На фоне достигнутой договоренности о двусторонней торговли между США и Мексикой Вашингтон находится на заключительном этапе торговых переговоров с Канадой, пытаясь выработать новую версию трехстороннего Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Как всегда, никто не раскрывает детали до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто. Однако остается множество вопросов относительно окончательной формы новых торговых отношений между США и их соседями, пишет Кит Джонсон в статье для американского издания Foreign Policy.

Alex Indigo Флаг Канады

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Какие возможны варианты развития переговоров и что может произойти с НАФТА в течение следующих шести месяцев? На этот счет существует несколько предположений.

Во-первых, Канада может присоединиться к обновленной торговой сделке. Этого хотят США и правительство Канады, Мексика и большая часть Конгресса. Однако для того, чтобы достигнуть соглашения, потребуются напряженные и прорывные переговоры, чтобы разрешить разногласия между США и Канадой по ряду торговых вопросов до конца текущей недели. Несмотря на узкие временные рамки и угрозы президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против Канады, если она не присоединится к новой сделке, всё же остается место для оптимизма. Ведь США и Мексика смогли урегулировать несколько крупных разногласий, включая поставки комплектующих для автомобильного сектора и новую систему урегулирования инвестиционных споров.

TheMexicanGentleman НАФТА

Однако для того, чтобы соглашение о свободной торговле принесло максимальную пользу, оно должно быть трехсторонним, потому что именно трехсторонняя сделка привела к значительному росту производства, особенно в автомобильном секторе. «Эта экосистема имеет первостепенное значение», — заявил эксперт по торговле из Фонда «Наследие» Тори Уайтинг.

«Я думаю, что в ближайшие несколько дней высока вероятность того, что нам удастся достигнуть согласия по принципиальным вопросам», — заявил эксперт из Института Катона Саймон Лестер. Затем у обеих стран было бы около месяца, чтобы выработать финальный вариант соглашения.

Канаде и США еще предстоит преодолеть несколько крупных препятствий. Канада долгое время сопротивлялась требованиям США в отношении нескольких ключевых областей, включая доступ к рынку молочных продуктов и защиту авторских прав на такие продукты, как фармацевтические препараты. Также странам необходимо договорится о схеме урегулирования инвестиционных споров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил в среду, 29 августа, что Канада скорее откажется от сделки, чем согласится на плохую сделку.

Наконец, в следующем году в Канаде состоятся федеральные выборы. Слишком большие уступки непопулярной в Канаде администрации Трампа могут иметь определенные политические последствия.

Во-вторых, Канада может отказаться от соглашения о свободной торговле. Мексиканские официальные лица заявили, что очень желательно, чтобы Канада также вошла в обновленное соглашение о свободной торговле, однако они готовы заключить сделку только с США, если Канада откажется. Однако двустороннее соглашение о свободной торговле вызовет множество политических вопросов.

В-третьих, Конгресс может оказать большое влияние на процесс заключения нового соглашения о свободной торговле. Американские законодатели более склонны одобрить обновленную версию НАФТА, чем менее значительное двустороннее соглашение с Мексикой. К тому же правительство предоставит свой обзор нового соглашения о свободной торговле после промежуточных парламентских выборов в середине ноября 2018 года. Если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей, то расстановка сил изменится. Это может повлиять на политическое согласие Конгресса относительно нового торгового соглашения. Более того, если Белый дом направит на рассмотрение в Конгресс двустороннюю сделку с Мексикой, а не новую версию НАФТА, то могут возникнуть сложные процедурные вопросы, поскольку ранее Конгресс поручил правительству провести переговоры о новой версии трехстороннего соглашения о свободной торговле, а не двустороннего соглашения с Мексикой.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

С другой стороны, если Канада откажется от соглашения, то Конгресс может также реанимировать сделку о свободной торговле от 1987 года между Соединенными Штатами и Канадой. Это означает, что даже если на этой неделе переговоры между Вашингтоном и Оттавой потерпят неудачу, Конгресс всё же может спасти свободную торговлю между Соединенными Штатами и Канадой.

В-четвертых, независимо от результатов переговоров с Канадой, новое соглашение о свободной торговле будет менее выгодным. Серьезные проблемы могут возникнуть в автомобильном секторе.

Согласно новому соглашению, автомобили, построенные в Северной Америке, должны собираться из комплектующих, которые будут производиться в основном в Северной Америке. Также в рамках нового соглашения Мексика должна повысить заработную плату своих рабочих, поскольку Трамп стремится выровнять игровое поле для автопроизводителей США.

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Однако автопроизводители могут прийти к выводу, что дешевле поставлять автомобильные компоненты из других стран, чем производить их в Северной Америке. Таким образом, многие автокомпании, вероятно, посчитают, что легче и дешевле перенести свое производство в другие страны, чем наращивать деятельность в США. Чтобы предотвратить это бегство, администрация Трампа угрожает ввести дополнительные пошлины на импортные автомобили. Повышение стоимости автомобилей и запчастей к ним сильно ударило бы по потребителям США, поскольку стоимость нового автомобиля может увеличиться на несколько тысяч долларов.

«При прочих равных условиях новая торговая зона станет более сложной, менее эффективной и менее конкурентоспособной, а Северная Америка станет менее привлекательной для иностранных инвестиций», — считает бывший мексиканский торговый переговорщик с Олбрайт Стоунбридж Групп Антонио Ортиз-Мена.