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Для названия кино, книг или пьес популярна конструкция в духе «Дьявол и …». Ну, например, «Дьявол и сеньорита Прим». Или «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Второе, конечно, предпочтительнее. Хотя бы потому, что там играет Энтони Хопкинс. Так вот, мне вспомнилась данная конструкция после интервью Эдуарда Лимонова Юрию Дудю. Смотрелось оно, это интервью, почти трагикомично.

В гости к шпане пришёл дьявол и, не испытывая жалости, съел того без особого аппетита. А мальчик этого даже не понял. Он важно раздувал щёки, хмурился и изо всех сил старался показаться не пустым, как выброшенная бутылочка из-под детского йогурта. Ведь наглость, как писал Вейнингер, есть лучшая компенсация отсутствия ума.

Странно как минимум задавать большому русскому писателю, чьи книги реально читают во всём мире, вопросы о Навальном и Жириновском. Или начать интервью с вопроса: «Правда, что вы фашист и нацист?» А ведь Эрнст Юнгер мог и не рассмеяться. И уж совсем забавно, когда мальчик теряется при имени Жана Жене.

Впрочем, чего ещё ждать от человека, который адресует единственный вопрос о литературе писателю — и звучит он так: «Вы делали минет бездомному афроамериканцу?» И в этой фразе — вся пустота гипсового века с его гипсовыми героями. Насколько толерантненько, настолько и глупо.

Это всё комичное. А что с трагичным? Его больше. Потому что данное интервью интересно, прежде всего, в контексте вечной темы «отцы и дети». Между людьми в двух креслах разверзлась пропасть эволюционного развития. А разница — всего-то 44 года. Проблема ведь даже и не в шпане — он своего рода лучший из лучших, проблема в том, что такие вдруг выходят в топ. Благодаря таким же, как они. Правило современного успеха: не быть личностью — быть таким, как все, быть частью стада, где одни животные чуть равнее других. Спрашивается, для чего лезть к людям?

До встречи с Лимоновым Дудь беседовал с Ивлеевой, это такая девица, которая популярна в Instagram. И ещё она девушка рэпера Элджея. Того, что в каждом клипе убивает с брызгами крови девушек и носит белые линзы. И вот диалог Ивлеевой и Дудя был органичен: они беседовали о половых органах. Люди, смотрящие это, а там набралось двенадцать миллионов, всё понимали. Им было комфортно. Не какой-то там Жан Жене.

Прекрасная компашка: Дудь, Ивлеева, Элджей — черти в аду для тупых выглядят примерно так. И вот в эту компанию приходит седой дьявол. И все эти фигуры становятся мелкими, как мошкара на стекле. Очки сняты — виден реальный масштаб.

К чему это я? Да к тому, что на фоне таких людей, как Лимонов или тот же Познер, заглянувший на аналогичное интервью раньше, герои нынешних дней сразу становятся теми, кто они есть. И главное — виден их реальный масштаб.

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Когда мы говорим о молодёжной политике, то ключевое тут — кто есть сегодняшние герои. Или, как говорят современники, хедлайнеры. Если они пустые, раздутые, как гелиевые шарики, которые вот-вот сдуются, то и их аудитория идёт в ту же пустоту. Она не учится главному — думать и создавать. Она вторична до ужаса, и вся её жизнь превращается в бесконечную постмодернистскую пьесу, написанную на коленке «литературным негром».

Но пустота рано или поздно заполняется. И, ясно, самое первое, что приходит на её место, — это грязь, сорняк, злоба. Когда мы наблюдаем, как очередной подросток или группа подростков насилует, убивает, пытает кого-то, то слышатся замшелые мантры: она просто смотрит не то, эта молодёжь. Но всё чуть сложнее. Одна из причин тут — тотальная пустота и дутость происходящего.

Поведение нынешней молодёжи — это никакой не бунт, как то пытаются представить, а агония. Агония людей, понимающих, что они чудовищно вторичны. Все их ценности и развлечения, которыми они живут, жёваны-пережёваны много-много раз. Всё это было. Всё это ненастоящее. Это совсем не молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли.

Они слабенькие, хиленькие, недокормленные, утопающие в своих огромных кроссовках. Это не революция, малыши — это цирк с бездарными клоунами. Это не дети часовых мастеров, по Троцкому. И даже не те, кто приговорил страну в 90-х. Это дутые величины, чьё существование — иллюзия. Они думают, что могут всё одним лишь нажатием кнопки, но мы отключаем интернет, обрубаем электричество — и они не выживут. Нам нужно будет подкормить их.

Поэтому они выбирают слабых в качестве жертвы. Кого убили в Псебае? Многодетную мать. Кого убили в Берёзовском? Инвалида. Кого избили в Сергиевом Посаде? Инвалида. Кого избивали на улицах в Петербурге? Стариков. Совпадение? Не думаю. Они изначально выбирают слабого. Потому что в поединке с сильными они обречены. Интеллектуально так точно. Лимонов это с блеском продемонстрировал. Шарик лопнул.

Быть сильным сегодня не значит ходить стадом. А стадо сегодня смотрит Дудя, Ивлееву, жрёт бургеры, избивает инвалидов и перечит старшим. Стадо думает, что, наделав татуировок и вставив белые линзы, как-то возвысится. Но быть сильным сегодня значит уметь создавать.

Цитата из т/п «Новости культуры». 2018. «Россия — Культура» Иван Бессонов

И знаете, кто на самом деле сильный? Иван Бессонов, этот паренёк, похожий на Сыроежкина, занявший первое место в Эдинбурге на конкурсе молодых исполнителей классической музыки. Потому что он играет Чайковского, Рахманинова и кладёт на стадо с большим музыкальным прибором. Вот он выделяется. Он не такой, как все. А главное — масштаб его реален. Он не дутая величина. Не дутая величина и тюменский девятиклассник Леонид Горбунов, выигравший мировую олимпиаду по геометрии, одну из самых сложных в мире.

И наша задача — чтобы достойные люди, настоящие, нашли себе применение во взрослой жизни. Потому что реальные люди строят реальные вещи. Оставляют что-то после себя: книги, мелодии, научные открытия. В мире симулякров и хайпа это весьма сложно сделать. Тем достойнее, если ты добился реального результата.

Потому, когда вам в очередной раз заговорят о молодёжи, которую мы воспитали, которая есть честь, совесть и ум нашего времени, думайте не о тех, кто стадом выходит на тусовки, думая, что это митинги, не о тех, кто улыбается в автозаках — эти ребята разбегутся или сдуются на фоне седого дьявола. Думайте о тех, кто идёт своей дорогой, создавая свои миры. Вот они — соль земли. Они молодое поколение. Наша задача — помочь им.

А все эти ребятки, думающие, что они эффектны и индивидуальны, — масса, предназначенная лишь для того, чтобы нажимать кнопку «нравится». Или «не нравится», если они мало что понимают. Глупец ведь быстро приходит в раздражение. Раздувается, как шарик. И в итоге улетает, чтобы лопнуть. Когда хочешь вдудь, смотри, чтоб не сдуло.