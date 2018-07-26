Вашингтон, 5 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно называл причины начала конфликта на Украине, Западу следует прислушаться к его словам, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Ни один серьёзный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло, несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии», — написала она в соцсети X.

Оуэнс напомнила, что российский лидер говорит об этой причине практически в ходе всех своих выступлений.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства поручил подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Океан-2024».

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не стремится к войне со странами НАТО, потому что у неё нет для этого никаких причин, но вот руководители США искусственно создают проблемы в отношениях России со странами — членами военного блока, поскольку не хотят иметь конкурента в лице РФ. Путин добавил, что в альянс буквально затащили Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно, ещё в середине XX века решены. Не было никаких проблем, были самые добрые и сердечные отношения, развивались связи в экономике, напомнил президент.

Руководители НАТО обещали не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём, подчеркнул президент РФ. Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, добавил Владимир Путин.