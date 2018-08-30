9 сентября в России пройдет серия местных выборов в различных регионах Федерации. И одними из важнейших, пожалуй, будут выборы столичного градоначальника. Власть поставит эксперимент — если, конечно, его не сорвет либеральный блок правительства. В частности, руководство ЦБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Московские эксперименты

Москва (наряду с Питером) всегда была особым местом с электоральной точки зрения. Именно здесь сосредоточен протестный электорат, который скептически относится к внешней и внутренней политике Владимира Путина. В то же время именно здесь сосредоточена значительная часть среднего класса, который является не только драйвером гражданского общества, но и, по сути, главным организатором и побудительным фактором любой трансформации российской власти. Соответственно, власти всегда важно было понимать, насколько обе страты сходятся друг с другом — ведь именно рассерженный средний класс (да еще и состоящий из молодежи) может стать столь желаемой Западом дестабилизирующей силой в России. Особенно после 2024-го. Именно поэтому власть так внимательно следит за электоральными тенденциями в Москве и даже ставит эксперименты, замеряя уровень настроений.

В 2013-м такой эксперимент прошел успешно — консолидировавший значительную часть протестного электората (тогда в основном правый и либеральный) и приведя его на участки, Навальный получил менее 30% голосов. Сейчас же ситуация несколько иная. Протестные лозунги имеют скорее не либеральный (свобода, «освобождение политзаключенных», права человека, гей-парады), а социальный характер, и касаются вопросов экономики. Повышения цен, инфляции, падение уровня жизни. Соответственно, укрепляется левая оппозиция, и на выборах Сергею Собянину будут противостоять скорее не либералы, а условные «социалисты» в лице представителя от КПРФ, «нового коммуниста» Вадима Кумина и выдвиженца ЛДПР Михаила Дегтярева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Да, победа Собянина сомнения не вызывает — он, судя по опросам, получит порядка 2/3 голосов. Однако суть эксперимента в том, сколько наберет на «социальных» лозунгах оппозиция, особенно в среде молодежи.

«Итоги голосования будут зависеть даже не от того, кто из москвичей какой партии симпатизирует, а от того, как в округах была поставлена работа по продвижению кандидата», — считает профессор политологии МГУ Андрей Манойло.

И понятно, что работа на земле со стороны оппозиции будет проводиться через критику социальной и финансовой политики нынешней власти. Которая за последние полгода наломала дров. Соответственно, власть должна на этих выборах обкатать собственную стратегию коммуникации со средним классом и особенно молодежью (которую пока что успешно окучивает несистемная оппозиция). Ведь именно средний класс должен стать оплотом стабильности России, а молодежь пойдет на избирательные участки и может изменить электоральный баланс.

Зачем стране бизнес?

Казалось бы, в этой ситуации власть должна работать эффективно, заниматься исправлением ошибок. Однако вместо этого либеральный блок правительства делает новые. И опросы показывают, что один из самых низких рейтингов среди всех властных структур имеет Центробанк, возглавляемый непотопляемой Эльвирой Набиуллиной. Топ-менеджером, у которой есть смелость и воля, однако, по мнению ряда экономистов, нет ни достаточной квалификации (до прихода в ЦБ она лишь год работала непосредственно в банковской сфере), ни гибкости, ни готовности признавать свои ошибки.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Да, Центробанк гордится низким уровнем инфляции — официально он колеблется в районе 3%. Однако экономисты уверяют, что реальный уровень роста цен достигает 11%. И это еще без учета объявленного Федеральной налоговой службой (еще одного рекордсмена антирейтинга) роста НДС на 2%, который был повышен ради получения бюджетом дополнительных 600 миллиардов рублей.

Ценой столь «низкой» инфляции стало удушение малого бизнеса — важнейшего момента для среднего городского класса — по причине сохранения высокой ставки. Да, сама Набиуллина говорит о высоких темпах роста кредитования малого бизнеса, однако при этом ЦБ делает упор не столько на развития малого бизнеса, сколько на зачистку рынка от «неэффективных компаний», что, по словам члена президиума ТПП РФ Виктора Ермакова, противоречит здравому смыслу:

«Не может экономика состоять только из успешных компаний. Мировая практика показывает — из 10 компаний, выходящих на рынок, через год остаётся 1−2. Но это естественные процессы, это регулирует сам рынок! Только так создаётся конкурентное поле и экономика, — отмечает эксперт. — Поддержка предпринимателей как раз и заключается в том, чтобы принять компанию в начале пути, обеспечить возможности и инструментарий поддержки и таким образом дать ей возможность укрепиться на рынке».

Andrew Russeth «Невидимая рука» рынка

Санирует ЦБ не только проблемные компании, но и проблемные банки, которые (по мнению экономистов) надо не уничтожать, а оздоровлять. В результате получаются крайне скандальные истории (наподобие санации банка «Открытие»), которые еще усугубляют проблемы ситуации с кредитами на российском рынке. И не только у бизнеса, но и у простых граждан.

«Кредиты сегодня уже у 45 миллионов граждан — у каждого второго работающего или почти у каждого домохозяйства. Причем 8 миллионов — потенциальные банкроты», — говорится в редакционном материале «Сноба».

Однако куда опаснее рост микрокредитования — по данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале этого года они выдали микрокредитов на 42% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Разные эпохи

Отмечается ЦБ и в других антилиберальных (в хорошем смысле слова «либерализм») инициативах, которые лишь отпугивают средний городской класс и молодежь. Так, в то время, как гражданское общество пытается бороться с произволом Роскомнадзора, пытающегося закрывать сайты без суда (через настойчивые «просьбы» провайдеров), Набиуллина снова идет против тренда. ЦБ разработал и передал в Госдуму законопроект, который дает право руководству регулятора в лице председателя Центробанка и ее замов в обход суда закрывать любые сайты. По слухам, предложение, формально выдвинутое для борьбы с мошенниками, раскритиковали за радикализм даже в правительстве.

Christoph Scholz Доступ запрещён

Наконец, Набиуллина даже критикует образ жизни молодого поколения, считая этот образ одной из причин экономических проблем страны.

«Несмотря на сравнительную активность российской молодежи при формировании накоплений, ее большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу», — говорится в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка в 2019—2021 годах».

Также авторы критикуют модели потребления, основанные на совместном доступе к сервису. То есть по сути ЦБ предлагает не банкам переориентироваться под нужды глобализирующейся молодежи, а самим молодым потребителям работать и жить по схемам, которые существовали в 90-е годы и ранее.

Набиуллина vs Путин

Однако на обществе ЦБ не останавливается, замахиваясь на Уильяма нашего Шекспира. Ни для кого не секрет, что на фоне всех проблем оплотом (или, скорее, паровозом) для рейтинга власти является президент. Путин прикрывает своим авторитетом всех нашкодивших чиновников, и именно благодаря ему у электората сохраняется доверие к нынешней власти. Казалось, сами чиновники должны такого защитника холить и лелеять — но так думают не все. Например, в то время, когда Путин дает людям надежду на структурные реформы и обещает высокий уровень экономического роста, Набиуллина (что показательно — в интервью западным СМИ) говорит о том, что даже при высоких ценах на нефть ожидать роста выше 1,5−2% не стоит, даже в том случае, если цены на нефть вырастут в полтора раза.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР «Не пора ли, друзья, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?»

Люди в смятении задают вопрос: либо Путин врет, либо Набиуллина противоречит позиции президента. А если она противоречит позиции президента и при этом не уходит добровольно в отставку, то либо она стремится его дискредитировать, либо просто недостаточно квалифицированна для исполнения путинских указов. В любом случае такая позиция главы регулятора не добавляет ни положительного настроя россиянам, ни оптимизма бизнесу. Ни, естественно, позитивного отношения к власти со стороны среднего класса и молодежи. И если власть, наконец, не наведет порядок в либеральном блоке правительства и в ЦБ, если не станет проводить монетарную и финансовую политику «с человеческим лицом», то ей придется расплачиваться за эти ошибки уже в 2024 году. Причем вместе со всей страной.