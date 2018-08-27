В паре километров не доезжая до села Емецк по шоссе М8 Москва-Архангельск, между двух озер, лежит высокая, метров в 30, гряда, где 550 лет назад стояла Емецкая крепость — символ гражданской войны русских москвичей с русскими новгородцами в XV веке на Севере, такой же, как Вельское, Чакольское и Ваймушское городища. В отличие от широкоизвестной Гражданской войны на Севере 1918−1920 годов, той гражданской войне не повезло — при СССР она не вписывалась в бесконфликтное складывание Государства Российского. Советские историки не любили разбираться в суровых новгородских походах Ивана III, Василия III и Ивана IV.

Владимир Станулевич Гряда перекопана поперек рвом, за которым вал Емецкого городка. На фото — ров Емецкого городка.

Не стало СССР, новгородские дела вышли на свет, а гражданская война на Двине так и осталась в научной тени. Археологи, продвинувшиеся в изучении этого периода дальше всех, деликатно обходят вопрос, при каких обстоятельствах сгорели «бревна острога», или «запасы зерна», обнаруженные на раскопках, и откуда среди обугленных бревен наконечники стрел?

Емецкий городок исследовали трижды. Первым в 1871 году его описал губернский статистик из ссыльных поляков Александр Годзава-Тышинский — открывший для науки Орлецкое городище. Вторым исследовал в 1896 году и провел археологические раскопки учитель школы села Ненокса Константин Рева. Третьим городок посетил с научными изысканиями археолог О.В.Овсянников. В бытность сотрудником Архангельского областного краеведческого музея, он исследовал его в 1959, 1961 годах, и провел раскопки в 1974 году.

Раскопки К. Ревы и О. Овсянникова дают представление, каким был Емецкий городок. Гряда между озер была перекопана рвом, вынутая земля пошла на возведение вала, внутри которого рядком стояли городни-срубы из сосновых бревен 15−35 сантиметров в диаметре. Городни, судя по обожженным печным булыжникам внутри, использовались как жилье. Настил-потолок городней был засыпан полуметровым слоем песка, поверх которого положили слой глины и поставили рубленую в два бревна крепостную стену. Укрепление погибло в пожаре — потолки городней, прогорев, рухнули, и стена завалилась назад. Пожар настолько был силен, что слой глины прокалился докрасна. О штурме свидетельствуют найденные среди укреплений железные наконечники стрел. Следы пожара имеются на всей площади городка — деревянная мостовая, срубы жилого и складского назначения, составлявшие часть какой-то большой постройки, запасы ячменя — все обуглено, а глина прокалена докрасна. Из артефактов найдены боевой топор, наконечники стрел и копий, костяные поделки, заготовки жерновов (1).

Находки привели О. В. Овсянникова к выводу, что Емецкий городок был центром крупной новгородской «боярщины», владевшей селениями на берегах реки Емцы. Предположительно, крепость возникла в середине XV века, когда отношения Новгорода с Москвой обострились до предела, и погибла от пожара при штурме около 1470-х годов (2). Тогда чересполосицу ростовских и новгородских владений на Двине ликвидировали захватившие «ростовщины» новгородцы, а после падения Новгорода в 1471 году — вернувшие «ростовщины» москвичи, присоединившие и отнятые новгородские «боярщины».

Материалы разбирательств 1474—1477 годов с новгородскими «захватчиками» княжеских земель на Двине гласят:

«А Шастозеро, Моржовагора, Коскошино до устиа до Емецкого, городок Емецкой, Чюкчин конец, погост Емецкой, Ваймуга речка от устиа до верховиа по обе стороны, по Емце вверх сельцо, Мехреньга река от устиа до верховиа по обе стороны, а за рекою за ДвиноюХавры горы, Задвиние, Пингиш, Челмахта, речка Сия: то было княже Константина Володимеровича Ростовского; а искал тех земель Лука Строганов на Есипе на Горошкове, да на Иване на Григорьеве, да на Остафье на Григорьеве, да на Дементии на Ондрееве» (3).

Осталось узнать: кто Емецким городком владел, кто его захватил, кто штурмовал, и кто юридически вернул великому князю?

О князе Константине Ростовском известно только из летописца ростовских князей:

«1415, преставися благоверный князь Константин Владимирович Ростовский, нареченный в мнишеском чину Касьяном».

Здесь важно, что ростовские князья — потомки Константина, продали великому князю Василию Васильевичу Темному Сретенскую половину Ростовского княжества, чем дали Москве право претендовать на двинские «ростовщины», к которым относился Емецкий городок.

Захватчиками Емецкого городка признаны новгородцы: «Есип на Горшкове, Иван на Григорьеве, Остафей на Григорьеве, да Дементий на Ондрееве». Есиф Андреянович Горошков значился боярином прусско-плотницкой группировки Новгорода, между 1440 и 1443 годами избирался посадником, участник заключения 25-летнего договора 1448 года Новгорода и Пскова с Ливонским орденом. По ряду признаков, до 1475 года Есип Горошков не дожил. В момент отъема его двинских владений на рубеже 1480−1490 годов была жива его вдова Офимия. Про Дементия ничего не известно. Об остальных исследователь Новгорода В. Л. Янин пишет: «Не было в живых к 1475 г. и братьев Ивана и Остафия Григорьевичей, но в 1476 г. Ивана III принимает вдова Ивана Григорьевича Настасья, оставшаяся после мужа богатейшей новгородской вотчинницей» (4).

Можно предположить и кто разорил Емецкий городок. В «Московской повести о походе Ивана III Васильевича на Новгород» есть описание решающего сражения на Двине у Шиленьги 27 июля 1471 года, где двиняне — союзники новгородцев — потерпели поражение от союзников москвичей. Заканчивается текст о битве так: «…многих же в плен взяли, а потом и селения их захватили, и возвратили всю землю ту великому князю» (5).По-видимому, сразу после Шиленьги победители взяли штурмом и Емецкий городок. Командовал московско-вятско-устюжским войском Василий Федорович Образец Добрынский-Симский — боярин и воевода Великого князя Ивана III. С этого сражения началась большая военная карьера воеводы. В том же году он ходил в поход на Волгу, в 1475 году участвовал в мирном походе Ивана III на Новгород., в 1477−78 годах — в военном походе Ивана III на Новгород, в 1478 году ходил на Казань и Вятку, в 1485 году был наместником Твери, в 1501 году потерпел поражение от магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона пишет, что он «пользовался большим доверием Ивана III» и одним из первых построил на Москве, в угоду Великому князю поощрявшему каменное строительство, огромные каменные палаты — что было делом очень недешевым. Федор Образец фактически вернул Емецкий городок и окрестности под власть Великого князя.

Следствие по захватам двинских земель Иван III доверил Луке Строганову, который объехал Двину, Пинегу, Мезень, «искал земли Великого князя» и определял «захватчиков». Лука усердствовал и получил благоволение Великого князя, что обеспечило быстрый подъем Строгановых. Уже сын Луки обосновался в Сольвычегодске и начал создавать строгановскую «империю». Лука Строганов юридически вернул Великому князю двинские владения, в том числе Емецкий городок, и обосновал юридически захват исконных новгородских владений — уже после фактического, силой.

Загадкой является попытка О. В. Овсянникова объявить Емецкий городок уничтоженным дорожниками — «в настоящее время памятник погиб — его использовали для насыпки полотна шоссе» при строительстве трассы М 8 — что явная неправда (6). Можно предполагать, что археолог не очень ловко хотел отвести внимание «черных копателей», хотя установить истину не представляет труда — достаточно взглянуть на карту, на местность, и сравнить то и другое с текстом Овсянникова в его книге, имеющейся в библиотеках и интернете. Представляется, что археолог планировал копать городок и дальше, но не получилось.

В отличии от Вельского городища, где группа энтузиастов-предпринимателей разработала проект строительства копии деревянной крепости с туристической инфраструктурой, Емецкий городок пока не имеет будущего. Идея Овсянникова спрятать его, объявив «уничтоженным», затянулась. Нет другого пути, кроме как вывести его на свет, продолжить исследовать скудными региональными возможностями и ввести в культурный и туристический оборот — создав по примеру Кенозерья музейно-туристическую «тропу Емецкого городка».

Казалось бы, главным препятствием является идеология — захваченное новгородцами ростовское владение, то ли отбитое, то ли также захваченное москвичами. Не вызовет ли это ослабления скреп? Не вызовет. После ликвидации новгородских «боярщин» жители Русского Севера стали свободными «черносошными» крестьянами с правом продажи земли, что дало феномен свободолюбивого северного крестьянства — покорителя морей, Сибири и Арктики.

Примечания: