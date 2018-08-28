В настоящее время все те, кто занимается внешней политикой, задают одни и те же вопросы о будущем международной системы. Все согласны с тем, что мир вступает в новую переходную фазу. Возрастающее число кризисов и неспособность разрешить напряженность между странами — это примеры нестабильности, сопутствующей переходному процессу. Однако нет никаких признаков того, что страны готовятся к созданию новой международной системы, которая должна прийти на смену той, которая была создана после окончания Второй мировой войны. Международное сообщество не знает, как будут выглядеть новые правила, нормы и стандарты наступающей эпохи. Более того, ни одна из глобальных держав или международных организаций не готова спонсировать становление нового порядка или стать его архитектором, пишет Килик Бугра Канат в статье для издания Daily Sabah.

Земной шар

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Дискуссии о трансформации международной системы не новы. После окончания «холодной войны» многие из стран заявили о необходимости создания новых правил функционирования международной системы. Они согласились с тем, что механизмы и институты времен «холодной войны» не смогли ответить на ряд глобальных вызовов и угроз. Такие институты, как Совет Безопасности ООН, основная миссия которых заключалась в защите мира и безопасности, стали еще более усложнять некоторые конфликты вместо того, чтобы разрешать их. Например, Совбез ООН оправдывал невмешательство основных глобальных игроков в некоторые очень кровавые конфликты. Совбез ООН просто превратился в площадку для дипломатических баталий, задачи по прекращению страданий людей или установлению мира отошли на второй план.

В последние годы международная система также столкнулась с рядом других проблем. Архитектор системы — США — начал выражать к ней недоверие. Односторонность действий Вашингтона — это одна из новых реакций Соединенных Штатов на «старую систему». Действия США в отношении институтов ООН, их давление на европейских партнеров по НАТО и растущее нарушение правил либеральной торговли можно отнести к проявлениям американской односторонности. Поскольку политика американской администрации в отношении существующей либеральной международной системы также получила поддержку в некоторых сегментах американской общественности, можно говорить о потенциальной устойчивости такой политики.

Флаг США

Протекционистский и изоляционистский общественный тренд в ряде западных стран и мастерское использование этого тренда политиками могут через несколько лет осложнить процесс восстановления устоявшихся системных настроек существующего международного порядка. Отсутствие организационного духа в международной системе привело к тому, что страны использовали существующую систему до тех пор, пока ее не бросили на произвол судьбы. В то же время другие основные глобальные игроки проявляют полное нежелание брать на себя глобальные обязанности. Россия, Китай и Европейский союз не предпринимают никаких шагов для заполнения возникшего в международной системе вакуума, не говоря уже о создании новой. Вместе эти глобальные игроки не смогли остановить гражданскую войну в Сирии, разрешить массовые кризисы в отношении беженцев и предотвратить самые жестокие зверства, в том числе кризис народности рохинджа в Мьянме.

Всё это привело нас к довольно нестабильному переходному процессу. Любая переходная фаза связана с нестабильностью, однако нынешний уровень неопределенности еще больше усложнил процесс перехода. Недавний международный кризис и выход на первый план концепций торговой войны указывают на то, что для мира пришло время задуматься о будущем международного порядка. Кризис может серьезно осложнить процесс управления переходом и выработки идей и принципов для нового международного порядка.

Кризис

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Международное сообщество не должно дожидаться, пока ведущая мировая держава так или иначе отреагирует на глобальные кризисы, упуская возможности для урегулирования нестабильности. Последствия переходного процесса могут повлиять на весь мир, и дальнейшая дестабилизация может нанести серьезный ущерб. Международное сообщество сталкивается с рядом проблем в разных регионах мира, включая опасность гонки вооружений и территориальные споры. Геоэкономическое соперничество вместе с геополитической напряженностью в мире, в котором отсутствуют мощные сдерживающие институты и нормы, могут привести к новым катастрофам. Попытки других наций в сфере урегулирования проблемных международных вопросов могли бы мотивировать и мобилизовать крупные державы на деятельность, ведущую к появлению новой международной системы.