономических показателей, которые свидетельствуют о том, что американская экономика растет также быстро, как в середине 2000-х годов.

Чем вызван этот экономический бум? На этот вопрос почти невозможно ответить. На самом деле экономисты не понимают, почему происходят экономические бумы. Вполне возможно, что такого понятия, как «экономический бум», вообще не существует. Экономический бум — это работа экономики в нормальных условиях, когда нет рецессии или кризиса.

(сс) nattanan23 Рост

Однако все же можно выделить ряд факторов, которые могут позитивно повлиять на экономические показатели. Во-первых, сюда можно отнести низкие процентные ставки. Федеральный резерв держал краткосрочные ставки на уровне почти равном нулю в течение почти 10 лет с момента мирового финансового кризиса. Это, в свою очередь, привело к снижению процентных ставок для корпоративных и ипотечных заемщиков.

Стандартные макроэкономические теории гласят, что низкие процентные ставки приводят к увеличению совокупного спроса. Эти теории также указывают на то, что при низких процентных ставках дефицит бюджета дополнительно стимулирует рост спроса. Снижение налогов, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа, привело к росту бюджетного дефицита. Как правило, рост совокупного спроса приводит к увеличению инфляции. Действительно инфляция немного увеличилась, однако ее рост не вызывает тревогу.

С другой стороны, сокращение налогов устраняет рыночные искажения, которые сдерживают инвестиции. В итоге быстрый переход экономики к более высокому уровню эффективности приводит к быстрому экономическому росту и снижению безработицы.

Ко второму фактору, который мог бы способствовать возникновению экономического бума, можно отнести инновационные технологии. Развитие информационных технологий может стимулировать инвестиционный бум в нематериальные активы. Опыт показывает, что на практике инновационные технологии редко приводят к экономическому буму, но, по крайней мере, теоретически это возможно.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Разумеется, может оказаться, что экономический бум не был обусловлен ни одним из перечисленных факторов или определенных экономистами. Однако на данный момент приведенные факторы можно причислить к основным. Если бы удалось детально понять важность каждого отдельного фактора для обеспечения экономического бума, можно было бы понять, когда он закончится и как его продлить.

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Любой положительный эффект от сокращения налогов в конечном итоге рассеется по мере того, как экономика окончательно достигнет нового устойчивого состояния. Технологический бум может завершиться через несколько лет или даже ускориться, если новые открытия будут следовать одно за другим.

Бурное развитие бизнеса и рост рискованных корпоративных долговых обязательств свидетельствуют о наступлении хороших времен для экономики, однако это не будет длиться долго. Надеюсь, что это предположение окажется неверным.