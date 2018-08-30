29 августа в Казахстане начала свою работу международная конференция Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Девиз конференции — «Вспоминая прошлое, глядеть вперед в будущее». Участники форума собрались в Астане, чтобы обсудить перспективы расширения списка государств, присоединившихся к указанному договору, и обсудить меры по усилению контроля за его исполнением.

Логотип ОДВЗЯИ

Открывая конференцию, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассин Зербо выступили с совместным заявлением. «По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева мы подтверждаем нашу приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и вновь заявляем о нашей решимости добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это символический день для Казахстана, поскольку в этот день в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон», — говорится в этом заявлении.

Делегаты конференции посетят город Курчатов, центр атомной промышленности Казахстана, встретятся с работающими там специалистами, осмотрят испытательное поле закрытого Семипалатинского полигона. Также в Астане состоялся показ документального фильма Where The Wind Blew («Куда дул ветер») британского режиссера и документалиста Андре Сингера, который посвящен ядерной гонке времен «холодной войны» и подробно рассказывает историю Семипалатинского полигона.

Место проведения конференции выбрано не случайно. Казахстан известен на международной арене как последовательный и активный сторонник ядерного разоружения. Эта страна первой в мире отказалась от своего военного ядерного потенциала и первой закрыла навсегда испытательный полигон для атомного оружия. Республика получила в наследство от СССР четвертый в мире по мощи потенциал ядерного оружия, превосходящий тогдашние потенциалы Китая и Франции. На территории Казахстана оставались более 1200 атомных боезарядов, 148 шахтных установок для запуска баллистических ракет и база стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, оснащенных крылатыми ракетами с ядерными боеголовками. Помимо наличия большого числа ядерных зарядов значительную угрозу безопасности и экологии Казахстана представлял Семипалатинский испытательный полигон. За время его существования там было произведено более 450 ядерных взрывов, в том числе не менее 120 — в атмосфере. Итогом этих испытаний стало радиоактивное заражение более 300 тысяч квадратных километров территории, от которого пострадали не менее полутора миллионов человек.

Еще до распада СССР республиканское руководство выступало за закрытие этого полигона. 19 августа 1989 года СССР объявил мораторий на ядерные испытательные взрывы. Эксперты отмечают, что во многом это решение было обусловлено твердой позицией Нурсултана Назарбаева, занимавшего тогда должность первого секретаря ЦК КП Казахстана, который был категорически против продолжения ядерных испытаний в республике. 29 августа 1991 года Назарбаев, тогда президент Казахской ССР, своим указом окончательно закрыл полигон. Сразу после роспуска СССР в декабре 1991 года начались переговоры о выводе из Казахстана ядерного оружия. 22 мая 1992 года был подписан Лиссабонский протокол к договору СНВ-1, согласно которому Казахстан, Украина и Белоруссия обязались ликвидировать или передать России свои ядерные вооружения. С этого момента Казахстан юридически признан страной, не обладающей атомным оружием. 24 апреля 1995 г. из Казахстана в Россию был вывезен последний ядерный боезаряд. В течение 90-х годов были демонтированы межконтинентальные ракеты и шахтные установки, выведены в Россию структуры РВСН и стратегические бомбардировщики, а также уничтожены штольни Семипалатинского полигона. Как говорил Назарбаев, «это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны».

Став безъядерным государством, Казахстан не только не устранился от международного движения за мир, свободный от ядерного оружия, но и, напротив, стал одним из наиболее активных его участников. Инициативы, регулярно выдвигаемые Казахстаном в этой сфере, являются важным фактором деятельности соответствующих международных организаций. Суть их в следующем: во-первых, в укреплении режима нераспространения ядерного оружия; во-вторых, в сокращении и ликвидации имеющихся вооружений, то есть в борьбе за безъядерный мир; в-третьих, в полном и всеобщее запрещении ядерных испытаний; в-четвертых, в развитии мирной атомной энергетики; в-пятых, в ужесточении международного контроля за расщепляющимися материалами и предотвращении угрозы ядерного терроризма.

В феврале 1994 года Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В последнее время этот основополагающий многосторонний документ, вступивший в силу в 1970 году, подвергается некоторой коррозии. Из ДНЯО вышла КНДР, ранее его подписавшая и ратифицировавшая. Кроме того, к договору так и не присоединились Израиль, Индия и Пакистан, в отношении которых есть сведения о наличии у них ядерного оружия. По мнению Казахстана, Совету Безопасности ООН следует предусмотреть меры воздействия на государства, не соблюдающие режим распространения. Нурсултан Назарбаев предложил в рамках СБ ужесточить положения договора о выходе из него отдельных государств и отметил необходимость расширения «ядерного клуба» за счет государств, фактически овладевших ядерным оружием после вступления в силу ДНЯО. Сейчас «ядерными» договор считает страны, получившие такое оружие до 1 января 1967 года, что не соответствует сегодняшним реалиям.

Дело в том, что ДНЯО подразумевает санкции только в отношении «безъядерных» государств, что снижает его эффект. Ранее Нурсултан Назарбаев уже предлагал инициировать принципиально новый договор о всеобщем горизонтальном и вертикальном нераспространении, который бы гарантировал от совершенствования ядерных вооружений. При активном участии Казахстана был подписан в 2007 году Семипалатинский договор о создании безъядерной зоны в Центральной Азии. Он стал важным фактором укрепления режима нераспространения. Протокол к этому договору был подписан всеми ядерными странами. Они обязались не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении стран региона, не передавать его странам-участницам и не способствовать им в создании собственного оружия.

По мнению казахстанского руководства, режим нераспространения — это лишь первый, необходимый шаг к сокращению и впоследствии полной ликвидации оружия массового поражения. Достижение к 2045 году, — году столетия ООН, — мира без ядерного оружия, такую инициативу выдвинул на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году президент Казахстана. Для этого он предлагает разработать пошаговый план сокращения стратегических наступательных вооружений для всех ядерных государств под эгидой ООН. В июне-июле 2017 года Казахстан принял активное участие в разработке проекта принципиально нового международного документа: Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он был инициирован Конференцией ООН в Нью-Йорке. За документ проголосовали 122 государства-участника ДНЯО из числа «безъядерных» государств.

Если полная ликвидация ядерного оружия — это дело будущего, то достичь окончательного запрета всех ядерных испытаний, как гарантии от создания более совершенных военных систем и появления новых ядерных стран, возможно уже в ближайшей перспективе. Для этого необходимо скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот договор уже подписали 183 государства и 163 его ратифицировали. Он вступит в силу после присоединения к нему Индии, Пакистана и КНДР и ратификации США, Израилем, Ираном, КНР и Египтом, которые ранее подписали этот договор. Именно на это направлены дипломатические усилия Казахстана, который в 2015 году выполнял функции сопредседателя Организации ДВЗЯИ по содействию скорейшему вступлению договора в силу. К этому же призывает Казахстан и с трибуны Совета Безопасности ООН, чьим непостоянным членом он избран на период 2017—2018 годов.

Казахстан является одним из инициаторов создания глобальной сети мониторинга ядерных испытаний. Такая сеть из 337 станций контроля, развернутых по всему миру, близка к реализации. Перспективы ее завершения обсуждаются сейчас, в частности, в Астане и Курчатове. По инициативе Нурсултана Назарбаева и в поддержку ДВЗЯИ реализуется сейчас он-лайн проект АТОМ (Abolish Testing. Our Mission). В его рамках по всему миру уже собрано более 312 тысяч подписей жителей Земли за запрет ядерных испытаний.

Важным вкладом Казахстана в обеспечение эффективного международного контроля за производством и распространением радиоактивных материалов и ядерных технологий стало начало работы в этой стране в прошлом году Банка низкообогащенного урана (БНОУ). Церемония его открытия состоялась 29 августа 2017 года, в Международный день борьбы против ядерных испытаний. По соглашению с МАГАТЭ на складах Ульбинского металлургического завода будет храниться стратегический запас в 90 тонн урана, не пригодного для использования в ядерном оружии, но подходящего в качестве топлива для стандартного легководного атомного реактора. Этот запас создан для гарантированного снабжения атомных электростанций тех государств, которые не обладают и не стремятся обладать мощностями по обогащению урана, на случай, если по каким-либо политическим или экономическим причинам они не смогут получить топливо от традиционных поставщиков.

При отсутствии экстренных ситуаций подобного рода этот запас никогда не будет востребован. Но само его наличие делает мир более предсказуемым и безопасным. Оно стимулирует безъядерные страны не создавать самостоятельно производства ядерного топлива полного цикла, а значит, способствует усилению международного контроля над изготовлением и перемещением расщепляющихся материалов. В ходе открытого тендера на размещение БНОУ, объявленным МАГАТЭ, Казахстан оказался единственным претендентом. Кроме того, было учтено, что Казахстан обладает развитой инфраструктурой по производству, хранению и транспортировке ядерных материалов. Страна является главным поставщиком урана на мировой рынок, обеспечивая 40% мирового производства этого металла. На складах Ульбинского металлургического завода хранится запас топлива, многократно превышающий объем БНОУ. В Казахстане давно отлажена система лицензирования, безопасного хранения и транспортировки подобного рода опасных материалов. Решение о размещении БНОУ в Казахстане усиливает позиции страны в МАГАТЭ, делая ее одним из ключевых участников этой влиятельной организации.

6 сентября 2018 года Генеральная ассамблея ООН соберется на встречу высокого уровня, посвященную Международному дню действий против ядерных испытаний и закрытию Семипалатинского полигона.