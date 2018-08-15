Петербург вновь оказался перед лицом появления мусоросжигательных заводов. На севере города могут возникнуть сразу два таких предприятия — на территории промзоны «Каменка» в Выборгском районе, по соседству с огромными жилыми комплексами. Последнее слово — за губернатором Георгием Полтавченко. Но жители города молча ждать не намерены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

Раздел «Каменки»

Производственная зона «Каменка» расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения КАД и ЗСД, неподалеку от закрытой свалки твердых бытовых отходов «Новоселки», давно вызывавшей недовольство горожан своим зловонием. Но теперь им может стать не до свалки: участок промзоны площадью 22,2 га назван одним из потенциальных мест для строительства завода, перечисленных в территориальной схеме обращения с отходами Петербурга.

В октябре 2017 года комитет по промышленной политике и инновациям Петербурга разработал проект новой планировки территории промзоны «Каменка». Проект был вынесен на общественные слушания в марте 2018 года, и наибольшее внимание пришедших на них горожан привлекло возможное размещение «завода по переработке твердых бытовых отходов общей мощностью в 7000 тонн в год».

Инвестором должен стать «Автопарк №6 «Спецтранс», но детали проекта никому не известны. Изначально речь шла о сжигании медицинских отходов и сортировке мусора с последующим производством топлива. Ни экологической экспертизы, ни общественных слушаний проект не проходил, к тому же свой отказ по проекту вынес комитет по инвестициям. Но в планировке промзоны «Каменка» объект до сих пор учитывается.

Согласно законодательству, такое предприятие относится ко II классу опасности и требует создания санитарно-защитной зоны в 500 м. Разработчики проекта планировки утверждают, что под эти цели будет отдано около 1000 м. Но экологи, изучившие территорию «Каменки», считают, что эти меры были бы бессмысленными. Дело в том, что в предполагаемой санитарной зоне нет зеленых насаждений, которые необходимы для защиты местного населения от выбросов завода.

Общественность потребовала признать слушания несостоявшимися из-за множества претензий к представленному проекту. В итоге документация была отправлена на доработку, и продолжение истории последовало очень скоро.

Helector.gr Helector Actor

Греческий завод

Проект планировки территории «Каменки» был рассмотрен на совещании в Смольном под руководством вице-губернатора Игоря Албина. Оказалось, с момента общественных слушаний в содержании проекта произошли изменения. Согласно информации комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга, на территории «Каменки» планируется создать не один, а два завода!

«На территории предусматривается размещение мусороперерабатывающего завода мощностью не более 40 тыс. тонн/год <…> и мусороперерабатывающего и мусоросжигательного завода I класса опасности мощностью 350 тыс. тонн/год», — сообщается в официальном ответе КГА на запрос ИА REGNUM.

Как так вышло, что объект наивысшего класса опасности был включен в проект после этапа общественных слушаний? На вопрос ИА REGNUM в комитете по градостроительству и архитектуре ответили, что предложение о «дополнении» было внесено комитетом по инвестициям, и этот факт «не противоречит процедуре проведения публичных слушаний».

Надо полагать, предложение комитета по инвестициям звучало куда предметнее: это ведомство, наряду с комитетом по промышленной политике и инновациям, поддерживает проект мусороперерабатывающего завода, инвестором которого выступает греческий концерн Helector Actor и его российское подразделение ООО «ЛМП» («Левашово мусоропереработка проект»).

В 2009 году Смольный выбрал греческую компанию в качестве строителя мусоросжигательного завода в поселке Левашово. Первоначально заявленные мощности предприятия составляли больше чем 350 тыс. тонн в год (что означало его классификацию как объект I класса опасности), раздельный сбор отходов перед направлением на сжигание был не предусмотрен. Проект вызвал протесты горожан на публичных слушаниях, но официально был приостановлен из-за финансовой стороны вопроса. Кроме того, документация оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 2015 году была отправлена на доработку.

Объекты чрезвычайно высокого класса опасности в черте города размещаются редко. Однако участок промзоны «Каменка» с 2013 года стал территорией, на которой такой объект разрешено построить (разрешение на увеличение максимального класса опасности было выдано КГА). Поэтому формально у инвестора есть территория и есть наработки проекта. И Helector Actor вернулся к отложенной идее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели свалки

Город протестует

Сегодня проект ждет окончательного утверждения от губернатора города Георгия Полтавченко. До конца 2018 года инвестор должен представить актуальную финансовую модель проекта, после чего градоначальник огласит свое решение.

Жители северной части города, попадающей в зону риска в случае возникновения «мусоросжигалок», решили не дожидаться, пока губернатор выйдет на связь.

«Пришло время действовать активнее и дать понять городским властям, что мы не смиримся с их планами травить нас ядовитыми выбросами. Мы хотим провести в ближайшее время серию одиночных пикетов у Смольного», — комментируют ситуацию участники группы «НЕТ мусоросжиганию и заводам в Левашово».

Активисты создают неофициальные объединения и призывают каждого желающего направить жалобу в приемную губернатора, в адрес компании-инвестора, комитета по инвестициям и ГУП «Водоканал», который может принять финансовое участие в греческом проекте.

К протестному движению присоединяются и политики. Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина заявила, что Смольный не идет на контакт с местными жителями, и это «порождает панику и усугубляет социальное напряжение, связанное с неблагополучной экологической обстановкой в Приморском и Выборгском районах».

Она напоминает, что на этой территории можно размещать предприятия не выше II класса опасности. Политик предъявила прямую претензию вице-губернатору Игорю Албину, указав, что проектная документация такого опасного завода подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Однако упрекать правительство города в том, что детали проекта не известны населению, сложно. На данный момент Смольный лишь согласовал планировку земельного участка и легко парирует тем, что строительство завода — вопрос официально не решенный.

Но даже сейчас, пока проект еще не увидел свет, за ним пристально следит весь Петербург. Продолжение — и противостояние — следует.