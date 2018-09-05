Когда звучит слово «Крым», среднестатистический россиянин представляет себе солнце, море и отдых. Что-нибудь в духе набережной Ялты. Или, если мозг россиянина ещё не изувечен реформированной системой образования, нечто героическое — в духе славного города Севастополя. Может, если умён, вспомнить и великое культурное наследие Крыма. Но в целом — аллюзия одна: отдых.

Александр Савченко (Мариинский) Всё проржавело

Однако Крым очень разный. Я уж не касаюсь сейчас темы историософского разнообразия. Да, есть Крым солнечный — тот, что на Южном берегу Крыма (ЮБК). Тут жить хорошо, приятно, особенно с деньгами. Однако есть Крым и северный, и вот тут выживать приходится. Красноперекопск, Белогорск — это совсем не «Каберне» на пляже.

И есть на севере Крыма город Армянск. Тот, что граничит с Украиной. Основали его, как не трудно догадаться, армяне, бежавшие из Турции. И ещё крымские греки. В советское время Армянск стали превращать в индустриальный центр. Градообразующим предприятием стал завод «Титан», производящий диоксид титана.

Viktor5212 Армянск. Завод «Титан»

А потом Крым потеряли за 24 часа, и промышленность Армянска начала осыпаться, как картинка дефрагментации диска. Люди жили уже не индустриальной мощью, а пограничной торговлей. С вхождением же Крыма в состав России город зачах. Ключевое направление изменилось: теперь автомобили пошли не на север, а на восток — в сторону Керчи. Пойдут туда и железнодорожные составы, потому что сообщение с Украиной вряд ли возобновят.

Люди в Армянске остались уже не только без работы, но и без заработков. А город меж тем наводнили «материковые» жители — не лучшего образца. Те, кто начали теснить местных. Об этом, впрочем, стараются не говорить, чтобы не поднимать национальный вопрос. Завод же «Титан» пошёл к банкротству.

И тут случилась ещё одна беда. О ней тоже предпочли не говорить. Крымские власти признали её лишь через два дня после случившегося. Речь идёт о выбросе неизвестного вещества. Ядовитого. От него за одну ночь ржавчиной покрылись металлические поверхности, а на крышах домов и деревьях появился маслянистый налёт. Как рассказывают сами местные, те, кто спал с открытыми окнами, заболели странной аллергией. Многих тошнит; они чихают, чешутся. Пропала часть урожая. А город, точно в рассказах Стивена Кинга, покрыла жуткая слизь.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Экологическое бедствие

Два дня об этом старались молчать. Наконец, признали. Хотя местные жители голосили и раньше. Но меж тем МЧС бодро отрапортовало, что обращений не было. Ну-ну. Какое, собственно, дело до бед людей, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной?

Удивительно, но, если изучить социальные сети, где обсуждают жуть в Армянске, то можно встретить людей, которые просят жалующихся заткнуться. Именно так. Мол, не нагоняйте панику. И, само собой, звучит: для чего давать украинцам повод злословить? Хотя на Украине и так всё знают. Да и дело ведь не в злословии, а в жизни простых людей. Жизни, оказавшейся под угрозой. Но молчали. Авось обойдётся.

И вот это замалчивание проблем Крыма — случай в Армянске тут лишь частность — оно отвратительно. Потому что, как и во всей России, на полуострове пытаются сделать красивую картинку, дать позитивную отчётность и ради этого так стараются. На бумажке всё хорошо. А в реальности? Как быть с людьми? О них вы забыли?

Так когда, наконец, в России в целом и в Крыму в частности начнут думать не о красивой картинке для федеральных каналов, а о людях? Это вопрос не ситуативный, а фундаментальный. Пора, наконец, определиться, для чего брали полуостров. Как территорию? Тогда зря. Или для того чтобы поддержать цивилизационный выбор миллионов людей? Это правильно, но тогда вспомните об этих людях.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым вернулся на Родину. Что дальше?

К чему в начале текста я сказал о «Титане»? Да к тому, что выброс, по одной из версий, произошёл из него. Причина проста: идёт процедура банкротства, и кто-то решил прикрутить фильтры. Так говорят. Факт: выброс уже произошёл. Хуже — подобное происходит регулярно. Стоит ли говорить о связи выбросов с онкологией?

Так, может, пора заняться данным вопросом? Может, пора развивать Крым по-настоящему? Да, аэропорт, «Таврида», ТЭСы — это мощно, монументально. Но вот суровая и тупая застройка ЮБК, уничтожение той же Ялты и Коктебеля, бардак в Севастополе — это позор, а не развитие. А как быть с севером Крыма?

Армянск, покрывшийся ржавчиной, — это жутко, но это и символично. Заставляет вспомнить ещё одно крымское место, в котором я побывал недавно. На некоем странном фестивале. Речь о селе Поповка — том, что рядом с Евпаторией.

Там, напомню, проходил легендарный фестиваль «Казантип». Сам я там не был. Мне не нравятся наркотические оргии и тупая музыка. Но надо признать: это было масштабно и знаково. Однако «Казантип» прикрыли. А часть его инфраструктуры осталась. Всё это стоит на песочном берегу чудесного моря: металлические скульптуры, изваяния в стиле Татлина (но не с тем талантом). Остались бывшие кафе и бары — сюрреалистические. Но всё это заброшено, всё это ржавеет и чахнет.

Observatory.nasa.gov Мыс Казантип

И вот там дают провести фестиваль. Слоганов на нём много, а дела и толку мало. Потому что организаторы этого самого Z. FEST не потратились даже на краску, и ощущение такое, что ты попал в мир после ядерной катастрофы. Говорят, «Терминатора» вновь будут снимать. Фактуры лучше, чем в Поповке, режиссёру не найти. Полная беспросветность, а среди неё — потерянные люди.

И это тоже знак. Когда былое заброшено, а стоило отдать кому-то на возрождение — тот не восстановил, а эксплуатировал на последнем издыхании. Жаль даже денег на краску. Позор? Да. Символ? Безусловно. Вот он, восстановленный Крым. То, что не покажут по федеральным каналам. Впрочем, я знаю, что вы скажете: «Ещё не успели, были заняты более крупными проектами». Не спорю, но если отдаёте частным лицам, то требуйте с них. Не позорьтесь.

Иначе происходит, как в Армянске, где старое разваливается, не обновляется и превращается в угрозу. А от неё страдают люди. И уж совсем подло, несправедливо, когда о людях этих хотят забыть. Ну, чтобы лишний раз картинку не портить. Тут и неважно, что город, где нечем дышать, покрывается ржавчиной, а люди — красными пятнами. Но им всё равно говорят: «Дышите ровно».