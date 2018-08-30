Если вы хотите лучше понять двойственность позиции Израиля по отношению гражданской войны в Сирии, вам достаточно обратить свое внимание на заявления министра обороны Израиля Авигдора Либермана. В 2016 году он осудил действия сирийского президента Башара Асада, назвав его «мясником». Либерман также отметил, что Израиль заинтересован в том, чтобы Асад и его иранские союзники «были выброшены из Сирии». Однако в начале августа 2018 года во время своего посещения израильских частей ПВО Либерман озвучил оптимистическую оценку относительно усилий Асада. На вопрос, считает ли он, что укрепление позиций сирийского правительства уменьшит вероятность столкновений на северной границе Израиля, он ответил: «Я думаю, что да. Думаю, это в интересах Асада». Эти две разные позиции свидетельствуют о наличии конфликта между приоритетами Израиля в Сирии, пишет Дэвид Кеннер в статье для американского журнала The Atlantic.

Флаг Израиля

U.S. Department of State Авигдор Либерман

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С одной стороны, Асад является ключевым союзником Ирана в арабском мире, поскольку Сирия может обеспечить доступ к северной границе Израиля и облегчить организацию поставок оружия ливанской «Хезбалле». С другой стороны, несмотря на яростную антиизраильскую риторику, Асад хорошо знаком Израилю, в отличие от суннитских боевиков, которые могли бы прийти на его место. До недавнего времени на границе между Израилем и Сирией практически не возникало никаких инцидентов в течение четырех десятилетий.

Израиль воздерживался от попыток повлиять на исход гражданской войны в Сирии, но настойчиво преследовал узкий круг целей, направленных на защиту своих интересов. Израиль начал воздушную кампанию против иранских подразделений и их союзников, чтобы оттеснить их от своей границы. С другой стороны, Израиль препятствовал продвижению боевиков в южные части Сирии, занятые друзами, из-за внутреннего давления собственного друзского населения, которое опасалось последствий завоевания боевиками южных районов.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Хотя эта стратегия и позволила изолировать граждан Израиля от кровопролития в Сирии, но она не подходит для предотвращения худшего для Израиля варианта развития событий в Дамаске. Асад укрепляет свой контроль над страной, опираясь на беспрецедентную поддержку со стороны Ирана. Служащие Корпуса Стражей Исламской революции и члены «Хезболлы» укрепились в Сирии, разместив там ракеты большой дальности, способные уничтожить израильские города. В понедельник, 27 августа, Иран и Сирия подписали соглашение о дальнейшем военном сотрудничестве.

Израиль, в свою очередь, совершил более 100 авиаударов против конвоев «Хезболлы» с начала войны в Сирии в рамках противостояния приближающейся угрозе. «Мы можем не всё, но многое, чтобы заставить иранцев задуматься о том, готовы ли они заплатить цену» за свою интервенцию в Сирию, заявил бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потратил немало времени на укрепление своих личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обеспечить давление на Иран и его союзников в Сирии. Нетаньяху встречался с Путиным девять раз с момента начала поддержки сирийского правительства российскими военными в 2015 году, т. е. больше, чем с другими мировыми лидерами за аналогичный период времени. В результате дипломатических усилий Нетаньяху Москва воздержалась от использования своих ПВО для нанесения ударов по израильским военным самолетам, когда те совершали нападения на иранские позиции в Сирии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Опора Израиля на Россию является результатом враждебности президента Дональда Трампа к долгосрочной приверженности США политическому урегулированию в Сирии. Трамп заявил в начале 2018 года о готовности вывести все американские войска из Сирии, а в начале августа объявил о том, что США прекращают выплату $230 млн в рамках программы восстановления разрушенной инфраструктуры страны. Сотрудничество Израиля с Россией основано на необходимости, а не на вере в то, что Москва встала на сторону Израиля в рамках его регионального противостояния с Ираном.

Также в Израиле существуют сомнения относительно готовности Путина и его возможностей по сдерживанию Ирана в Сирии. Эти сомнения продолжают усиливаться. Израильские официальные лица не устроили обещания России о том, что она может удерживать иранские силы в 80 километрах от израильской границы, поскольку у Ирана есть ракеты, дальность которых превышает 150 километров.

В недавней статье, опубликованной вашингтонским Институтом Ближнего Востока, перечислены несколько признаков, указывающих на то, что Россия сокращает свое военное присутствие в Сирии, что приведет к уменьшению влияния Путина на Асада и Иран. Между тем союзники Тегерана вошли в сирийские институты безопасности, теперь их невозможно отличить от регулярных частей сирийской армии. Такое развитие событий может означать конец израильско-российского сотрудничества в Сирии.

Kremlin.ru Башар Асад

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Иран и его союзники готовы бросить вызов Израилю на нескольких фронтах в ближайшие годы. В Ливане и Сирии находятся отлично подготовленные и укомплектованные бойцы «Хезболлы». К тому же растет риск того, что Иран может возобновить свою ядерную программу после решения администрации Трампа о введении антииранских санкций.

«Цель состоит в том, чтобы окружить Израиль подконтрольными Ирану силами, которые запустили бы серию открытых конфликтов на низком уровне, чтобы сделать жизнь Израиля невыносимой», — заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны на Ближнем Востоке Майкл Эйзенштадт.