



Афганистан. Переговоры

Сенсации не состоялось. По итогам телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Афганистана Ашрафом Гани было сообщено, что запланированная на 4 сентября встреча в Москве по афганскому урегулированию, в которой должны были принять участие Россия, Индия, Китай, Иран, Пакистан и страны Туркестана, отложена на неопределенное время. Кстати, на эту встречу пригласили и США, а также «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но Вашингтон отказался, а вот представительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре проявило заинтересованность в присутствии на встрече. В теории при благоприятном развитии событий московский переговорный формат мог бы в чем-то повторить астанинский процесс по Сирии, результаты которого позитивно сказываются на урегулировании в этой стране.

Тут уместно говорить об аналогиях. В Дамаске сохраняется поддерживаемое Россией и Ираном правительство Башара Асада, а в Кабуле — абсолютно прозападный режим Гани. Но если Асад близок к определенному завершению процесса военно-политического урегулирования, то у его афганского коллеги, похоже, все в очередной раз только начинается. По данным американского издания Fox News, сейчас в Афганистане «присутствуют 15 тысяч американских военнослужащих и 30 тысяч наемников». США ведут военную кампанию с октября 2001 года. По оценкам американского оборонного ведомства, она обошлась казне более чем в 680 млрд долларов. В ходе операций на территории Афганистана погибли около 2,35 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения. По словам генерала Джона Николсона, которые он произнес на своей последней пресс-конференции в должности командующего контингента США и НАТО в Афганистане, «мы утратили волю к победе». Ведь, по некоторым достоверным сведениям, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня контролирует от 40 до 50% территории страны.

Афганистан

Там, по компетентному свидетельству представителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, они «создают параллельные органы власти и даже при наличии официальной местной администрации зачастую являются ключевой силой». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдавлено с северных провинций, но закрепилось на востоке в провинции Нангархар. Происходит заметная этнизация конфликта, политики вбрасывают идеи о создании в стране специальных зон безопасности, где концентрировались бы те или иные силы, что может означать раздел Афганистана. Появилась информация о возможности появления военных баз Индии или Китая в северной провинции Бадахшан. В страну из Турции вернулся генерал Абдул Рашид Дустум, этнический узбек, с которым автор неоднократно встречался в Афганистане. Генерал всегда любил участвовать в самых невероятных политических альянсах. Стала активно подключаться к афганской проблематике Анкара, а за ней и Тегеран. Недавно Совет национальной безопасности Афганистана сообщил, что «содействие правительственным силам теперь будут оказывать военные Катара и Объединенных Арабских Эмиратов». Налицо все признаки сириизации конфликта.

Именно на этом фоне президент США Дональд Трамп предпринимает попытку изменить стратегию действий в Афганистане, предполагая, с одной стороны, более активное участие американских войск в боевых действиях, с другой — усилия по продвижению диалога с вооруженной оппозицией, а точнее с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который пытаются разделить на различные фракции, вычленяя ту, что проявит заинтересованность в переговорах с афганским правительством. Обозначить иной формат переговоров с участием внешних игроков американцы не могут, поскольку создали напряженные отношения с Китаем, Пакистаном, Ираном, Турцией и Россией. Но, как констатирует Reuters, у Вашингтона ничего не получается. Во-первых, потому что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых приглашают на различные конференции и встречи, почувствовали фактор своего международного признания в качестве политической силы. Во-вторых, они не воспринимают Кабул в качестве сильного самостоятельного игрока. В-третьих, перед ними стоит пример действий России в Сирии, которые и перед ними открывают в Афганистане определенные политические перспективы.

Встреча Владимира Путина с президентом Афганистана Ашрафом Гани. 2015. Уфа

Вашингтон и Кабул между тем пытаются выйти на результат посредством только чисто внутриафганского диалога и только в таких параметрах обсуждать проблему с внешними игроками. Для этого им необходимо прежде всего усилить афганское правительство до такой степени, чтобы оппозиционные группы признали невозможность достижения своих целей с помощью военных средств. Но этого пока не происходит. Правда, в этой связи некоторые эксперты предполагают, что «за счет некого ограниченного сотрудничества с Россией американцы могут попробовать несколько скорректировать ситуацию». Однако, что и показал отказ Вашингтона участвовать в московских переговорах, США к этому пока не готовы. Что же касается Кабула, то он действует с оглядкой на американцев, не сжигая мостов и с Москвой, которая не перестает оказывать поддержку мирному процессу в Афганистане. Так что «афганская Астана» еще впереди и велика вероятность того, что рано или поздно она может состояться.