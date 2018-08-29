Провокационные действия США и Израиля по сколачиванию антииранского альянса — и уже практически во всех регионах вокруг Ирана — вывели на задний план ситуацию с Курдским вопросом на Ближнем Востоке. Между тем ведь неумолимо приближается время, когда в Иракском Курдистане местные племена должны будут провести выборы в курдский парламент этой автономии — 30 сентября 2018 г. Но, судя по всему, ситуация сейчас ещё хуже, чем тогда, когда Масуд Барзани и его Демократическая партия Курдистана (PDK) проводили референдум о независимости. Учитывая не снижающую активность своих антииранских мер по всему Ираку дипломатию США, можно почти с уверенностью ожидать, что, по крайней мере, в сентябре — октябре США и Израиль попытаются вернуть себе контроль над своими бывшими контрагентами как в Багдаде, так и в Эрбиле (Арбеле). Понятно, в связи с чем: несмотря на закулисные акции, допустим, во всех трёх закавказских республиках и ряде стран Средней Азии, в Афганистане и на Аравийском полуострове, Вашингтон и Тель-Авив по-прежнему главную ставку против Ирана продолжают делать на иракских курдов и те силы шиитов юга Ирака, которые ранее выступали проводниками политики США в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Official U.S. Navy Page Солдаты США и Израиля

Следовательно, эксперты и наблюдатели вынуждены несколько по-новому оценить и переосмыслить факты и события августа, связанные с курдским вопросом в Турции, Сирии, Ираке и Иране. Вначале о двух катастрофических вылазках курдских террористов, действующих по прямым приказам спецслужб США и Израиля, против Ирана. Курдские источники — вначале с победными нотками, сообщали, что 7 августа «бойцы курдской иранской оппозиции вступили в бой с иранскими силами безопасности в сельских районах иранской провинции Кордестан… в деревне Наварра, недалеко от Сенендеджа. По словам местных жителей, после боя иранская артиллерия сильно обстреляла этот район, нанеся огромный ущерб природе. Информации о возможных жертвах нет. Власти Ирана и курдские силы пока не сообщили о деталях прошедшего боя». Курдские источники поскромничали — в Иране всё доводят до сведения общественности. Уже вечером 7 августа Министерство информации и разведки Ирана объявило о срыве целых двух террористических акций — в западном и южном Иране (Mehr News): «Террористы были связаны с такфиристскими [ваххабитскими, — прим.] и сепаратистскими группами. В ходе разведывательной операции было арестовано 6 террористов, изъято их оружие, боеприпасы и снаряжение, в частности шесть автоматов АК-47, три автомата «Узи», 17 пистолетов, восемь гранат, бинокль ночного видения, а также значительное количество боеприпасов. В случае с Кордестаном террорист бросил гранату в полицейский участок в Секкезе, но был захвачен полицией, и в результате теракта никто не пострадал. Согласно изъятым документам, террористы намеревались совершить еще несколько терактов в центральных городах Ирана. В ходе этой операции был также сорван ещё один план транспортировки большого количества взрывчатых веществ».

Затем 11 августа курдские СМИ наперебой, восхваляя «героизм пешмерга», известили о том, что «между иранской курдской оппозицией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) произошли столкновения, в результате чего погибли по меньшей мере 12 иранских солдат. Руководство сил пешмерга «Демократической партии Курдистана Ирана» (ДПКИ) сообщило, что конфронтация разразилась примерно в 02:00 по местному времени и продолжалась пять часов. Потери в рядах курдов не разглашаются. По данным правозащитной организации Hangaw, ещё по меньшей мере 10 иранских солдат были ранены и переведены в больницу в Урмии в провинции Западный Азербайджан. Со своей стороны, силы КСИР заявили об убийстве 10 курдских бойцов и не упомянули о потерях в своих рядах. Ссылаясь на местных жителей, Hangaw сообщила, что во время жестокой конфронтации погибли 8 курдских бойцов». Через 2 дня, правда, выступила и сама ДПКИ, но признала гибель только 6 своих боевиков, а «ещё 2 пешмерга были ранены». Характерно, что пресс-служба ДПКИ не указала, погибли ли в ходе боестолкновения военнослужащие иранского КСИР. Сравниваем два курдских сообщения о боях 11 августа с информацией иранского официального агентства IRNA: «В офисе по связям с общественностью штаб-квартиры корпорации «Хамзе» при КСИР было опубликовано сообщение, в котором говорится, что террористы, наёмники мировых гегемонистских сил и спецслужб иностранных государств, были намерены совершить террористические операции внутри страны, но силы КСИР в ходе спецоперации успешно нейтрализовали запланированные атаки на территории Ирана. В ходе спецоперации в городе Ошнавие были ликвидированы 10 террористов. Обнаружено также несколько взрывных устройств для проведения акций смертников, а также огромное количество взрывчатых веществ». Район Ошнавие расположен в 70 км от центра провинции Западный Азарбеджан, Оромийе [Урмия, — прим.], граничащий с Ираком и Турцией. Итак, в случае с Сенендеджем (а селение Наварра это всё-таки ближе к Секкезу, о котором упоминалось в иранском сообщение), никакой атаки не было — была попытка террориста-одиночки. Вот и не было потерь — его успели нейтрализовать. В случае же с Ошнавие (этот посёлок не впервые становится объектом атак курдских экстремистов) всё чётко — потери только у курдов, 6, 8 или 10 боевиков они потеряли — не суть важно. Совершенно явно заметно, что Сухопутные силы КСИР и министерство разведки во всеоружии готовы к рецидивам нападений со стороны курдов, контролируемых спецслужбами Израиля и США. Второй случай показывает, что боевики попали в заранее заготовленную засаду, т. е. у спецслужб Ирана есть свои осведомители при штабе пешмерга ДПКИ.

sayyed shahab-o- din vajedi Спецподразделение КСИР

Ситуация с сирийскими курдами: 11 августа лидер курдской «Партии демократического союза Сирии» (PYD) Салех аль-Муслим признал, что «недавние переговоры с режимом Башара аль-Асада — это попытка курдов сохранить то, чего они достигли в течение последних нескольких лет». «Мы пытаемся сохранить всё, что мы построили с точки зрения автономной системы, институтов, демократии, — цитирует Муслима AFP. — Но есть менталитет, который не примет это сразу, так что это должно происходить постепенно». Отметим, что несмотря на Африн, Манбидж и другие потери сирийских курдов в 2018 г., партия PYD по-прежнему сохраняет доминирующие позиции в среди курдов Сирии. А вот авторитет другой сильной группировки — «Отрядов национальной самообороны курдов» (YPG), из-за отмеченных утрат, существенно подорван. Не в последнюю очередь лидеры YPG теряют доверие сирийских курдов ещё и потому, что даже после того, как США «сдали» их Турции (Африн и Манбидж), отряды пешмерга YPG пока не покинули рядов проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (SDF). Правда, и тут какая-то неразбериха. Помня о том, что в связи с вводом новых антироссийских и антииранских «санкций» со стороны США, МИДы и России, и Ирана в очередной раз напомнили миру, что за террористами группировок «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сирийского филиала «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — фронта «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стоят спецслужбы именно США, сообщение о том, что 19 августа боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «атаковали штаб-квартиру сирийской армии, а также «Сирийские демократические силы» (SDF) в восточной части Дейр-эз-Зора», воспринимается как театр абсурда. Пестовав «своих» курдов в Сирии, американцы теперь руками своих других «контрагентов» пытаются, по сути, уничтожить военный потенциал сирийских курдов? Ведь общеизвестно, что костяк формирований SDF составляют именно пешмерга курдских YPG, у которых, в свою очередь — и лидирующие позиции в организации военного сопротивления среди всех курдских партий и организаций Сирии.

Так что если атаки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийскую правительственную армию, с которой в провинции Дэйр-эз-Зор сотрудничают уже все ополчения и уже все курдские организации, т. е. и отряды YPG, ещё поддаются осмыслению, то попытки атаковать силы группировки SDF непонятны. Как сообщал ресурс Enab Baladi News, атака на правительственные войска произошла в районе пустыни Сбайхан. А столкновения ИГ с SDF были отмечены в районах Абу-Камаль (Аль-Букамаль) и Аль-Ашраха. Были совершены атаки на штаб-квартиру SDF вблизи нефтяной скважины Эль-Мел и на КПП Аль-Максам в городе Аль-Тайане. Но вылазка американских «прокси» вынудила к тому, что командование курдских YPG объявило 21 августа о том, что готовит наступление на террористов, причём — в сотрудничестве… с сирийской армией и проправительственными ополчениями. В то же время готовящаяся операция курдами называется «операцией сил SDF» — это вполне приемлемо, ибо в составе проамериканской группировки есть и несколько рот ассирийского ополчения. Курды готовятся к наступлению на город Хаджин на восточном берегу Евфрата, писала газета Asharq Al-Awsat. По её информации, в этом городе находится форпост террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хаджин расположен в провинции Дейр-эз-Зор, где банды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают в своих руках ещё два района — Эш-Шаафа и Суса. По сведениям Asharq Al-Awsat, приготовления к операции в Хаджине начались якобы «сразу после вооружённой вылазки банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников возле нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от Дейр-эз-Зора». Но мы же видим — без нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на армию и на силы SDF 19 августа никто вроде бы не упоминал о необходимости контратак.

Курдское агентство Fira"t при этом сообщило, что население Хаджина неделей раньше обратилось к отрядам SDF/YPG с просьбой освободить город от банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тексте послания, которое приводит агентство, отмечается, что Хаджин «наполнен иностранными наёмниками, они творят преступления и притесняют местных жителей». В рамках подготовки к операции формирования SDF/YPG выбили террористов из района Богоз-Тахтани рядом с сирийско-иракской границей и заняли посёлок Бу-Бадран, чтобы отрезать противнику путь к отступлению. Ко всему этому следует добавить, что именно в августе прояснилось, что в сообщениях мая — июля о ситуации в Манбидже и вокруг него достоверные сведения передавали именно сирийские курды, а не США и Турция. 18 августа турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что только-только «ожидается, что американские и турецкие силы начнут подготовку совместного патрулирования в городе Манбидж в северной части Сирии в соответствии с подготовленной «дорожной картой», сообщало полугосударственное турецкое агентство Anadolu. Подводя промежуточный итог, укажем: дрейф сирийских курдов в сторону тесного сотрудничества с Дамаском продолжается, они пытаются нарастить обороты в своих самостоятельных контактах с Ираном и Россией в надежде, что совместно Сирия, Иран и Россия сохранят курдам их прежние права, хотя хотели бы и большего. Не зря Салех аль-Муслим в августе также заявлял: «В Сирии должна быть децентрализованная демократия», отмечая, что у сирийских курдов есть проект, который может быть использован в качестве модели для всей Сирии. Важно следующее — сирийские курды теперь точно знают, что гарантами соблюдения их прав могут быть только сама Сирия, а также Иран и Россия.

Теперь по турецким курдам. Впрочем, эта тема связана не только и не столько с недавними президентскими выборами в Турции, сколько с ситуацией в Иракском Курдистане. Так или иначе, и у турецких, и у иракских курдов — ситуация, что называется, «между выборами». Турецкие выборы позади, а в сентябре — выборы, как уже указывалось, в парламент Курдского регионального правительства (KRG) в Ираке. Но обратим внимание — именно в эту «межвыборную пересменку» напомнила о себе… семья лидера Курдской рабочей партии (PKK) Абдуллы Оджалана. Его родной брат Осман Оджалан дал вполне обширное интервью курдскому ресурсу BasNews и заявил, что стороны турецко-курдского конфликта, по-видимому, не готовы выйти на новый этап мирных переговоров, так как в настоящее время в турецкой политике такого обсуждения нет. «Кроме того, после недавних выборов турецкие правители не дали никакой надежды на решение курдского вопроса. Они работают в обратном направлении, — заявил Осман Оджалан. — Партия справедливости и развития не планирует мирного решения курдского дела». Политик считает, что нынешняя ситуация требует курдского дипломатического лобби в международной сфере, чтобы убедить мир в легитимности курдского вопроса в Турции: «Мы не за войну и насилие; это путь захватчиков, которые хотят втянуть курдов в войну и ослабить их. Мы должны послать послание мира и дипломатии в ответ на их насильственный подход к проблеме». А пока «в Турции нет никаких перспектив возобновления мирного процесса между турецким правительством и PKK».

Сторонники «Рабочей партии Курдистана» (PKK)

Но проблема-то в том, что, в некоторой степени «порадовавшись» в Северной Сирии, а в некоторой — «получив по рукам» в той же Северной Сирии от США, Турция ничем не ограничена ни на своей территории (в плане антикурдских действий), ни в Северном Ираке. С 7 августа не прекращаются ожесточённые бои турок с курдами в пограничных районах Иракского Курдистана. Так, согласно сообщению телеканала Kurdistan24, ожесточенная конфронтация разразилась после того, как партизаны PKK напали на подразделение турецких солдат в горах Чиядель и Кавет в районе Брадост провинции Эрбиль. Обмен огнём продолжался около четырех часов, погибшие были с обеих сторон, хотя ни турки, ни курды не сообщали о числе своих убитых. В ответ на нападение PKK турецкая артиллерия и военные самолёты начали бомбардировку района. А на следующий день после визита иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади в Анкару (15 августа) турецкие военные самолёты нанесли авиаудары по езидскому району Синджар на севере Ирака. Как сообщал BasNews, удары были направлены на контрольно-пропускные пункты, принадлежащие вооружённым силам, связанным с партией PKK в Бабшло, Синуне и Сикни. По сообщениям, Абади обсудил вопрос атаки накануне, в ходе встречи с президентом Турции, заявив, что Ирак не потерпит никаких сил, представляющих угрозу для Турции. Если эта информация достоверна, то, во-первых, мы получаем подтверждение версии о том, что ситуации с турецкими и иракскими курдами нельзя рассматривать по отдельности — это взаимосвязанные вопросы. А во-вторых, и это уже связано с политикой США в регионе, мы получаем доказательство того, что Вашингтон и Анкара «на ниве» курдского вопроса (пусть даже только в Сирии и Ираке) просто разыгрывают перед миром демонстративную «пьеску об ухудшении отношений», хотя на деле остаются ярыми союзниками и партнёрами в регионе. Но об этом скажем ниже. Впрочем, турецко-курдская война продолжается — не далее как 26 августа, СМИ сообщали, что «турецкие военные самолёты вновь бомбили пограничные районы провинции Дохук Иракского Курдистана, преследуя партизан турецкой PKK. По словам местного чиновника, авиаудары были нанесены по окрестностям сел Деришке, Гези и Бедохе в районе Амеди».

Опыт прежних лет исследований Курдского вопроса, однако, подсказывает, что вслед за «возвращением в политику» Османа Оджалана в той или иной степени следует также ожидать и политической активизации главкома пешмерга PKK в иракских горах Кандиль Мурата Карайылана, и «реанимации» имени и факторов самого Абдуллы Оджалана. Ведь переговоры были прерваны ещё летом 2013-го — турки как бы загодя готовились к появлению феномена группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, надеясь, вероятно, под шумок «борьбы с терроризмом» ликвидировать военную силу PKK и в Ираке, и в Сирии. Но это не удалось. Более того, с частью командиров PKK, в особенности в Ираке, установили контакт спецслужбы Ирана. По крайней мере, разведка и спецназы иранского КСИР. Освободительные наземные операции по Восточному Алеппо (Сирия) и Мосулу (Ирак) показали, что бойцы PKK морально вполне готовы к сотрудничеству с Ираном. Приказ Карайылана о прекращении поддержки иранским курдам из уже упоминавшейся ДПКИ и так называемой «Партии свободной жизни Курдистана» (PJAK), и именно после того, как проиранский ополченческий фронт Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» при помощи бойцов PKK освобождал североиракский город Башика, — это более чем доказательство того, что в Иране, как, впрочем, и в руководстве PKK, отлично знали и знают о том, что Турция — в тайном антииранском сговоре с США и Израилем. И эта часть турецких курдов, как и их собратья в Сирии, а также значительная часть курдов Ирака, свой выбор в пользу Тегерана делает осознанно и не с кондачка сиюминутной конъюнктуры.

Наконец, об иракских курдах. Кто бы и чего бы ни хотел сейчас — судьба курдов Ирака неразрывно связана с судьбой всего Ирака в целом. И дело здесь в том, что, как мы уже вначале указывали, США и Израиль возобновляют схватку за весь Ирак, а курды в руках Вашингтона и Тель-Авива — всего лишь инструмент манипуляций и рычаг давления на шиитов и суннитов Ирака. Ситуация такова, что выбор «с кем быть» вновь пал именно на иракских курдов. Потому что положение, сложившееся после всеиракских парламентских выборов, осложнилось поствыборными протестами, которыми был охвачен весь юг Ирака. Как известно, пока действующий премьер-министр аль-Абади и его блок «Аль-Наср» проиграли выборы. И вот он 11 августа устремляется… в Иракский Курдистан. К тому дню Высшая независимая избирательная комиссия Ирака (IHEC) объявила окончательные результаты майских парламентских выборов, которые не показали значительных различий с данными предыдущих результатов. То есть блок «Аль-Саирун» шиитского религиозного лидера великого аятоллы Муктады ас-Садра стал победителем голосования, получив в общей сложности 54 места в парламенте страны. Но мы писали в мае, что этого недостаточно для самостоятельного формирования нового правительства. И в итоге ас-Садр предпочёл создать альянс с другими проиранскими блоками. Известно, что аль-Абади и его сторонники в Эрбиле (Арбеле) встречались с должностными лицами двух крупных курдских фракций — «Демократической партии Курдистана» (PDK) Масуда Барзани и «Патриотического союза Курдистана» (YNK) клана Ат-Талабани. Аль-Абади тогда отмечал, что он пытается сформировать самый большой блок в парламенте Ирака. И понятно, что если не с ас-Садром или другими проиранскими силами, то именно с курдами и суннитами. Ведь уже 19 августа Барзани принимал в Арбеле иракскую суннитскую делегацию из коалиции «Национальный фронт», чтобы провести переговоры о формировании нового правительства в Багдаде. Как было сказано в заявлении канцелярии Барзани, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем и дальнейшем политическом процессе в Ираке, подтвердив свою приверженность иракской конституции. Они также подчеркнули необходимость укрепления связей между Арбелой и Багдадом, и согласились в том, что будущий кабинет министров должен придерживаться принципов, которые будут служить во благо всем иракцам.

Масуд Барзани

Отметим: даже курдские СМИ, которые зачастую спешат с сообщениями и оценками, на сей раз не передавали подробностей переговоров с Барзани — ни в случае с аль-Абади, ни в случае с иракскими суннитами. Зато 23 августа, как сообщило курдское агентство Rudaw, стало известно, что указ, разрешающий арабским семьям поселяться на земле, принадлежащей курдам и туркоманам «в спорной провинции Киркук был приостановлен министерством сельского хозяйства Ирака до дальнейших распоряжений. Решение было принято после того, как делегация туркоманов и курдов Киркука отправилась в Багдад, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Фалахом Хасаном аль-Зиданом. «На нашей встрече с министром сельского хозяйства мы объяснили этот вопрос, и он согласился приостановить этот указ», — рассказал Ребвар Таха, курдский депутат от Киркука в иракском парламенте». «В настоящее время министерство сельского хозяйства назначило комитет для оценки спорного плана до принятия окончательного решения. Если консенсус не будет достигнут, министерство обязалось полностью аннулировать указ. «Комитет состоит из членов департамента сельского хозяйства и земельных ресурсов Киркука, а также землевладельцев, чьи права оспариваются, — сообщил представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства Ирака Хадид Идель Наиф. — Цель комитета — вернуть земли их владельцам после завершения оценок», — передавало Rudaw. Не зря курдские источники Ирака после этого с радостью отмечали, что «Багдад замораживает план «арабизации» курдских и туркоманских земель в Киркуке». Чем не уступка правительства аль-Абади аппетитам Масуда Барзани? Так что — некое соглашение уже есть?

Конечно, вопрос Киркука — это вполне та «почва», на которой возможны политические торги. И тут участие США — просто аксиома, ибо Киркук — это не только вопрос арабизации и землевладения, но и нефть с газом. Обратим внимание на сообщения курдских СМИ по американской активности в августе. «Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани и госсекретарь США Майк Помпео 14 августа во время телефонного разговора обсудили последние политические события в Ираке и регионе Курдистан. Согласно заявлению канцелярии Барзани, стороны также обменялась мнениями об успехах иракских и курдских сил в войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поговорили о формировании будущего иракского правительства. Что касается протестов в южном и центральном Ираке, оба чиновника вновь заявили о своей поддержке требований демонстрантов и подчеркнули необходимость обеспечения лучшего качества жизни граждан Ирака. В числе обсужденных тем было также обеспечение защиты религиозных меньшинств, особенно езидов и христиан». Далее — «курдский лидер и бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани 15 августа принял американскую делегацию во главе с послом США в Багдаде Дугласом Силлиманом для обсуждения последних политических событий в Ираке и в регионе. Посол США приветствовал роль Барзани и Регионального правительства Курдистана (KRG) в предоставлении приюта для около 2 млн вынужденных переселенцев и сирийских беженцев. Официальный представитель США также проинформировал Барзани о последних стратегиях Вашингтона в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Говоря о формировании нового правительства в Багдаде, влиятельный курдский лидер вновь заявил, что он надеется, что новый кабинет будет основываться на истинном партнёрстве, консенсусе и балансе власти, поскольку уверен, что любые споры между федеральным и региональным правительствами могут быть решены лишь с помощью этих трёх принципов». И заключительный аккорд — 21 августа «сотрудник иракской исламской партии «Аль-Дава», возглавляемой вице-президентом Нури аль-Малики, сообщил, что США усиливают давление на политические фракции Ирака, чтобы продлить пребывание Хейдара аль-Абади на позиции премьер-министра. «США ищут премьер-министра, который является их собственным другом и врагом Ирана», — сказал советник Малики Сами Аскари, пояснив, что позиция Вашингтона в этом вопросе состоит в том, что он опасается, что некоторые лидеры, особенно из поддерживаемой Ираном коалиции «Аль-Фатх», займут пост премьер-министра Ирака… Представитель «Аль-Фатх» Ясим Баяти также подтвердил, что Вашингтон решительно поддерживает Абади, и, по его словам, специальный представитель США Бретт Макгерк сейчас находится в Ираке именно для поддержки Абади. Он добавил, что недавняя позиция Абади в отношении антииранских санкций США укрепила поддержку Вашингтона». Напоминаем, что 7 августа аль-Абади заявил, что его правительство не согласно с санкциями, введёнными США против Ирана, но будет соблюдать их, чтобы защитить свои интересы.

Хайдер Джавад Аль-Абади

Таким образом, США с помощью части иракских курдов из клана Барзани готовят… «народный госпереворот» в Ираке, дабы оставить на второй срок премьерства аль-Абади. К сожалению для Барзани, аль-Абади и США, проиранские силы в курсе готовящегося. Иначе Муктада ас-Садр 9 августа не заявил бы, что уйдёт в оппозицию, если 40 его условий создания нового правительства будут отвергнуты политическими партиями. Он призвал все стороны стать частью коалиции, получившей название «Сохранение нации», и сообщил, что не присоединится к новому кабинету, «если условия не будут выполнены, я клянусь Богом, я не приму участия в вашем сектантском правительстве и в разделении богатства», пообещав «пойти по пути конструктивной политической и народной оппозиции». Он дал политическим партиям 15 дней в качестве крайнего срока для удовлетворения его условий и требований демонстрантов. И этот срок истёк. То есть пришло время действий — и курды вновь «дробятся». Вот почему Барзани 17 августа вновь призвал курдские партии «объединиться для работы в Багдаде». Шииты прекрасно в курсе очередного разброда среди курдов — и 24 августа высокопоставленный лидер ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», командир одной из групп, действующих в составе этого ополчения — «Асаиб Ахль аль-Хак», Каис аль-Хазали в коротком заявлении на своем Твиттере призвал изменить парламентскую систему Ирака на президентскую: «нынешняя парламентская система не способна предложить пути решения проблем, существующих в Ираке, мы должны будем сотрудничать для изменения политической системы». И вот 26 августа депутат парламента Курдистана от барзаниевской PDK Назим Харки сообщил о плане, согласованном между партиями YNK, «Исламская группа Курдистана» (ИГК) и «Горран» («Движение за перемены»), благосклонно относящимися к Ирану, отложить парламентские выборы в Иракском Курдистане, намеченные на 30 сентября этого года. В этот же день президент Ирака курд Фуад Масум, представляющий как раз клан Ат-Талабани, вопреки заявлению аль-Абади, в интервью официальному иранскому телеканалу Аl-Alam заявил, что Ирак не может следовать санкциям США против Ирана из-за тесных связей между Багдадом и Тегераном и что премьер-министр поспешил с заявлением. Стало также известно, что Ирак и Иран договорились о прекращении взаимных расчётов в торговых и иных операциях в американских долларах. Занавес…

Осталось лишь упомянуть о жесте доброй воли шиитов из «Аль-Хашд аш-Шааби» в отношении езидских районов Ирака — Зуммара и Синджара. Шииты начали планомерный постепенный отвод своих формирований из этих зон ещё с 9 августа. Но, вопреки ожиданиям барзаниевских пешмерга, передали контроль над территориями не военным из партии PDK, а езидским пешмерга, в том числе и группе «Лалеш», входящей, как известно, в ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». Это вынудило Барзани уже 15 августа объявить о проведении в Арбеле международной конференции о… геноциде езидов — кстати, участвовали и представители из России. Но даже эпизод о передаче Зуммара и Синджара в руки езидов и эта конференция по геноциду езидов — увы, фактор, доказывающий и многогранность борьбы «за иракских курдов» между противоборствующими центрами силы на Ближнем Востоке (тандем США —Израиль против Ирана), и усиливающуюся раздробленность курдов региона. Ведь вряд ли сами езиды Ирака забыли уже, что в 2014−17 гг. они сами неоднократно обвиняли в геноциде не только террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и пешмерга Масуда Барзани. Ирония судьбы: пока Барзани стремился наверстать упущенное и подсластить пилюлю езидам путём проведения конференции в Арбеле, союзники Барзани — турки в дни конференции бомбили тот же самый Синджар, под видом «преследования боевиков» PKK.