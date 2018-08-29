Самое лучшее, что можно сказать относительно последней торговой инициативы президента США Дональда Трампа, состоит в том, что он возвращает США к заключению таких торговых соглашений, которые ранее он разрывал, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Дональд Трамп

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Итак, в понедельник, 27 августа, было объявлено о достижении обновленного соглашения о свободной торговле с Мексикой. Конечно, Трамп хочет преподнести новое соглашение как новую версию НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Однако интересный факт заключается в том, что изменения коснулись трудовых и экологических стандартов. Именно об этом говорил экс-президент США Барак Обама, обсуждая возможности обновления НАФТА. Именно трудовые и экологические стандарты заняли центральное место в Транстихоокеанском партнёрстве при администрации Обамы. Тем не менее Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнёрства.

TheMexicanGentleman Страны НАФТА

К тому же Трамп, похоже, теперь готов к компромиссу с ЕС. Это еще один позитивный признак за последние 20 месяцев. Нынешний глава Белого дома пока еще не дошел до широкомасштабного видения Обамы в отношении Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций, но, возможно, Трамп всё же двинется в данном направлении. В последние несколько месяцев он говорил о взаимной отмене пошлин. Это было бы хорошим началом.

Финансовые рынки взбудоражила перспектива заключения новых торговых соглашений. Угрозы о торговой войне начинают отходить на второй план? Благоприятный экономический цикл, включающий в себя расширение экономического сотрудничества, рост заработной платы и низкий уровень инфляции, пошел бы на пользу не только администрации Трампа, но и всем остальным.

Реальная значимость позитивного движения Трампа в отношении Мексики состоит в том, что он расчищает площадку, чтобы Белый дом мог сосредоточиться на крупномасштабной борьбе за более справедливую торговлю с КНР, которая десятилетиями пыталась использовать правила игры в свою пользу. Европа и другие торговые партнеры США должны стать естественными союзниками Вашингтона в переговорах с Китаем, поскольку они также пострадали от эгоистичной политики Пекина.

Экономист Мохамед Эль-Эриан заявил в понедельник на CNBC, что он убежден в 60-процентной вероятности того, что агрессивная политика Трампа приведет к «более справедливой торговле» для Соединенных Штатов. Единственный вопрос, который беспокоит инвесторов, с какими издержками будет связана агрессивная политика Трампа?

Флаги США и ЕС

Трамп часто неправильно описывает ключевую проблему в торговле с Китаем, указывая на большой дефицит торгового баланса США с Китаем, который в 2017 году достиг ошеломляющего уровня в $375 млрд или около 65% от общего торгового дефицита США. Всё это скрывает тот факт, что положительное сальдо торгового баланса КНР резко сократилось, с 9,9% ВВП в 2007 году до примерно 1,4% в 2017 году. Международный валютный фонд утверждает, что положительное сальдо торгового баланса КНР будет продолжать неуклонно снижаться, до 0,4% ВВП в 2022 году. Итак, ключевая проблема заключается не в огромном дефиците торгового баланса США, а в том, что Пекин не предоставляет американским компаниям или инвесторам справедливого доступа к своим рынкам и использует любую возможность для кражи американской интеллектуальной собственности.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, 28 августа, что США «нужен лучший доступ на рынки Китая и взаимная торговля», добавив, что «это не должна быть односторонняя сделка, в рамках которой они получают свободную торговлю у нас, а мы у них — нет».

Администрация Обамы тоже стремилась договориться о заключении двустороннего инвестиционного договора с Китаем, который открыл бы доступ к рынкам КНР для американских компаний и защитил бы американскую интеллектуальную собственность. Трамп поначалу отмахнулся от внешней политики Обамы, а сейчас, похоже, готов предложить собственный вариант двустороннего договора с КНР.

futureatlas.com Флаги США и Китая

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Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд предостерег американскую администрацию от «пирровых» побед в торговле в своей недавней статье в Financial Times. Он объяснил: «США импортируют алюминий… это вносит свой вклад в дефицит торгового баланса с Китаем. Но более дешевый импорт алюминия создает благоприятные условия для американского экспорта, включая экспорт самолетов. Ограничение импорта алюминия не только повредило бы экспорту самолетов, но и сделало бы работу системы глобального разделения труда менее эффективной».

Трамп был избран президентом США, потому что американская общественность усомнилась в том, что глобальная торговая система приносит пользу рядовому американскому работнику. Однако реальная возможность разрешить сомнения американской общественности заключается не в разрушении всей глобальной торговой системы, а в ее исправлении. Слишком часто на протяжении своего президентства Трамп выглядел как разрушитель торговой системы. Однако на этой неделе в Мексике Трамп взял на себя необычную для него роль наладчика торговой системы.