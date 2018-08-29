Победа шестнадцатилетнего российского пианиста Ивана Бессонова на международном конкурсе молодых музыкантов классического Евровидения стала апогеем этого победородного лета. Люди уже начали сбиваться со счета при попытке подытожить количество медалей, привезённых в этом году домой школьниками России.

Спас Нерукотворный. XII век. Фрагмент

Иван Бессонов вселился в сознание особо заметно в силу своей эффектной манеры исполнения и яркой природной красоты. Его триумфальное появление на сцене знаменитого зала «Ашер холл» в Эдинбурге увенчалось победой и началом международной карьеры.

Месяц назад российские школьники вернулись с победой с 29-й Международной биологической олимпиады. Данил Афонин, Артём Путовид и Азат Гараев завоевали золото, а Ирина Ярутич привезла домой серебряную медаль. Стоит упомянуть и руководителя российской сборной на олимпиаде профессора кафедры биохимии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Рубцова.

В то же время пять золотых и серебряную медаль принесла России её команда на Международной математической олимпиаде в Румынии. В составе российской сборной выступали шесть школьников: Марат Абдурахманов, Артур Герасименко, Егор Рябов, Станислав Крымский, Владимир Петров, Сергей Лучинин. Они приехали в Румынию из разных городов России. Их тренировал доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов. Отметим, что в этой олимпиаде участвовали представители более ста государств.

Также с прекрасными результатами вернулись с 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии четыре школьника: Даниил Бардонов, Алексей Коноплев, Андрей Кобелев и Михаил Матвеев. Они привезли две золотые и две серебряные медали.

Цитата из т/п «Новости культуры». 2018. «Россия — Культура» Иван Бессонов

Не первый год показывают высочайшие результаты участники из России в международной олимпиаде по физике. В 49-й было два этапа соревнований: теоретический и экспериментальный. Говорят, это был уровень третьего курса Физтеха. Россию представляли Станислав Цапаев, Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Вячеслав Кузнецов и Захар Яковлев. Они завоевали четыре золотые и одну серебряную медали.

Прочитавшие о феноменальных успехах российских подростков этим летом обязательно спросят: «Если все так хорошо, то почему так плохо?»… На вопрос: что именно плохо, они затруднятся дать вразумительный ответ. Однако общеизвестно, что располагающие возможностями россияне отправляют своих детей получать высшее образование за границей. Это относится не только к функционерам правящей партии.

При внимательном изучении мы обнаружим, что уровень образования в России непрерывно растёт. Существуют общепризнанные международные организации, тестирующие уровень образования в разных странах мира. Самые известные среди них это TIMSS (математика и естествознание, 4-й и 8-й классы) и PISA (умение применять школьные знания в различных жизненных ситуациях).

Если посмотреть свежие отчеты TIMSS, то картина складывается оптимистичная. Начиная с 2003 года знания российских школьников по математике и естественным наукам только улучшаются.

Мы видим на графиках исследований, что с 2003 года кривая показателей 8-х классов упорно ползет вверх, а потом останавливается. Этот рост примерно совпадает с периодом, когда внедряли ГИА и ЕГЭ. То, что сейчас у четвероклассников результаты выросли, а у восьмиклассников нет, можно объяснить внедрением новых образовательных стандартов, которое уже произошло в начальной школе, но в старших классах только запланировано на будущее. Среди положительных факторов, влияющих на высокий уровень знаний российских школьников, это первое место в мире по частоте занятий с родителями до поступления в школу.

Однако если мы посмотрим на результаты исследования PISA (умение применять школьные знания в различных жизненных ситуациях), то обнаружим куда менее радужную картину. Место России по этим критериями вовсе не среди первых, а посередине списка стран мира, рядом со слабыми государствами по уровню образования.

У доски

Здесь придётся признать, что и советская школа была ориентирована на решение относительно стандартных задач. PISA требует выйти за рамки привычных схем. Российские подростки хорошо берут интегралы и помнят сложные органические вещества, но путаются, когда надо подсчитать сумму скидки в магазине или разобраться с этикеткой на сыре.

К этому можно добавить, что российское образование дает не слишком прочные знания. Об этом свидетельствует проведённый пару лет назад знаменитый опрос ВЦИОМ. Выяснилось, что в России 32% взрослых полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, 18% считают, что электроны больше атомов, а 29% убеждены, что первые люди жили в одно время с динозаврами. Азы знаний, полученные в советской и в российской школе оказались в целом непрочными и легко выветриваемыми.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Последнее время в России очень модно сваливать все проблемы образования на введение ЕГЭ. Государственные телеканалы выходят с передачами в стиле толковища, где обругивают ЕГЭ и прочие исчадия Запада. Им бы почаще рассказывать о талантах и успехах российских школьников, но вместо этого размусоливаются случаи перегибов на местах с проверками школьников при вхождении в помещение, где экзамен проходит.

Нет никаких оснований утверждать, что нововведения последних пятнадцати лет негативно отразились на уровне образования. Как и не стоит полагать, что резкое улучшение может быть следствием изменением формы проведения экзаменов.

Важно признать немалые успехи системы образования, но одновременно начать приближение его с жизненной конкретике и к будущим профессиям старшеклассников. Россия и сегодня богата выдающимися талантами. Самое время взлелеять их и укрепить. Иначе увидим и этих победителей олимпиад в западных университетах уже в ближайшие годы.