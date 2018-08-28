



Mosoblvokzaly.ru Щелковский автовокзал

Жительница Москвы Татьяна Теренина рассказала ИА REGNUM о том, как московские власти с многочисленными нарушениями федерального и городского законодательства возводят на месте трехэтажного здания автовокзала у метро «Щелковская» 11-уровневого монстра (шесть наземных и пять подземных этажей), который будет то ли ТПУ, то ли торгово-развлекательным центром с функциями автостанции.

Москвичам стало известно, какой «подарок» подготовила им городская администрация, согласовав строительство объекта под официальным названием «Многофункциональный центр с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла Щёлковский». На протяжении 20 лет всякого уровня чиновники и депутаты обещали гражданам вывести автовокзал от метро «Щёлковская» в более подходящее место из-за его близости к жилой застройке. Но вот как-то не случилось…

Автовокзал, являясь источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, отнесён к промышленным объектам и производствам III класса опасности (всего их пять), в процессе эксплуатации которых имеют место: выделение в окружающую среду загрязняющих веществ, создание шума, вибрации и других вредных физических факторов.

Теперь же с подачи городской исполнительной власти вместо переноса автовокзала площадью 6546 квадратных метров строится новое монструозное здание с пятью подземными и шестью наземными этажами общей площадью 137 775 квадратных метров. Новое сооружение будет представлять собой торгово-развлекательный центр, где на 2−4-м этажах будут располагаться торговые галереи, на 5-м этаже — фудкорт, кинотеатр на 518 человек с фойе, кассами и пятью залами. А на 6-м этаже расположится автовокзал (количество пассажиров в сутки — 15 000 человек, суточное количество рейсов — 1 615), с залом ожидания, кассами, посадочной площадкой и перронами, в том числе для 12‑ и 15-метровых автобусов, с местами для их межрейсового отстоя и тому подобным.

Невиданный доселе объект получил название «многофункционального центра». Обо всём этом можно узнать, прочитав документ под названием «Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства», утверждённый Москомархитектурой за подписью главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова.

Screenshot АГР

Screenshot Автовокзал, 6-й этаж

Внизу данного изображения указано, что это план 6-го этажа на отм. +29.700, и, согласно условным обозначениям, почти весь этаж предназначен для размещения автовокзала.

Новый автовокзал, неотъемлемой частью которого является наличие крупногабаритного транспорта, в баках которого находятся сотни литров горючего, легковоспламеняющегося топлива — будет располагаться не только над головами десятков тысяч посетителей торгового центра, но и в непосредственной близости от жилой застройки. Это хорошо видно на фотографии и на ситуационном плане, в то время как санитарная зона для объектов такого класса опасности установлена федеральным нормами в 300 метров.

Screenshot Ситуационный план

На ситуационном плане, где жилые дома обозначены белыми прямоугольниками, хорошо видно, что они находятся в непосредственной близости от автовокзала.

Московскую администрацию не смущает такое опасное объединение под одной крышей автовокзала и торгово-развлекательного центра, что может привести к трагедии. Также не волнует, что собственность граждан, проживающих в непосредственной близости от космического масштаба автостанции, обесценится, а значит, люди будут фактически ограблены. При этом источник загрязнения запланированно будет оказывать негативное воздействие на среду жизнедеятельности и здоровье людей. «В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться устья систем вытяжной вентиляции из подземной автостоянки и помещений автовокзала, двигатели передвигающегося по территории автотранспорта, ожидается поступление загрязняющих веществ 10 наименований», откровенно сообщается в положительном заключении Мосгосэкспертизы от 20.12.2016 Рег. № 77−1-1−3-4850−16; №4940−16/МГЭ/8847−¼/ (стр.52).

Может быть, законодательство позволяет так обходиться с людьми, их собственностью, подвергать их жизнь опасности, травить их? Конечно нет! Федеральный закон чётко определяет, что автовокзал, автостанция должны размещаться на специально отведённых территориях, крыша торгово-развлекательного центра такой специальной территорией не является.

Тогда каким образом при установленной федеральным актом санитарно-защитной зоне в 300 метров опасный объект оказался в непосредственной близости от жилой застройки и на 6-м этаже торгово-развлекательного центра, а не на специально отведённой территории?

Что касается санитарно-защитной зоны — на этот вопрос ловко отвечает Мосгосстройнадзор. Мол, не волнуйтесь, Управление Роспотребнадзора по городу Москве установило и согласовало свои размеры санитарно-защитной зоны: с севера 28, с севера-востока 88, с востока 220, с юго-востока 38, с юга 20, с юго-запада 50, с запада 80, с северо-запада 80 метров соответственно. Очевидно, что сделано это для того, чтобы объект как-то вписался между жилыми домами якобы без нарушений.

Теперь все дома, благодаря специально уменьшенной Роспотребнадзором санитарно-защитной зоне, волшебным образом не попадают в эти границы, а значит, и нарушений нет. Действует принцип «не можешь вписаться в нормы, измени эти нормы». Роспотребнадзор — надзорный орган. Как же надо надзирать московскому управлению, чтобы положенные 300 федеральных метров для объекта III класса опасности превратить в 20−28 московских метров? Предположу, что подобный «надзор» стоит немалых денег!

Однако почему автовокзал очутился на 6-м этаже здания, а не на специально отведённой территории, как того требует федеральное законодательство, так и осталось тайной — ни в одном столичном ведомстве так и не дали этому объяснения, мол, согласовали объект (целиком), а это не автовокзал, а многофункциональный центр. Что ж, игра словами, подмена понятий давно стали для московских чиновников палочкой-выручалочкой в тех случаях, когда надо обойти закон.

Более того, «согласно постановлению правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве», формирование капитального ТПУ «Щёлковская» не планируется» — сообщает в своём письме Москомархитектура. При этом в ведомстве чуть-чуть слукавили, так как в указанном правовом акте нет понятия «капитальный» или «некапитальный» ТПУ, есть просто ТПУ, вот он-то и не планируется.

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У метро «Щёлковская» физически нет места для ТПУ, это район старой застройки, здесь невозможно без нарушений водрузить источник загрязнения, коим является автовокзал, не нарушив конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

Возможно, застройщик готов на всё, и фантазия его ничем не ограничена — чем дороже, выше, больше и безумнее, тем лучше — навара больше. Но на то и существуют органы власти, чтобы сдерживать чьё-то безумие и возвращать всех в правовое поле, что отвечает интересам всех граждан без исключения и обеспечивает их безопасность. Но это не наш путь! Наши городские структуры функционируют для каких-то других целей, на эту тему можно «пофантазировать» — и вряд ли ошибётесь.

Из Москомархитектуры также сообщили, что здание существующего автовокзала будет «реконструировано с частичным сохранением транспортной функции в рамках автостанции». Ну, во-первых, московские власти взяли моду называть снос объектов их реконструкцией, в данном случае, чтобы построить новый объект, который не ТПУ, старое здание было снесено до основания. Во-вторых, понятие «здание автовокзала… с сохранением функции в рамках автостанции» никаким законом не определено, и где у автовокзала «рамки автостанции» — известно только чиновникам Москомархитектуры.

Что касается соблюдения санитарно-защитной зоны в 300 метров, то, согласно федеральным нормам, «требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся !!!, реконструируемых !!! промышленных объектов и производств, объектов транспорта… и других, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека».

То есть, снеся здание старого автовокзала, московские чиновники не имели права согласовывать, утверждать проектную документацию для реконструкции, строительства объекта III класса опасности, если этого не позволяли санитарно-эпидемиологические правила и нормы. Но, имея полномочия, бланки и печати, нет ничего невозможного или запретного, можно и федеральные нормы подправить, выдав нужное заключение.

Дальнейшее чтение письма вызывает еще большее недоумение, так как в следующем абзаце ведомство сообщает, что им выдано «свидетельство об утверждении Архитектурно-градостроительного решения (АГР) объекта капитального строительства «Многофункциональный центр с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щёлковский».

Помилуйте, как же так? Москомархитектура только что уведомила, что формирование ТПУ, согласно постановлению правительства Москвы, не планируется, а автовокзал у них и вовсе не автовокзал, а «рамки автостанции», и вдруг тут же сообщает, что она утвердила АГР с автовокзалом в составе ТПУ! То есть Москомархитектура согласовала то, что правовыми актами города Москвы не планируется (ТПУ), и то, чего и вовсе нет, — автовокзал, так как, по их мнению, автовокзал должен быть реконструирован в «рамки автостанции». Хотя автостанция так же, как и автовокзал, о чем в Москомархитектуре, видимо, не знают, должна располагаться на специально отведённой территории (п.8 ч.1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров *** «), так что игра в слова «автовокзал-автостанция», подмена одного другим вряд ли прикроет явное и опасное нарушение закона.

Согласно пункту 2 приложения к Положению о Москомархитектуре, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 7 ноября 2012 года N 633-ПП, Москомархитектура осуществляет свою деятельность в соответствии в том числе с федеральными законами, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы. Принятие должностными лицами решений, противоречащих федеральному законодательству, правовым актам города Москвы — является превышением должностных полномочий, и трудно представить, что превышение полномочий осуществляется на бескорыстной основе, и слово «коррупция» — первое, что приходит на ум. На кону жизни и здоровье граждан, для которых опасные объекты с лёгкостью встраивают в торгово-развлекательные центры — очевидно, мало в последнее время у нас было трагедий с человеческими жертвами в торговых центрах.

Город Москва находится в большой опасности, когда им управляют чиновники, принимающие решения исключительно в интересах застройщиков, можно даже сказать — находящиеся на службе у них, при этом пренебрегая жизнью и здоровьем граждан и открыто нарушая федеральные законы ис обственные правовые акты, о чём сами и сообщают.

При чём здесь мэр, спросите вы? Именно мэр как председатель градостроительно-земельной комиссии города Москвы наряду с другими её членами принимает решения в области градостроительной, инвестиционной деятельности, земельных отношений, осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также своими указами назначает руководителей департаментов, в том числе и руководителя Москомархитектуры. И если Москомархитектура, оформляя и согласовывая опасные безумные проекты, при этом не стесняется нарушать правовые нормы, как федеральные, так и московские, и до сих пор существует в таком виде и составе, значит, мэра такая деятельность подчиненных устраивает.

Не забудьте об этом, когда 9 сентября состоятся выборы мэра Москвы!

(Документы, на которые ссылается автор статьи, находятся в распоряжении редакции ИА REGNUM.)