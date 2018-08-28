До начала войны в Сирии в 2011 году между сирийским лидером Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом существовали дружеские отношения, страны имели тесные экономические связи и открытую границу. Это было только началом. Анкара рассматривала Сирию в качестве стартовой площадки для своих планов по превращению в доминирующую экономическую силу в арабском мире, пытаясь восстановить позиции после потери своих обширных арабских провинций с распадом Османской империи, пишет Джост Хильтерман в статье для американского журнала The Atlantic.

Флаги Турции и Сирии

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Но мятеж в Сирии вынудил Турцию пересмотреть турецко-сирийские отношения. Эрдоган разорвал связи с Асадом и связал свою судьбу с преимущественно суннитской сирийской оппозицией, сделав ставку на то, что она свергнет режим алавитского меньшинства. Между тем Турция постепенно отдалилась от Вашингтона, близкого стратегического партнера. На фоне недавней враждебной риторики президента США Дональда Трампа, введения американских санкций в отношении Турции и задержания Анкарой американского пастора напряженность в отношениях между двумя государствами возросла.

Башар Асад

На протяжении семи лет гражданской войны в Сирии Турция изо всех сил пытается защитить себя от дестабилизирующего распространения региональных потрясений. Ставка Эрдогана на арабский мир, похоже, оказалась проигрышной. Гражданская война в Сирии похоронила мечты Турции о неоосманском величии, которые она, вероятно, взращивала.

Турция — осколок от когда-то могущественной Османской империи — столкнулась с многочисленными испытаниями за последнее столетие, включая многочисленные перевороты и борьбу с внутренними политическими претендентами. Анкара также столкнулась с вооруженным мятежом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая заявляет, что представляет курдов всего региона, многие из которых оказались в Турции, когда Великобритания и Франция разделили остатки империи в конце Первой мировой войны. Мысль о том, что курдская партия может еще больше подорвать целостность страны, была невыносимой для турецких лидеров. Они использовали широкий спектр мер, начиная с репрессий, заканчивая бомбардировками и мирными переговорами, чтобы воспрепятствовать амбициям РПК, победить ее на поле битвы или превратить ее в партию, не имеющую особого политического значения.

U.S. Army Турецкие солдаты

Становление Партии справедливости и развития Эрдогана, вдохновленной идеологией «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ознаменовало собой начало десятилетия быстрого экономического роста, начиная с 2002 года. Уверенная Турция начала политику «нулевых проблем» в регионе, стремясь к позиции регионального «установщика порядка». Правительство ожидало значительных экономических дивидендов, поскольку турецкие компании разворачивали свою деятельность по всему региону, заняв серьезные позиции в строительном секторе.

Но «арабская весна» положила всему этому конец. Очередным ударом по позициям Турции стал переворот в Египте в июле 2013 года, в результате которого было свергнуто правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), союзника Анкары. На фоне регионального отступления «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) репутация и инвестиции Турции пошли прахом.

Freedom House Боевики

После этого Турция сконцентрировала большую часть своего внимания на сирийскиом конфликте, который она разожгла совместно со своими союзниками с Запада и Персидского залива. Однако гражданская война в Сирии не только подорвала региональные интересы Турции, поскольку союзная ей сирийская оппозиция начала стремительно терять свои позиции, но и столкнулась с джихадистами и РПК (двумя самыми опасными врагами Турции), которые заполнили вакуум, оставшийся после отступления союзных Турции боевиков. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремилось восстановить халифат, в то время как РПК стремилась защитить права курдов. О свержении Асада Турции пришлось забыть после того, как Россия поддержала сирийские правительственные войска в 2015 году.

Война с РПК на юго-востоке Турции стала особенно беспокоить Анкару. После того как три года назад между Анкарой и курдами провалились мирные переговоры, казалось, что Турция навечно завязла в дорогостоящем конфликте. РПК вновь активизировала свою деятельность через свой сирийский филиал — отряды народной самообороны (YPG). Анкара испытала особую тревогу, когда отряды YPG получили военную помощь от США, рассматривающих YPG как эффективную боевую силу в борьбе с джихадистами. В результате возникла буферная зона YPG внутри Сирии вдоль турецкой границы. Эрдоган не мог не ответить на данный вызов.

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Несмотря на все противоречия в отношениях с Западом, Турция всё же не сможет отказаться от своего стратегического альянса с ним. Вашингтон нуждается в Анкаре в качестве оплота против Ирана, России и джихадистов, в то время как Анкаре нужен Вашингтон в качестве защитника против российских и иранских маневров по соседству.

Однако цель России в Сирии — не Турция. Москва хочет, чтобы Анкара примирилась с режимом Асада. Для получения защиты от РПК и нового всплеска кризиса беженцев, на этот раз из Идлиба, Турция может пойти на уступки и примириться с сирийским режимом.