



Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Иранские и турецкие СМИ сообщают, что 7 сентября в иранском Тебризе (административный центр Восточного Азербайджана) должна состояться встреча президентов Ирана Хасана Рухани, России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это будет третий саммит лидеров государств, выступающих в роли гарантов мирного процесса в Сирии.

Ранее предполагалось, что они приедут в Тегеран, но потом, видимо, по инициативе иранской стороны был обозначен Тебриз, выбранный в нынешнем году туристической столицей мусульманского мира, чтобы не вызывать ненужных исторических ассоциаций. Главная тема переговоров вроде бы обозначена. Это готовящееся правительственными войсками Дамаска наступление в северо-западной провинции Идлиб, которая пока находится под практически полным контролем террористов и так называемых «умеренных», которых поддерживает Анкара. Конечно, речь будет идти и о дальнейших перспективах сирийского урегулирования, согласовании позиций. Тем более что посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил представителей России, Турции и Ирана провести встречу в Женеве 11−12 сентября, на которой будут обсуждаться вопросы формирования сирийского конституционного комитета.

Securityconference.de Стаффан де Мистура

В целом союзники выполнили задачу по ликвидации «халифата» на территории Сирии и теперь должны обменяться мнениями о том, в каком направлении дальше могут развиваться события в регионе и каким может быть там новый порядок, какого рода политические решения необходимо принимать далее. Это первое. И второе: нужно понять и определиться с перспективами альянса Россия — Иран — Турция, определить, останется ли он только тактическим или будет эволюционировать в сторону формирования стратегического партнерства. Ясно пока только то, что этот альянс заметно изменил баланс сил на Ближнем Востоке, обозначил возможности Москвы, Тегерана и Анкары работать не только совместно, но и действовать независимо в защите своих национальных интересов. А что дальше?

Иранское издание Shabestan приводит мнение эксперта Хасана Хани-заде, согласно которому Иран, Турция и Россия, находящиеся под давлением и санкциями США, должны идти дальше, создавая «единое экономическое, геополитическое и даже военное пространство, сформировать такие силы в регионе, которые были бы способны противостоять непомерным аппетитам Америки». Возможно ли такое? Теоретически — да, ведь в настоящее время у трех стран во взаимоотношениях друг с другом не существует каких-либо конфликтов. Проблемы могут возникнуть тогда, когда их интересы начнут выходить за пределы альянса, или тогда, когда Вашингтон станет активно пытаться вернуть в «свой строй» Анкару, продолжая атаковать по различным направлениям Тегеран, угрожать Эрдогану и Рухани сменой власти.

ajusticenetwork Сила в единстве

При этом Турция, дрейфуя в сторону Востока, не стремится порывать отношения с Западом. Что касается Ирана, судя по тому, что тема, вступать или не вступать в переговоры с американцами по новому ядерному соглашению, фигурировала на встрече духовного лидера Али Хаменеи с Рухани, в стране существуют влиятельные политические силы, которые не прочь навести мосты с США. Критики говорят, что президентская администрация Ирана растратила возможности, предоставленные ядерной сделкой, которая выглядит теперь все более обременительной после того, как президент США Дональд Трамп расторг ее в мае и начал повторно вводить санкции. В результате появились признаки растущей политической слабости Рухани и укрепления позиций сторонников жесткой линии. Вот почему альянс между Россией, Турцией и Ираном пока остается подверженным не только региональной, но и глобальной конъюнктуре, мы видим лишь обозначение тренда со стороны Анкары и Тегерана по переносу центра тяжести с Запада в сторону России и Евразии.

Но альянс Россия — Турция — Иран, на наш взгляд, пока еще не готов к переписыванию региональной геополитики. Сейчас главное в том, чтобы найти политическое решение сирийского конфликта за счет умиротворения всех сторон. Это решение возможно особенно в свете отказа Турции от фронта, действующего против президента Сирии Башара Асада, появления в регионе точки опоры, позволяющей выходить на решение конфликта и конфликтов с постепенным нивелированием военного и экономического влияния американцев в регионе. Так что саммит в Тебризе должен сработать именно на этом направлении, хотя очевидно, что за кулисами придется согласовывать новую конфигурацию сил и идти на определенные компромиссы.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Но, как считает британское издание The Telegraph, «всем рано или поздно придется делать выбор, выходить из нелегких старых альянсов и уживаться в новых». Такая перспектива уже возникает на горизонте, так как ход событий стал выявлять скрытое внутри них напряжение, а придерживаться всем многовекторного курса будет сложно.